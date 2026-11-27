Từ trung tâm hành chính đến "trạm trung chuyển" dịch vụ của vùng công nghiệp tỷ USD

Với quy mô quy hoạch gần 1.000 ha được thiết kế bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế ngay từ đầu, Thành phố mới Bình Dương sở hữu nền tảng hạ tầng đồng bộ hiếm có của siêu đô thị. Hàng loạt công trình biểu tượng đã đi vào vận hành ổn định như Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế, Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC Bình Dương New City), công viên trung tâm rộng 75 ha cùng hệ thống đại lộ thông thoáng đã tạo nên một diện mạo đô thị hiện đại, xanh sạch và giàu sức sống.

Theo định hướng Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 – 2050, tầm nhìn 100 năm vừa được công bố, tòa tháp Trung tâm Hành chính tập trung cũ tại đây được chuyển đổi công năng để trở thành Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo quy mô lớn của thành phố. Sự chuyển đổi này biến phường Bình Dương thành điểm hội tụ của các hoạt động quản trị tri thức, thương mại quốc tế, hội chợ triển lãm và dịch vụ cao cấp, đóng vai trò như một "trạm trung chuyển" cung ứng dịch vụ cho toàn bộ vành đai sản xuất khổng lồ xung quanh.

Phường Bình Dương đóng vai trò như một "bộ não" điều phối dòng chảy thương mại, tài chính và nguồn nhân lực chất lượng cao giữa lõi trung tâm thành phố với hàng loạt đại khu công nghiệp tỷ USD liền kề như VSIP II, VSIP 2A, Mỹ Phước 3 hay VSIP III. Ảnh: Internet

Không chỉ dừng lại ở các công trình biểu tượng nội khu, sức bật của đô thị hạt nhân này còn đến từ vị thế tâm điểm trên bản đồ kết nối của toàn cực Bắc. Tọa lạc ngay giao điểm của các tuyến giao thông huyết mạch như đại lộ Hùng Vương, Võ Văn Kiệt, trục Mỹ Phước – Tân Vạn và kết nối trực tiếp với Vành đai 3, Vành đai 4 cùng mạng lưới metro tương lai, phường Bình Dương đóng vai trò như một "bộ não" điều phối dòng chảy thương mại, tài chính và nguồn nhân lực chất lượng cao giữa lõi trung tâm thành phố với hàng loạt đại khu công nghiệp tỷ USD liền kề như VSIP II, VSIP 2A, Mỹ Phước 3 hay VSIP III.

"Việc mở rộng không gian phát triển của TP.HCM đòi hỏi phải hình thành những trung tâm dịch vụ và đô thị vệ tinh đủ tầm vóc để chia sẻ áp lực với khu vực lõi nội thành cũ", chuyên gia kinh tế TS. Trần Du Lịch chia sẻ góc nhìn về bức tranh liên kết vùng. Vị chuyên gia nhấn mạnh, chính những khu vực đã được đầu tư sẵn hạ tầng đô thị hiện đại, đồng bộ như Thành phố mới Bình Dương sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh đặc biệt giúp thành phố tổ chức lại không gian sống và làm việc một cách hiệu quả, tạo sức bật lan tỏa cho cả hành lang kinh tế phía Bắc.

Sức lan tỏa mạnh mẽ sang vành đai đô thị an cư liền kề

Khi hạt nhân dịch vụ tại phường Bình Dương ngày càng sầm uất với sự hiện diện của các tổ hợp thương mại lớn, trường học quốc tế và hệ thống giao thông kết nối trực tiếp với mạng lưới metro tương lai, sức hút dân cư đổ về khu vực này đang gia tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, do quỹ đất tại vùng lõi trung tâm chủ yếu tập trung phát triển các cao ốc thương mại, văn phòng, trung tâm triển lãm và căn hộ cao tầng, làn sóng tìm kiếm không gian sống thấp tầng, rộng thoáng đang dịch chuyển mạnh mẽ sang các phường giáp ranh trong bán kính từ 3 đến 5 km như Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Thới Hòa và Bến Cát.

Bức tranh dịch chuyển này cũng được ông Đinh Minh Tuấn – Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn chỉ rõ trong chia sẻ mới đây về xu hướng bất động sản hướng tới giá trị thiết thực. Dẫn số liệu khảo sát ghi nhận tới 55% người có ý định giao dịch hiện nay hướng tới mục tiêu mua để ở, ông Tuấn cho rằng người mua không còn chạy theo những kỳ vọng tăng giá ngắn hạn mà đặt trọng tâm vào khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế, ưu tiên những sản phẩm có mức giá phù hợp với khả năng tài chính, pháp lý minh bạch và gắn liền với cụm việc làm sầm uất.

Làn sóng tìm kiếm không gian sống thấp tầng, rộng thoáng đang dịch chuyển mạnh mẽ sang các phường giáp ranh trong bán kính từ 3 đến 5 km như Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Thới Hòa và Bến Cát. Ảnh: Nam Dương

Chính sự chuyển dịch khẩu vị này đã đặt các khu đô thị quy hoạch bài bản tại vùng giao thoa giữa phường Bình Dương với các đại khu công nghiệp như VSIP 2A, VSIP II hay Mỹ Phước 3 vào tâm điểm chú ý. Chỉ mất vài phút di chuyển để thụ hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp của trung tâm Thành phố mới Bình Dương, đồng thời nằm ngay sát nơi làm việc của hàng trăm nghìn chuyên gia và kỹ sư, các khu đô thị thấp tầng hoàn chỉnh hạ tầng tại đây đang giải quyết trọn vẹn bài toán cân bằng giữa tiện nghi đô thị hiện đại và không gian sống riêng tư.

Từ nền tảng một đô thị kiểu mẫu được quy hoạch bài bản, Thành phố mới Bình Dương đang vươn mình trở thành "nhạc trưởng" dẫn dắt nhịp sống hiện đại cho toàn hành lang phía Bắc TP.HCM. Sự cộng hưởng giữa hạ tầng dịch vụ lõi hoàn chỉnh và lực cầu ở thực bền vững từ vành đai công nghiệp lân cận không chỉ kiến tạo một hệ sinh thái đô thị năng động, mà còn mở ra dư địa tăng trưởng giá trị thực chất và lâu dài cho thị trường bất động sản khu vực này./.