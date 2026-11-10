Thành phố Huế tiếp cận thị trường Halal từ du lịch đến ẩm thực

Thị trường tiềm năng từ lợi thế di sản và ẩm thực Huế

Thị trường Halal với quy mô khoảng 2 tỷ người Hồi giáo trên toàn cầu đang mở ra cơ hội mới cho ngành du lịch và các lĩnh vực kinh tế liên quan. Với lợi thế về di sản, văn hóa, ẩm thực và cảnh quan thiên nhiên, thành phố Huế đang từng bước nghiên cứu, chuẩn bị điều kiện để tiếp cận thị trường tiềm năng này, hướng đến đa dạng hóa khách quốc tế và mở rộng cơ hội hợp tác thương mại, dịch vụ.

Huế đang chuẩn hoá thị trường Halal để từng bước thu hút lượng du khách đặc trưng này không chỉ với di sản, cảnh quan mà còn với ẩm thực và sản phẩm du lịch mới.

Thị trường Halal không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống mà còn mở rộng sang du lịch, khách sạn, tài chính, mỹ phẩm, dược phẩm, logistics và thương mại điện tử. Đây là thị trường có quy mô lớn, gắn với nhu cầu tiêu dùng và trải nghiệm của cộng đồng Hồi giáo trên toàn thế giới.

Đối với Huế, lợi thế không chỉ nằm ở hệ thống di sản, kiến trúc, lễ hội mà còn ở cảnh quan thiên nhiên, biển, đầm phá, làng nghề và văn hóa ẩm thực đặc sắc. Đặc biệt, ẩm thực truyền thống và văn hóa ẩm thực chay được xem là những yếu tố thuận lợi để nghiên cứu, điều chỉnh và phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu của du khách Hồi giáo.

Thực tế, dòng khách này đã bắt đầu hiện diện tại Huế. Năm 2025, thành phố đón gần 22.070 lượt khách Hồi giáo; riêng 7 tháng đầu năm 2026 đạt 11.801 lượt. Dù quy mô còn khiêm tốn so với tổng lượng khách quốc tế, đây là cơ sở để địa phương tiếp tục tìm hiểu nhu cầu, khả năng chi tiêu và cách thức phục vụ phù hợp.

Cùng với tài nguyên du lịch, vị trí trên hành lang kinh tế Đông - Tây và khả năng kết nối với các thị trường Đông Nam Á cũng tạo điều kiện để Huế mở rộng quan hệ với những quốc gia có đông tín đồ Hồi giáo như Malaysia và Indonesia.

Đáng chú ý, Huế đã bước đầu hình thành một số cơ sở có khả năng phục vụ nhóm khách này. Thành phố hiện có 903 cơ sở lưu trú với gần 15.000 phòng, hơn 24.000 giường; trong đó có 25 khách sạn từ 3 - 5 sao. Một số khách sạn như Indochine Palace, Meliá Vinpearl, Laguna Lăng Cô, Pilgrimage Village Boutique Resort & Spa và La Vela Hue có khả năng tiếp cận, phục vụ khách Hồi giáo.

Ở lĩnh vực ẩm thực, nhà hàng chay An Nhiên Garden thuộc An Du Hospitality là cơ sở được cấp chứng nhận Halal. Một số nhà hàng khác như Shiva-Shakti, Sân Mây, Sala Hue cũng có thực đơn phù hợp với du khách Hồi giáo nhưng chưa được cấp chứng nhận.

Đây là những bước khởi đầu để Huế nghiên cứu phát triển các sản phẩm ẩm thực, dịch vụ ăn uống phù hợp, đồng thời kết nối trải nghiệm văn hóa, tham quan di sản, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe trong các chương trình du lịch hướng đến thị trường này.

Với lợi thế về di sản, cảnh quan và ẩm thực, Huế có tiềm năng trong phát triển du lịch, thu hút đầu tư thị trường Halal.

Chuẩn hóa dịch vụ, mở rộng cơ hội kết nối quốc tế

Dù có nhiều lợi thế, khả năng đáp ứng thị trường Halal tại Huế vẫn còn những khoảng trống. Hệ thống dịch vụ phục vụ khách Hồi giáo chưa đa dạng và đồng bộ; các chương trình du lịch chuyên biệt chưa hình thành rõ nét, sự liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, nhà hàng và các đơn vị cung ứng dịch vụ còn hạn chế.

