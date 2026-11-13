Thành phố Huế: Xử phạt 5 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật

Ngày 13/11, Phòng An ninh mạng Công an thành phố Huế cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị đã phát hiện, xác minh và làm việc với 5 trường hợp liên quan đến hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Các trường hợp gồm: H.T.N.N (SN 1999, trú tại phường An Cựu); N.T.T.B (SN 1997, trú tại phường Kim Long); Đ.T.K.L (SN 2003, trú tại phường Thủy Xuân); N.P.T (SN 2009, trú tại xã Hương An) và N.T.T.U (SN 1998, trú tại phường Phú Xuân).

5 trường hợp vi phạm bị công an triệu tập làm việc và xử lý

Trước đó, lợi dụng việc một số hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn thành phố Huế xin từ chức, một số tài khoản Facebook, Threads đã đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin chưa được kiểm chứng. Nội dung có dấu hiệu suy diễn, bịa đặt, gán ghép tên tuổi nhiều cá nhân với các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như mại dâm, buôn bán ma túy, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm...

Các thông tin được thể hiện dưới dạng danh sách, lời kể hoặc bình luận một chiều, lặp lại nhiều lần khiến người tiếp nhận hiểu nhầm và tin rằng đó là thông tin xác thực. Đáng chú ý, một số tài khoản còn cắt ghép, thêm thắt tình tiết giật gân, bình luận tiêu cực và tiếp tục chia sẻ nội dung chưa được xác minh nhằm thu hút sự chú ý, tăng tương tác, phục vụ hoạt động kinh doanh, bán hàng trên mạng xã hội.

Tại buổi làm việc với cơ quan Công an, 5 trường hợp đã thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. Sau khi được phân tích, phổ biến quy định pháp luật, những người này nhận thức được tác động tiêu cực của việc lan truyền thông tin chưa xác thực và cam kết không tái phạm.

Căn cứ Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ, Phòng An ninh mạng Công an TP. Huế đã lập biên bảnvi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt 5 trường hợp với tổng số tiền 62,5 triệu đồng.

Qua vụ việc, cơ quan Công an cảnh báo, việc lợi dụng những sự việc đang được dư luận quan tâm để suy diễn, bịa đặt, gán ghép tên tuổi, hình ảnh, chức danh cá nhân nhằm quy kết hành vi vi phạm pháp luật khi chưa có đủ căn cứ có thể gây nhiễu loạn thông tin, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín và quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Công an TP. Huế khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin từ cơ quan báo chí, cơ quan chức năng và các nguồn tin chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ; không bình luận suy diễn, thêm thắt, gán ghép hoặc phát tán nội dung chưa được xác thực. Ngay cả khi không phải người tạo ra thông tin ban đầu, hành vi tiếp tục phát tán thông tin sai sự thật vẫn có thể bị xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt, người dân cần phản ánh đến cơ quan chức năng để xác minh, xử lý, không tiếp tục chia sẻ hoặc bình luận làm gia tăng mức độ lan truyền.

Hiện Phòng An ninh mạng Công an TP. Huế đang tiếp tục phối hợp với Công an các địa phương xác minh, làm việc với những trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để xử lý theo quy định pháp luật.