Thành phố Quảng Ninh đồng hành cùng doanh nghiệp trong kích cầu, phát triển sản phẩm, xây dựng điểm đến an toàn, văn minh

Chương trình kích cầu du lịch Thu-Đông năm nay được thành phố Quảng Ninh triển khai đến hết tháng 12/2026. (Nguồn: Quangninh.gov)

Thực hiện Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 18/8/2026 của UBND thành phố Quảng Ninh về tổ chức Tuần lễ kích cầu du lịch chào mừng thành phố Quảng Ninh và Chương trình kích cầu du lịch mùa Thu-Đông năm 2026, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh và các cơ sở lưu trú, nhà hàng, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn đang đồng loạt triển khai nhiều chương trình ưu đãi, xây dựng các gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng, trải nghiệm của du khách.

Nhiều ưu đãi cho mùa du lịch Thu-Đông

Chương trình kích cầu du lịch Thu-Đông năm nay được triển khai đến hết tháng 12/2026, không chỉ tập trung vào giảm giá phòng mà hướng tới gia tăng giá trị trải nghiệm thông qua các gói dịch vụ kết hợp.

Hơn 20 cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao đã xây dựng các chương trình ưu đãi từ 20% đến trên 60%, kết hợp nhiều dịch vụ gia tăng như bữa sáng, bữa chính, đồ uống, chăm sóc sức khỏe và các tiện ích dành cho khách lưu trú.

Một số chương trình có mức ưu đãi đáng chú ý như Mường Thanh Luxury Hạ Long Centre Hotel giảm 55%; FTE Hạ Long giảm từ 46-60%; À La Carte Hạ Long giảm 40%; Hoàng Gia Hạ Long giảm từ 30-40%... Bên cạnh đó, nhiều cơ sở lưu trú xây dựng các gói nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ, qua đó mở rộng lựa chọn cho du khách thay vì chỉ đơn thuần giảm giá phòng.

Các nhà hàng, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch cũng tích cực tham gia chương trình kích cầu. Một số đơn vị áp dụng chính sách tặng đồ uống, ưu đãi trực tiếp trên dịch vụ; Chã Village Hạ Long giảm 50% giá đồ uống cùng nhiều chương trình ưu đãi khác đang được triển khai trong mùa Thu - Đông.

Việc các doanh nghiệp cùng tham gia kích cầu đang tạo nên một chuỗi sản phẩm liên kết từ lưu trú, ẩm thực đến tham quan, trải nghiệm, giúp du khách có thêm lý do để lựa chọn Quảng Ninh trong những tháng cuối năm.

Cùng với các chương trình kích cầu của doanh nghiệp, từ nay đến hết năm, thành phố Quảng Ninh tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, xúc tiến và quảng bá, tạo thêm không gian trải nghiệm cho người dân và du khách.

Trong 9 tháng năm 2026, thành phố đã tổ chức, tham mưu tổ chức nhiều sự kiện có quy mô cấp thành phố, cấp quốc gia và quốc tế. Riêng lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật có 7 sự kiện, hoạt động cấp thành phố và cấp quốc gia; lĩnh vực thể thao có 14 sự kiện cấp quốc gia, quốc tế và 29 sự kiện cấp thành phố.

Những tháng cuối năm tiếp tục là giai đoạn sôi động với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí và quảng bá điểm đến. Việc kết hợp giữa sự kiện, sản phẩm du lịch và chính sách kích cầu được kỳ vọng tạo thêm động lực để du khách kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và quay trở lại Quảng Ninh ở những mùa tiếp theo.

Đón khách du lịch quốc tế gắn với quản lý chặt chẽ, bảo đảm môi trường du lịch an toàn

Quảng Ninh đang ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách quốc tế. Trong 9 tháng năm 2026, thành phố đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 4,21 triệu lượt; tổng thu từ du lịch ước đạt 56.400 tỷ đồng.

Thị trường khách quốc tế đến Quảng Ninh ngày càng đa dạng, gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, các nước ASEAN, châu Âu, Bắc Mỹ và châu Úc. Trong đó, khách Trung Quốc hiện chiếm tỷ trọng lớn, trên 35% lượng khách quốc tế; khách đến Quảng Ninh qua đường bộ, hàng không và đường biển.

