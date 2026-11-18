Năm 2026, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Thành phố cung cấp trực tuyến toàn bộ 2.135 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; cắt giảm 39% thời gian giải quyết đối với 1.258/2.075 thủ tục do Trung ương quy định và giảm 38% đối với 732/1.060 thủ tục liên quan đến sản xuất, kinh doanh.

Trong 10 tháng, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 98,6%; hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến đạt 99,1%; số hóa đầu vào đạt 99,9%; trả kết quả điện tử đạt 99,3%; thực hiện thu 100% phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính qua hình thức thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt./.