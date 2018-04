Thành phố nào có giá thuê nhà đắt đỏ nhất thế giới?

CafeLand - Theo nghiên cứu mới nhất từ Savills, sự phát triển rực rỡ của công nghệ đã khiến San Francisco vượt qua New York và Los Angeles để trở thành thành phố có giá thuê nhà ở phổ thông đắt đỏ nhất thế giới ở mức giá 460 bảng Anh/tuần.

Nguồn: Bộ phận nghiên cứu Savills

Thông tin trên vừa được đưa ra trong kết quả nghiên cứu mới nhất về các thành phố thế giới Savills vừa công bố.

“Lý do cho giá cả thuê nhà ở phổ thông đắt đỏ tại San Francisco là do nhu cầu từ giới trẻ nhạy bén với công nghệ - những người vẫn đổ dồn về thành phố mặc nguồn cung nhà ở hạn chế do những chủ đầu tư mới bị giới hạn quyền quản lý nhà cho thuê. Trong thực tế, đây lại là lợi thế của người thuê nhà hiện tại, bởi nó có thể làm giá thuê tăng cao cho người mới.”

Sau San Francisco, New York và Los Angeles thì London giữ trị ví thứ 4 trong danh sách các thành phố có giá thành cho thuê cao nhất cho nhà phổ thông, bình quân 350 bảng Anh mỗi tuần, thấp hơn San Francisco khoảng 90 bảng.

Hong Kong cùng với London được biết đến là một trong hai thành phố có vốn đầu tư bất động sản lớn nhất, đứng thứ 9 trong danh sách những thành phố có giá thuê nhà phổ thông đắt đỏ nhất với mức trung bình mỗi tuần là 320 bảng Anh. Thêm vào đómức tăng trưởng 13.2% trong mảng cho thuê đã khiến cho Hong Kong được đánh giá là cótiềm năng để lọt top 5 vào năm tới.

Paris tiếp tục thể hiện là thành phố có giá thuê khá phải chăng so với thế giới, thấp hơn một phần ba so với San Fancrisco. So sánh tại Châu Âu, giá thuê tại Paris thấp hơn London và Dublin lần lượt là 14% và 12%.

Trong khi đó, bảng xếp hạng các thành phố có giá cho thuê bất động sản cao cấp đắt đỏ nhất lại xướng danh những cái tên khác. New York đứng đầu với mức giá thuê 2.300 bảng Anh/tuần, đắt hơn khoảng 5 lần so với giá bình quân của phân khúc phổ thông và hơn thành phố đứng thứ hai là Tokyo tới 400 bảng Anh/tuần.

Tương tự Tokyo, Trung Quốc không xuất hiện trong bảng xếp hạng phân khúc phía dưới, thế nhưng có tận hai thành phố của nước này là Bắc Kinh và Thâm Quyến đều xuất hiện trong bảng xếp hạng tại phân khúc cao cấp. Amsterdam cũng ở trong danh sách này với giá thành cho thuê tăng xấp xỉ 20% so với năm trước đó.

Thanh Thịnh