Tượng Nữ thần Tự do ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Quy định do ủy viên hội đồng Dave Rollo đề xuất, nhắm tới các hệ thống ASI có khả năng tự cải thiện và hoạt động một cách tự chủ, với năng lực nhận thức vượt trội con người trên nhiều lĩnh vực. Đối tượng chịu tác động là các nhà phát triển và đơn vị triển khai công nghệ, không phải người sử dụng thông thường. Trước khi được thông qua, dự thảo đã được điều chỉnh theo hướng loại bỏ các hình thức xử phạt người dùng và yêu cầu phải có sự đồng ý của hơn 95% cử tri mới được dỡ bỏ lệnh cấm.

Ông Rollo cho biết sáng kiến xuất phát từ khoảng trống pháp lý ở cấp bang và liên bang đối với công nghệ AI tiên tiến. Dù thừa nhận việc thực thi lệnh cấm hiện còn khó khăn do giới chuyên gia chưa thống nhất về tiêu chí xác định ASI, ông kỳ vọng động thái của Bloomington sẽ khuyến khích các địa phương khác hành động, qua đó thúc đẩy chính quyền cấp cao hơn xây dựng khuôn khổ quản lý công nghệ này.

Trong khi đó, Giáo sư luật Fred Cate thuộc Đại học Indiana cho rằng định nghĩa về siêu trí tuệ còn thiếu rõ ràng, có thể gây trở ngại cho việc thực thi. Ông đề xuất thành phố tập trung vào những biện pháp cụ thể thuộc thẩm quyền, như bảo vệ quyền riêng tư và xây dựng hướng dẫn về mua sắm, sử dụng công nghệ.

Bloomington là một trong những địa phương đầu tiên tại Mỹ đưa ra quy định riêng nhằm hạn chế việc triển khai siêu trí tuệ nhân tạo, trong bối cảnh công nghệ này vẫn đang đặt ra nhiều tranh luận về khả năng kiểm soát và những rủi ro tiềm tàng.