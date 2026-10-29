Thành phố ô nhiễm bậc nhất châu Âu dựa vào phủ xanh để phục hồi

Hình minh họa. Ảnh: Việt Hải - PV TTXVN tại Italy

Theo bảng xếp hạng chất lượng không khí công bố hồi tháng 10, Milan đứng thứ 7 trong danh sách 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Milan đồng thời là đại diện duy nhất của châu Âu góp mặt trong bảng xếp hạng của IQAir.

Tình trạng ô nhiễm tại Milan một phần bắt nguồn từ vị trí địa lý của thành phố, nằm trong vùng trũng thuộc lưu vực sông Po, nơi không khí khó lưu thông. Bên cạnh đó, hoạt động nông nghiệp thâm canh cùng lượng khí thải lớn từ các ngành công nghiệp tập trung trong khu vực cũng góp phần khiến chất lượng không khí suy giảm.

Fondazione Forestami, tổ chức đứng sau dự án phủ xanh tại Milan, cho biết việc tăng cường mảng xanh trên đường phố, mái nhà và các mặt tiền công trình là phương pháp ít tốn kém và hiệu quả nhất để lọc bụi mịn, làm mát thành phố, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống cho cư dân.

Kể từ khi khởi động vào năm 2019, dự án tái phủ xanh đô thị này đã trồng gần 640.000 cây xanh và cây bụi. Thành quả đó giúp người sáng lập dự án là kiến trúc sư người Italy Stefano Boeri nhận giải thưởng từ Quỹ Phổi châu Âu (ELF) nhờ những đóng góp và cam kết cải thiện chất lượng không khí.

Hiện tại, dự án vừa đón nhận thêm một danh hiệu mới, trở thành "Dự án Phục hồi Tiêu biểu của Liên hợp quốc". Vinh dự này đã được công bố vào ngày 29/10 trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 17 các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học (COP17) tại Yerevan, Armenia.

Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) cho biết danh hiệu này ghi nhận những nỗ lực của Milan trong việc đưa thiên nhiên trở lại “một trong những khu vực đô thị đông dân và ô nhiễm nhất châu Âu”, thông qua việc trồng cây xanh với tỷ lệ gần một cây cho mỗi người dân. UNEP nêu rõ: “Sáng kiến này đang mở rộng khả năng tiếp cận không gian xanh, thu hút học sinh tham gia, đồng thời phục hồi nhiều địa điểm, bao gồm các khu vực từng là khu công nghiệp, bãi đỗ xe và bãi tập kết hàng hóa”.

Cùng ngày với thông báo tại Milan, UNEP công bố bản đánh giá mang tính bước ngoặt về tiến độ phục hồi hệ sinh thái trên toàn cầu. Báo cáo cho thấy 252 triệu ha tại 149 quốc gia đang được phục hồi. Đây là nỗ lực quy mô lớn nhất từng được ghi nhận trên thế giới cho đến nay.

Phục hồi hệ sinh thái là yếu tố thiết yếu đối với an ninh lương thực và nguồn nước, khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và sức khỏe con người.