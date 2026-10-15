Thành phố Huế: Trao 300 triệu đồng hỗ trợ nhân dân huyện Kà Lừm khắc phục hậu quả mưa lũ

Trao hỗ trợ của Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho chính quyền và nhân dân huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào). Ảnh: Võ Tiến

Tại buổi trao hỗ trợ, Đại tá Ngô Đoàn Long, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế, thay mặt đoàn công tác gửi lời thăm hỏi, động viên chính quyền và nhân dân huyện Kà Lừm nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Dịp này, đoàn công tác trao tặng nhân dân huyện Kà Lừm 5 tấn gạo cùng các vật tư, hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yếu, với tổng trị giá 300 triệu đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân thành phố Huế.

Huyện Kà Lừm là địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh Sê Kông, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nương rẫy. Đợt mưa lũ, sạt lở trong tháng 8/2026 đã ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân địa phương.

5 tấn gạo được trao tặng cho chính quyền và nhân dân huyện Kà Lừm. Ảnh: Võ Tiến

Thay mặt chính quyền và nhân dân huyện Kà Lừm, Trung tá Sêng Thông Kệt Kon Bun, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Ủy ban nhân dân thành phố Huế và Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đối với địa phương. Đồng chí cho biết, thời gian qua, tỉnh Sê Kông nói chung và các bản giáp biên thuộc huyện Kà Lừm nói riêng đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ thành phố Huế và lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Hoạt động thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào, đồng thời tăng cường quan hệ gắn bó, hợp tác giữa thành phố Huế (Việt Nam) và tỉnh Sê Kông (Lào).