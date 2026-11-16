Thành phố Quảng Ninh đưa chuyển đổi số đi vào thực chất từ cơ sở

Ứng dụng công nghệ số trong cảnh báo cháy rừng tại Trung tâm Giám sát điều hành cảnh báo cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm thành phố. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử thành phố Quảng Ninh)

Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thành phố Quảng Ninh đã và đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp chiến lược.

Từ hạ tầng số hiện đại, cải cách hành chính bứt phá đến các mô hình sáng tạo tại cơ sở, chuyển đổi số đang tạo ra xung lực mới, dịch chuyển mạnh mẽ mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Nhiều điểm sáng ở cơ sở

Quán triệt Kế hoạch hành động số 42-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh, công tác chuyển đổi số được chỉ đạo thống nhất từ cấp thành phố đến cơ sở, gắn liền với trách nhiệm người đứng đầu. Nhờ đầu tư bài bản, hạ tầng số của địa phương đạt nhiều kết quả ấn tượng.

Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Trung Tiến, tính đến hết tháng 9/2026, toàn thành phố có khoảng 6.000 trạm thu phát sóng di động, mạng 4G phủ sóng 100% dân số và mạng 5G đạt khoảng 94% (đứng thứ 12 toàn quốc). Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng Internet băng rộng cố định FTTH ở mức rất cao, đồng thời các điểm lõm sóng vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo được xử lý dứt điểm.

Hệ thống thông tin dùng chung, trung tâm tích hợp dữ liệu và mạng truyền số liệu chuyên dùng duy trì ổn định, kết nối 100% đến các đơn vị hành chính cấp xã. Cải cách hành chính tiếp tục dẫn đầu cả nước khi 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến kết hợp phương thức phi địa giới hành chính, duy trì mức độ hài lòng của người dân đạt khoảng 99%.

Nền tảng số, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo cũng phát huy hiệu quả rõ nét: Công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì tăng trưởng cao nhờ tự động hóa; du lịch-dịch vụ nâng cao trải nghiệm cho hơn 10 triệu lượt khách mỗi năm; nông nghiệp công nghệ cao gắn với OCOP phát triển mạnh tại Vân Đồn, Cô Tô; đồng thời duy trì hoạt động hiệu quả của 1.538 Tổ Công nghệ số cộng đồng.

Điểm nhấn nổi bật là “Chiến dịch 100 ngày” trong ngành Tổ chức Xây dựng Đảng với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả," quyết tâm hoàn thành mục tiêu trước ngày 30/11/2026. Đến cuối tháng 10/2026, toàn địa bàn có 104.251 đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử (đạt 93,2%), 3.936 Chi bộ sinh hoạt toàn trình trên ứng dụng (đạt 88,73%). Dữ liệu tổ chức đảng được làm sạch, chuẩn hóa đạt 99,98%; số hóa thành công 33.637 hồ sơ đảng viên, với 32/59 đảng bộ hoàn thành 100% phạm vi quản lý.

Tại cơ sở, khí thế triển khai diễn ra khẩn trương, khoa học. Phường Hồng Gai thành lập 3 tổ công tác làm việc xuyên ngày nghỉ theo nguyên tắc dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung," tập trung số hóa và hoàn thiện toàn bộ 3.633 hồ sơ vào năm 2027. Các đảng bộ lớn như, phường Mạo Khê, Uông Bí, Bãi Cháy... cũng rà soát chặt chẽ theo phương châm “làm đến đâu chắc đến đó, hồ sơ đến đâu xác thực đến đó."

Ở khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khoảng cách số được thu hẹp đáng kể. Đến ngày 3/10/2026, Đảng bộ xã biên giới Hoành Mô hoàn thành chỉnh lý 601/601 hồ sơ đảng viên (100%), số hóa 564/564 hồ sơ thuộc thẩm quyền lên cơ sở dữ liệu 4.0.

Tại xã Ba Chẽ (đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 66%), Đảng ủy xã vận hành hiệu quả 10 nền tảng số dùng chung với tỷ lệ văn bản ký số toàn trình đạt 99,6%; ra mắt Zalo Mini App “Ba Chẽ số” kết hợp hạ tầng an toàn thông tin cấp độ 2. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến của xã đạt 98,2%, số hóa đầu vào đạt 100%, người dân có tài khoản VNeID đạt 92,98%, lực lượng thanh niên làm nòng cốt hỗ trợ người dân, bảo đảm “không ai bị bỏ lại phía sau."

Tương tự, xã Quảng La đi đầu khi số hóa 100% hồ sơ đảng viên lên Cơ sở dữ liệu 4.0 và 98% đảng viên dùng Sổ tay đảng viên điện tử. Thông qua 6 Tổ công nghệ số cộng đồng với phong trào "Bình dân học vụ số" và "Học kỳ Nông dân số," tỷ lệ người dân trưởng thành có chữ ký số cá nhân đạt 33,7%.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng La Phạm Thị Thu Hằng nhấn mạnh dự kiến năm 2027, xã tiếp tục xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong hệ thống chính trị. Địa phương tập trung nâng cao chất lượng vận hành chính quyền số, đẩy mạnh số hóa dữ liệu đất đai, hoàn thiện hạ tầng an toàn thông tin, đồng thời phát triển nhân lực số và kinh tế số.

Quảng Ninh vận hành thử nghiệm kết nối Phần mềm VNPT-iLIS với Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính và cơ quan Thuế, sẵn sàng phục vụ liên thông thủ tục đất đai điện tử. ​(Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Tăng tốc giải ngân vốn cuối năm

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình chuyển đổi số tại Quảng Ninh còn gặp thách thức như khối lượng dữ liệu chuyên ngành cần chuẩn hóa lớn, thiếu nhân lực công nghệ thông tin chuyên sâu ở cơ sở và tiến độ giải ngân vốn chậm.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh, tổng kinh phí phân bổ cho lĩnh vực này năm 2026 là 1.046,215 tỷ đồng nhưng đến cuối tháng 10/2026 mới giải ngân được 364,343 tỷ đồng (khoảng 33% dự toán). Nguyên nhân là do vướng mắc về định mức chi phí xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý (GIS) tại Sở Xây dựng, hướng dẫn triển khai nền tảng chuyên ngành tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hay kết nối dữ liệu gắn mã định danh tại Sở Nông nghiệp và Môi trường...

Dù vậy, nhiều địa phương vẫn bứt phá với tỷ lệ giải ngân trên 90% như các phường Quang Hanh, Mạo Khê, Hoàng Quế, Hạ Long, Móng Cái 1, Bình Khê, Tuần Châu và các xã Kỳ Thượng, Hải Ninh, Quảng Đức. Để hoàn thành giải ngân 100% vốn trong năm 2026, các đơn vị đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn hồ sơ, điển hình như Sở Nông nghiệp và Môi trường phấn đấu giải ngân dứt điểm 399,416 tỷ đồng còn lại trong tháng 11/2026. Các sở, ngành, địa phương khẩn trương đề xuất danh mục nhiệm vụ năm 2027 theo Nghị định số 104/2026/NĐ-CP nhằm chủ động nguồn lực từ đầu năm.

Với quyết tâm chính trị cao và lộ trình bài bản từ "Kế hoạch 100 ngày," Quảng Ninh đang từng bước biến khoa học, công nghệ và chuyển đổi số thành động lực tăng trưởng cốt lõi, khẳng định vị thế địa phương tiên phong, năng động về đổi mới sáng tạo của cả nước./.