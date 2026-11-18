Ngày 18/11, tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, thành phố Huế chương trình Unitour 2026 với chủ đề “Vượt giới hạn số - Kiến tạo tương lai” diễn ra, thu hút sự tham gia của đông đảo giảng viên, sinh viên và các chuyên gia, doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Unitour 2026 là hoạt động thuộc Cuộc thi Sinh viên Kinh doanh số 2026 diễn ra tại Trường Đại học Kinh tế Huế.

Unitour 2026 là hoạt động thuộc Cuộc thi Sinh viên Kinh doanh số 2026 do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam và Mạng lưới các cơ sở đào tạo thương mại điện tử phối hợp tổ chức, với sự đồng hành, hỗ trợ của các doanh nghiệp và đơn vị.

Với chủ đề “Vượt giới hạn số - Kiến tạo tương lai”, chương trình tập trung cập nhật xu hướng kinh doanh số, những thay đổi của thương mại điện tử và cơ hội dành cho sinh viên. Nội dung được triển khai qua các phần trình bày chuyên đề, thảo luận và minigame, tạo không gian kết nối giữa sinh viên với chuyên gia, doanh nghiệp.

Các chuyên đề tập trung vào những vấn đề thiết thực như tổng quan thương mại điện tử và xu hướng mới trong kinh doanh số; xây dựng thương hiệu số cho sinh viên thời AI; tiếp thị liên kết với người mới bắt đầu; ứng dụng AI trong marketing và những năng lực sinh viên cần chuẩn bị để tham gia thị trường kinh doanh số.

Chương trình Unitour 2026 có sự tham gia các diễn giả đến từ Trung tâm Internet Việt Nam, TikTok Shop, Mar và Do Agency, đại diện Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam.

Trong đó, nội dung về thương mại điện tử đề cập sự chuyển dịch từ hoạt động mua bán trực tuyến sang hệ sinh thái gắn với dữ liệu, công nghệ, nền tảng số, hành vi người tiêu dùng và các mô hình kinh doanh mới. Đây cũng là những kiến thức giúp sinh viên tiếp cận rộng hơn với cơ hội nghề nghiệp và khả năng tham gia vào nền kinh tế số.

Ở góc độ xây dựng thương hiệu cá nhân, chương trình đặt ra yêu cầu sinh viên chủ động tạo dựng hồ sơ trực tuyến chuyên nghiệp, thể hiện năng lực và tăng khả năng kết nối với nhà tuyển dụng. Với tiếp thị liên kết, bên cạnh lượng người theo dõi, việc hiểu sản phẩm, nắm bắt nhu cầu người xem, sáng tạo nội dung phù hợp và xây dựng niềm tin cũng được nhấn mạnh.

Đáng chú ý, chuyên đề về AI trong marketing tập trung vào khả năng ứng dụng công nghệ trong sáng tạo nội dung, phân tích dữ liệu, nghiên cứu khách hàng, tối ưu quảng cáo và cá nhân hóa trải nghiệm. Cùng với kỹ năng sử dụng công cụ, sinh viên cần có tư duy marketing, khả năng đặt câu hỏi, kiểm chứng thông tin, hiểu khách hàng và phát huy năng lực sáng tạo.

Tại phiên thảo luận, các diễn giả đến từ Trung tâm Internet Việt Nam, TikTok Shop, Mar và Do Agency cùng trao đổi với sinh viên về xu hướng kinh doanh số và Cuộc thi Sinh viên Kinh doanh số. Phiên thảo luận do ông Hồ Văn Hiếu, Phó Ban Truyền thông Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, điều phối.

Sinh viên trao đổi, thảo luận về các lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh số... tại chương trình Unitour 2026.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Công Thương thành phố Huế và Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế về đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số thương mại điện tử. Theo biên bản ghi nhớ hợp tác, Sở Công Thương thành phố Huế và Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế phối hợp tổ chức đào tạo, hội thảo, tọa đàm về thương mại điện tử, chuyển đổi số, kinh tế số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử; đồng thời tạo điều kiện để sinh viên thực tập, tham quan thực tế và kết nối với doanh nghiệp.

Việc triển khai các hoạt động hợp tác như Unitour 2026 góp phần tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, nhà trường và doanh nghiệp, hướng đến đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại điện tử.