Thành phố Huế triển khai nhiều hoạt động thiết thực đồng hành cùng phụ nữ vùng biên

Trao quà tặng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã A Lưới 5, thành phố Huế.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao 110 suất quà tặng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 6 mô hình sinh kế với 6 cặp heo giống giúp các hộ gia đình phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập. Tổng trị giá các phần quà, mô hình sinh kế là 130 triệu đồng.

Trao mô hình sinh kế tặng các hộ gia đình xã A Lưới 5.

Trong khuôn khổ chương trình, tại xã A Lưới 2 diễn ra Ngày hội phụ nữ dân tộc thiểu số miền núi chuyển đổi số, tiêu dùng xanh, xây dựng gia đình hạnh phúc với nhiều hoạt động thiết thực.

Trao quà tặng con em hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại Ngày hội tổ chức ở xã A Lưới 2, thành phố Huế.

Ban tổ chức trao 32 suất quà tặng con em hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức Phiên chợ “Kết nối sản phẩm - Thanh toán không dùng tiền mặt” với 15 gian hàng của 12 đơn vị; tập huấn tiêu chuẩn OCOP, tuyên truyền mua hàng lấy hóa đơn và tổ chức Liên hoan “Các gia đình dân tộc thiểu số và miền núi tiêu biểu” năm 2026.

Gian hàng trưng bày tại Ngày hội.

Các hoạt động góp phần hỗ trợ phụ nữ vùng biên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; đồng thời tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân, cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.