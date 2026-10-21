Thành phố Huế thu hút đầu tư nước ngoài theo hướng trọng tâm, trọng điểm

Dây chuyền sản xuất động cơ của Công ty Kim Long Motor Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Giai đoạn 2026-2030, thành phố Huế đặt mục tiêu thu hút vốn FDI từ 1,2-1,4 tỷ USD, bình quân khoảng 240-280 triệu USD/năm; vốn FDI thực hiện dự kiến đạt 800-1 tỷ USD, bình quân 160-200 triệu USD/năm.

Thành phố chuyển mạnh từ xúc tiến đầu tư dàn trải sang xúc tiến có trọng tâm, trọng điểm; tập trung tiếp cận các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp đầu chuỗi và nhà đầu tư chiến lược có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa; phát triển hạ tầng, quỹ đất và các điều kiện phục vụ đầu tư; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường liên kết, lan tỏa giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước.

Theo Đề án thu hút vốn đầu tư FDI của Ủy ban Nhân dân thành phố Huế giai đoạn 2026-2030, thành phố ưu tiên các dự án công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp xanh, dịch vụ chất lượng cao, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển đô thị di sản.

Vốn FDI được thành phố kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực nội sinh, thúc đẩy liên kết với doanh nghiệp trong nước, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

Sở Tài chính được giao là cơ quan chủ trì đề án, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các phường, xã và các hội, hiệp hội doanh nghiệp xây dựng kế hoạch hằng năm để triển khai; Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp được giao làm đầu mối thu hút và quản lý các dự án FDI trong khu kinh tế, khu công nghiệp; chuẩn bị thông tin về quỹ đất, hạ tầng và hỗ trợ nhà đầu tư.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch thành phố Huế là đầu mối trực tiếp về xúc tiến đầu tư, có nhiệm vụ xây dựng và triển khai chương trình xúc tiến FDI hằng năm, tiếp cận các nhà đầu tư mục tiêu, hỗ trợ khảo sát, nghiên cứu, triển khai dự án và hỗ trợ sau đầu tư.

Thành phố Huế cũng tập trung thu hút nhà đầu tư chiến lược, phát huy lợi thế về văn hóa, môi trường sống, vị trí địa lý; đồng thời đổi mới xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng sàng lọc, quản lý và hỗ trợ nhà đầu tư nhằm bảo đảm phát triển bền vững lâu dài.

Thành phố thực hiện nhóm giải pháp chủ yếu để thu hút vốn FDI gồm xúc tiến đầu tư, cải cách thể chế và đơn giản hóa thủ tục hành chính, hỗ trợ phát triển nguồn lực và chuyển đổi bền vững, thu hút vốn gắn với hình thành chuỗi giá trị và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp, nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị hạ tầng phục vụ đầu tư, đổi mới cơ chế đồng hành đối thoại và hỗ trợ sau đầu tư, kiểm soát tài chính bảo đảm quốc phòng an ninh và phòng chống gian lận trong hoạt động đầu tư nước ngoài.

Tính đến tháng 10/2026, các khu kinh tế, khu công nghiệp của thành phố Huế có trên 200 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký là hơn 152.000 tỷ đồng; trong đó có 57 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 76.519 tỷ đồng.

Nhật Bản là một trong những nước có vốn đầu tư FDI lớn vào thành phố Huế với 23 dự án, tổng vốn đăng ký là hơn 248 triệu USD. Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế đi vào hoạt động tháng 9/2024, là một trong những dự án lớn của Nhật Bản ở Huế. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 170 triệu USD, trên diện tích đất 8,6ha ở trung tâm thành phố Huế gồm các lĩnh vực như siêu thị và bách hóa tổng hợp, ẩm thực, thời trang, nội thất, điện tử gia dụng, khu vui chơi, giải trí. Ngoài ra, doanh nghiệp Nhật Bản còn đầu tư vào lĩnh vực may mặc, xuất khẩu ở Huế.

Hàn Quốc hiện có 19 dự án đầu tư tại Huế với tổng vốn đăng ký hơn 57 triệu USD; tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ, may mặc và hạ tầng khu công nghiệp. Ngoài ra, nhiều nước khác cũng có vốn FDI đầu tư tại Huế./.