Một trong những yêu cầu quan trọng là bảo đảm tiêu chuẩn Halal trong hoạt động chế biến, kinh doanh thực phẩm. Việc này đòi hỏi doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ từ nguồn cung cấp nguyên liệu, khu vực bếp, quy trình chế biến đến không gian phục vụ. Trong khi đó, không phải cơ sở kinh doanh nào cũng có đủ nguồn lực, chuyên môn và kinh phí để đầu tư, hoàn thiện các điều kiện cần thiết.

Bên cạnh đó, thành phố còn thiếu các cơ sở ăn uống được chứng nhận Halal, không gian cầu nguyện và thông tin hướng dẫn dành cho du khách. Đội ngũ nhân viên am hiểu văn hóa, tập quán của người Hồi giáo cũng chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Phần lớn cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản trên địa bàn chưa được cấp chứng nhận Halal.

Huế cần xây dựng những không gian ẩm thực, tín ngưỡng đạt chứng nhận Halal.

Trước yêu cầu này, thành phố Huế xác định việc tiếp cận thị trường Halal cần được thực hiện bài bản, từng bước chuẩn hóa thay vì phát triển theo phong trào. Thành phố định hướng tập trung nghiên cứu nhu cầu, thói quen của khách Hồi giáo, trước mắt hướng đến các thị trường tiềm năng như Malaysia, Indonesia và khu vực Trung Đông.

Cùng với xúc tiến, quảng bá và kết nối đối tác quốc tế, việc nâng cao năng lực cho doanh nghiệp được đặt ra như một nhiệm vụ quan trọng. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng cần được hướng dẫn về văn hóa, tập quán sinh hoạt và kỹ năng phục vụ khách Hồi giáo. Đồng thời phân biệt rõ dịch vụ thân thiện với người Hồi giáo và dịch vụ đạt chứng nhận Halal để lựa chọn hướng triển khai phù hợp với điều kiện kinh doanh.

Ngoài ra, Huế định hướng khai thác thế mạnh di sản, văn hóa, làng nghề, ẩm thực và nghỉ dưỡng để xây dựng những chương trình phù hợp. Trong đó, việc nghiên cứu điều chỉnh các món ăn đặc trưng của Huế theo tiêu chuẩn Halal, phát triển thêm món chay phù hợp với thị hiếu khách Hồi giáo là một hướng tiếp cận đáng chú ý.

Các chương trình tham quan di tích, trải nghiệm văn hóa, nghỉ dưỡng sinh thái, chăm sóc sức khỏe tại suối khoáng nóng và khám phá cảnh quan biển, đầm phá cũng được xác định là những sản phẩm có thể kết hợp với dịch vụ ăn uống, lưu trú phù hợp. Quá trình xây dựng sản phẩm hướng đến bảo đảm Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 14230:2024 về dịch vụ du lịch thân thiện với người Hồi giáo.

Theo ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, địa phương không lựa chọn cách tiếp cận thị trường Halal theo phong trào mà xác định đây là quá trình nghiên cứu bài bản, chuẩn hóa từng bước, hướng đến phát triển lâu dài, thực chất và bền vững. Thời gian tới, thành phố định hướng đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá; từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, hệ thống dịch vụ đạt tiêu chuẩn Halal; phát triển sản phẩm du lịch Halal mang bản sắc Huế, lấy di sản, văn hóa, ẩm thực, nghỉ dưỡng và sinh thái làm nền tảng.

Theo số liệu được cung cấp tại các hoạt động nghiên cứu về thị trường Halal, năm 2025, lượng khách du lịch Hồi giáo quốc tế đạt 196 triệu lượt, tăng hơn 11,3% so với năm 2024. Con số này dự kiến tăng lên 262 triệu lượt vào năm 2030, với mức chi tiêu ước đạt 310 tỷ USD. Quy mô thị trường và xu hướng tăng trưởng đang tạo thêm dư địa để các điểm đến nghiên cứu, khai thác phân khúc khách này.