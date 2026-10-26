Thành phố Huế ứng dụng công nghệ trong bảo quản, ghép thận

Ngày 26/10, Bệnh viện Trung ương Huế (thành phố Huế) cho biết vừa thực hiện thành công hai ca ghép thận có sử dụng máy LifePort vào ngày 4 và 15/10/2026, nâng tổng số ca ghép thận ứng dụng công nghệ này tại bệnh viện lên 5 trường hợp.

Bệnh viện Trung ương Huế ứng dụng công nghệ LifePort trong việc bảo quản và ghép thận.

Đáng chú ý, ở ca ghép ngày 15/10, thận hiến từ người chết não 22 tuổi tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai được vận chuyển ra Huế qua hành trình hơn 1.800 km.

Theo đó, để tiếp nhận nguồn tạng, ê-kíp y tế di chuyển bằng ô tô từ Huế vào Gia Lai trong 9 giờ. Sau khi được lấy, quả thận được đưa vào máy LifePort để bảo quản, rồi vận chuyển bằng đường hàng không qua hai chặng Pleiku – Tân Sơn Nhất – Huế. Toàn bộ hành trình của đoàn kéo dài khoảng 35 giờ 30 phút.

Sau khi được ghép và tái tưới máu, thận hồng hào, căng chắc, có nước tiểu ngay trên bàn mổ. Chức năng thận của người bệnh hiện phục hồi tốt và ổn định.

Trước đó, ở ca ghép ngày 4/10, người nhận là bệnh nhi nam 12 tuổi, được ghép thận từ người hiến chết não 26 tuổi tại Hà Nội. Sau phẫu thuật, thận ghép hoạt động tức thì, tiết nước tiểu ngay trên bàn mổ. Lượng nước tiểu đạt khoảng 3.000 ml trong 24 giờ đầu, sau đó duy trì ở mức 2.000–2.500 ml mỗi 24 giờ.

Theo thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế, tính đến ngày 26/10, cả hai bệnh nhân đều ổn định, phục hồi tốt và tiếp tục được theo dõi sau ghép.

Việc sử dụng máy LifePort hỗ trợ bảo quản thận trong quá trình vận chuyển từ địa phương xa, với sự phối hợp giữa mạng lưới điều phối, đơn vị tiếp nhận người hiến, đội ngũ lấy và vận chuyển tạng, hãng hàng không cùng ê-kíp phẫu thuật.

Hai ca ghép cho thấy vai trò của công nghệ bảo quản trong vận chuyển tạng đường dài, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc phối hợp giữa các đơn vị để đưa nguồn tạng hiến đến người bệnh kịp thời.

LifePort là hệ thống bảo quản thận bằng phương pháp tưới dung dịch bảo quản liên tục ở nhiệt độ thấp, trong chuyên môn gọi là Hypothermic Machine Perfusion – HMP. Khác với phương pháp truyền thống là rửa thận bằng dung dịch bảo quản rồi ngâm lạnh, LifePort sử dụng một máy bơm để đưa dung dịch bảo quản lạnh liên tục qua hệ thống mạch máu của quả thận, giúp hạn chế tổn thương tế bào trong thời gian chờ ghép.