Thành phố Huế: Thương mại điện tử mở rộng thị trường nông đặc sản

Từ sản phẩm làng nghề đến những đơn hàng đi khắp cả nước

Ghi nhận tại thôn Diêm Trường, xã Vinh Lộc, thành phố Huế, nhịp sản xuất ở cơ sở mắm Ri Nguyễn luôn tất bật với công đoạn đóng gói, vận chuyển hàng hóa. Từ bí quyết chế biến truyền thống và nguồn nguyên liệu thủy hải sản của vùng đầm Cầu Hai, biển Vinh Lộc, cơ sở phát triển nhiều sản phẩm mang phong vị Huế như mắm rò, mắm cá, tôm chua, cà pháo chua ngọt, mắm nêm xay nhuyễn...

Cơ sở kinh doanh mắm tại xã Vinh Lộc chốt khoảng 1.000 đơn/ngày trên môi trường thương mại điện tử

Điểm đáng chú ý, sản phẩm không chỉ được tiêu thụ qua những kênh phân phối quen thuộc. Việc kết hợp phương thức sản xuất truyền thống với các sàn thương mại điện tử đã giúp cơ sở mở rộng tệp khách hàng, đưa hàng hóa đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trung bình mỗi ngày, cơ sở xuất kho hơn 1.000 đơn hàng. Hoạt động kinh doanh tạo việc làm ổn định cho hơn 30 lao động thường trực và khoảng 20 nhân công thời vụ, phần lớn là phụ nữ và người dân vùng đầm phá ven biển. Bình quân mỗi tháng, cơ sở đóng hơn 100 triệu đồng tiền thuế; riêng quý III/2026, số thuế thực hiện là 305 triệu đồng.

Câu chuyện của cơ sở mắm Ri Nguyễn cho thấy khả năng mở rộng thị trường của sản phẩm làng nghề khi biết khai thác các kênh bán hàng trực tuyến. Với những sản phẩm đặc trưng của địa phương, thương mại điện tử không chỉ mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng mà còn tạo thêm cơ hội phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh tại khu vực nông thôn.

Tại thành phố Huế, nhiều sản phẩm OCOP, nông sản và đặc sản địa phương đang được định hướng tiếp cận thị trường thông qua các nền tảng số. Trong chương trình “Sức sống hàng Việt” số 8, các nông sản, đặc sản Cố đô được trưng bày tại 62 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và được lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) livestream bán trực tiếp trên nền tảng TikTok.

Nhiều sản phẩm đặc trưng của Huế sẽ được trưng bày, livestream bán trên TikTok trong chương trình "Sức sống hàng Việt"

Những hoạt động quảng bá, bán hàng trực tuyến như vậy mở thêm cách thức giới thiệu sản phẩm địa phương đến người tiêu dùng. Đây cũng là hướng đi được thành phố Huế đặt ra trong Kế hoạch số 368/KH-UBND về tăng cường quản lý nhà nước đối với thương mại điện tử trên địa bàn.

Hoàn thiện hệ sinh thái số, mở rộng đầu ra cho sản phẩm địa phương

Theo định hướng của thành phố Huế, phát triển thương mại điện tử không chỉ dừng ở việc đưa sản phẩm lên các nền tảng bán hàng, mà còn gắn với chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh.

Các chủ thể sản xuất được khuyến khích xây dựng gian hàng số, chuẩn hóa thông tin, hình ảnh sản phẩm, bao bì, nhãn mác và truy xuất nguồn gốc. Đây là những nội dung cần thiết để hàng hóa địa phương nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng trên môi trường trực tuyến.

Thành phố cũng định hướng tăng cường kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh với các sàn thương mại điện tử, hệ thống phân phối hiện đại, doanh nghiệp logistics và tổ chức xúc tiến thương mại. Các hội chợ trực tuyến, chương trình bán hàng trực tuyến và hoạt động kết nối cung cầu được xác định là những kênh hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ.

Định hướng này được mở rộng đến khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Thành phố đặt mục tiêu phát triển thương mại điện tử đồng bộ, an toàn và bền vững, qua đó tạo thêm đầu ra cho nông sản, đặc sản và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Hiện nay, nhiều đơn vị, doanh nghiệp tại TP. Huế đẩy mạnh phát triển thị trường, kết nối với người dùng trên môi trường thương mại điện tử

Để hoạt động kinh doanh trực tuyến phát triển, hạ tầng logistics, kho vận, điểm tập kết hàng hóa, thanh toán số và dịch vụ giao nhận cũng được chú trọng. Thành phố khuyến khích doanh nghiệp bưu chính, logistics, ngân hàng và các nền tảng thương mại điện tử phối hợp xây dựng mô hình giao nhận, hoàn tất đơn hàng, đổi trả hàng hóa phù hợp với điều kiện thực tế từng khu vực; ưu tiên mở rộng mạng lưới đến những địa bàn còn khó khăn.

Tuy nhiên, cùng với cơ hội mở rộng thị trường, thương mại điện tử cũng đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm soát gian lận và bảo vệ người tiêu dùng. Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Nguyễn Chánh Vũ, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Huế cho biết, các hành vi vi phạm đang chuyển mạnh sang môi trường trực tuyến với nhiều thủ đoạn như sử dụng tài khoản ảo, thay đổi thông tin người bán, livestream quảng cáo sai sự thật, sử dụng hình ảnh giả, đánh giá ảo và công nghệ AI để đánh lừa người tiêu dùng.

Khó khăn trong kiểm tra, xử lý là nhiều đối tượng không có địa điểm kinh doanh cố định, không đăng ký kinh doanh, không kê khai thuế. Hàng hóa được vận chuyển qua dịch vụ chuyển phát nhanh, chia nhỏ qua nhiều khâu trung gian, gây trở ngại cho việc truy xuất nguồn gốc.

Thương mại điện tử đã và đang góp phần đưa nông đặc sản Huế đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Quản lý thị trường thành phố đã phát hiện, xử lý hơn 75 vụ vi phạm, xử phạt hành chính 920 triệu đồng, trị giá tang vật vi phạm hơn 900 triệu đồng. Trong đó, có 2 vụ liên quan hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, với số tiền xử phạt 42 triệu đồng. Theo ông Nguyễn Chánh Vũ, kết hợp phát triển thương mại điện tử với tăng cường kiểm soát gian lận là điều kiện quan trọng để mở rộng thị trường cho sản phẩm địa phương, đồng thời tạo dựng niềm tin của người tiêu dùng trên môi trường số.

Từ thực tế các cơ sở làng nghề đến định hướng phát triển thương mại điện tử của thành phố, việc mở rộng kênh bán hàng trực tuyến đang tạo thêm cơ hội cho nông sản, đặc sản Huế tiếp cận thị trường. Cùng với chuẩn hóa sản phẩm, hoàn thiện hạ tầng giao nhận và tăng cường quản lý, đây là hướng đi nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh trên môi trường số.

Tháng 10/2026, Sở Công Thương thành phố Huế tổ chức hội nghị phổ biến quy định pháp luật về thương mại điện tử và triển khai hoạt động lĩnh vực này tại cấp xã. Nội dung tập trung vào Luật Thương mại điện tử, Nghị định 248/2026/NĐ-CP, trách nhiệm quản lý của chính quyền cấp xã và hướng dẫn xây dựng, vận hành kênh TikTok để quảng bá sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, kết nối tiêu thụ hàng hóa.