Cùng với khách đường bộ và đường hàng không, du lịch tàu biển quốc tế tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. 9 tháng đầu năm, Quảng Ninh đón 49 chuyến tàu biển quốc tế với 58.879 hành khách. Riêng quý III/2026 có 5 chuyến với 8.133 hành khách; trong đó tàu Adora Magic City lần đầu đưa hơn 5.000 khách đến Quảng Ninh.

Quảng Ninh đang ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách quốc tế. (Ảnh: Vietnam Tourism)

Hoạt động xúc tiến, quảng bá cũng được mở rộng tới các thị trường Nga, CIS, Australia, Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam Á.

Thành phố đã tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước, quốc tế; ký kết hợp tác phát triển văn hóa và du lịch với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc); đồng thời tổ chức các hội nghị, chương trình khảo sát, xúc tiến và quảng bá điểm đến, sản phẩm du lịch Quảng Ninh.

Cùng với việc tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp lữ hành tổ chức các đoàn khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm, thành phố tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý, chính quyền cơ sở và doanh nghiệp nhằm bảo đảm các hoạt động du lịch, dịch vụ được thực hiện đúng quy định, giữ gìn môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện.

Hiện trên địa bàn có 211 doanh nghiệp lữ hành đặt trụ sở chính đang hoạt động, gồm 126 doanh nghiệp lữ hành quốc tế và 85 doanh nghiệp lữ hành nội địa, cùng 6 chi nhánh của các doanh nghiệp lữ hành có trụ sở chính tại địa phương khác; đội ngũ hướng dẫn viên có 2.442 người.

Hệ thống cơ sở vật chất và năng lực phục vụ du lịch tiếp tục được mở rộng với 1.370 cơ sở lưu trú, 32.696 phòng; 109 tàu lưu trú với 1.967 phòng; 213 doanh nghiệp lữ hành; 2.442 hướng dẫn viên; 1 khu du lịch quốc gia, 5 khu du lịch cấp thành phố và 89 điểm du lịch.

Công tác kiểm tra chuyên ngành được thực hiện theo kế hoạch, tập trung vào điều kiện kinh doanh lữ hành, hoạt động hướng dẫn, hợp đồng lữ hành, việc quản lý và sử dụng hướng dẫn viên, bảo hiểm cho khách, hồ sơ đoàn khách và chế độ báo cáo, thống kê.

Các cơ quan chức năng, địa phương tiếp tục triển khai, tăng cường công tác quản lý đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch theo quy định.

Quyết tâm đạt mục tiêu 23 triệu lượt khách

Với kết quả đạt được trong 9 tháng và dư địa phát triển của mùa du lịch cuối năm, thành phố Quảng Ninh tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu đón hơn 23 triệu lượt khách trong năm 2026, tổng thu từ du lịch trên 71.000 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu này, thành phố tập trung đồng thời vào ba hướng: Tạo thêm sản phẩm, nâng chất lượng trải nghiệm và mở rộng sức hút của điểm đến, trong đó cộng đồng doanh nghiệp giữ vai trò trực tiếp đưa các chương trình kích cầu, sản phẩm và dịch vụ đến với du khách.

Nhiều sản phẩm mới đã được đưa vào khai thác như trải nghiệm thuyền ba vách trên Vịnh Hạ Long, tour đêm tại Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh, du thuyền ngắm cảnh Hop on - Hop off 3D mapping; tích cực phối hợp để đưa bãi tắm Soi Sim vào hoạt động; đồng thời hoàn thiện hồ sơ trình công nhận Khu du lịch quốc gia Vân Đồn - Cô Tô….

Cùng với đó, thành phố triển khai Kế hoạch xây dựng mỗi xã, phường, đặc khu một sản phẩm du lịch đặc thù, rà soát, đánh giá Đề án thí điểm phát triển kinh tế ban đêm và hoàn thành xây dựng Đề án phát triển kinh tế di sản, du lịch đêm và công nghiệp văn hóa thành phố Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quảng Ninh xác định phát triển du lịch không chỉ là tăng số lượng du khách, mà quan trọng hơn là tạo ra những trải nghiệm có chất lượng, an toàn và đáng nhớ.

Việc đồng hành cùng doanh nghiệp trong kích cầu, phát triển sản phẩm, cùng với quản lý chặt chẽ các hoạt động du lịch dịch vụ, hoạt động du lịch có yếu tố nước ngoài, là cơ sở để thành phố tiếp tục xây dựng hình ảnh một điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện và hấp dẫn, sẵn sàng đón du khách trong nước và quốc tế trong thời gian tới.