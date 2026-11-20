Chiều 20/11, UBND TP. Huế tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng cuối năm. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh phát biểu kết luận phiên họp.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế duy trì đà tăng trưởng

Theo báo cáo tại phiên họp, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong 11 tháng, tổng lượt khách du lịch ước đạt 7,28 triệu lượt, tăng 24,6% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt 18.470 tỷ đồng, tăng 57,3%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,63 tỷ USD, tăng 22,4%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14%, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 18,6%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 71.557 tỷ đồng, tăng 19,3%.

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 36.900 tỷ đồng, tăng 13,6%. Thành phố cấp mới 48 dự án với tổng vốn đăng ký 25.434 tỷ đồng, điều chỉnh tăng vốn cho 16 dự án với 2.800 tỷ đồng. Trong số 177 dự án tồn đọng được tập trung tháo gỡ khó khăn, 46 dự án đã đưa vào hoạt động một phần hoặc toàn bộ; 17 dự án chấm dứt hoạt động; 73 dự án đã hết khó khăn nhưng cần tiếp tục theo dõi tiến độ.

Thu ngân sách nhà nước 11 tháng ước đạt 15.250 tỷ đồng, bằng 95,3% dự toán, tăng 18,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công mới 62,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Thành phố đã giải quyết việc làm cho khoảng 18.460 lao động; tỷ lệ người dân được khám sức khỏe, sàng lọc ít nhất một lần trong năm đạt 84,1%...

Tình hình sản xuất, kinh doanh quý IV tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực bán lẻ hàng hóa, dịch vụ, vận tải hàng hóa duy trì mức tăng khá; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, dù sản lượng điện sản xuất giảm.

Trong tháng 12, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành dự toán thu ngân sách 16.000 tỷ đồng trước ngày 15/12; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến ngày 31/1/2027 đạt 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Tại phiên họp, các ý kiến tập trung phân tích những khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vướng mắc về giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư. Các chủ đầu tư đang phối hợp với địa phương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thi công. Một số đơn vị phấn đấu nâng tỷ lệ giải ngân lên 79 - 90% vào cuối tháng 11; riêng các dự án bảo tồn di tích đặt mục tiêu giải ngân 97% kế hoạch vốn vào cuối năm.

Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành phát biểu tại phiên họp.

Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, không để chậm tiến độ

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội có nhiều tín hiệu tích cực, song yêu cầu các cấp, ngành không được chủ quan. Thời gian còn lại của năm không nhiều, các cơ quan, đơn vị phải rà soát nhiệm vụ, xác định rõ những nội dung có thể hoàn thành để tập trung xử lý dứt điểm. Những nhiệm vụ không thể hoàn thành do nguyên nhân khách quan cần tổng hợp, báo cáo để xem xét điều chỉnh. Người đứng đầu phải trực tiếp đôn đốc, kiểm tra tiến độ, tránh tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng, tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế. Các chủ đầu tư cần rà soát từng dự án, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc để xử lý. Các Phó Chủ tịch UBND thành phố theo lĩnh vực được phân công phải bám sát tiến độ công trình, nhất là những dự án có nguy cơ chậm tiến độ; tăng cường kiểm tra thực địa, trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, không để công việc kéo dài.

Về thu ngân sách, dù dự kiến có khả năng vượt dự toán, các ngành, đơn vị vẫn phải tập trung khai thác nguồn thu, nhất là thu từ đất và thuế. Trong lĩnh vực công nghiệp, các đơn vị liên quan cần thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh tại các nhà máy; chủ động gặp gỡ, động viên doanh nghiệp, phát hiện sớm khó khăn để đề xuất giải pháp tháo gỡ. Ngành du lịch lựa chọn các hoạt động phù hợp trong những tháng cuối năm, sớm hình thành sản phẩm phục vụ du khách và công bố chương trình, sự kiện năm 2027. Ngành công thương phối hợp với địa phương hỗ trợ hộ sản xuất, kinh doanh, bảo đảm lưu thông hàng hóa, kiểm soát thị trường và chuẩn bị nguồn cung phục vụ Tết.

Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh đơn hàng những tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cũng yêu cầu ngành nông nghiệp chủ động theo dõi thời tiết, hướng dẫn sản xuất phù hợp; ngành xây dựng rà soát quy hoạch chuyên ngành, phương án phân cấp quản lý hạ tầng và tháo gỡ khó khăn cho các dự án khu đô thị, khu nhà ở.

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học và công nghệ, cần đẩy nhanh thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, nhất là giải ngân nguồn vốn dành cho khoa học, công nghệ. Ngành y tế phối hợp với địa phương rà soát tỷ lệ người dân được khám sức khỏe định kỳ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu; đồng thời bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học. Ngành giáo dục tập trung ổn định tình hình tại các cơ sở giáo dục.

Cùng với đó, các ngành liên quan nghiên cứu triển khai hoạt động liên kết văn hóa, du lịch với Đà Nẵng; rà soát việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền cấp xã, kịp thời tháo gỡ bất cập trong quá trình thực hiện. Lực lượng công an, quân sự nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng kế hoạch ra quân trấn áp tội phạm.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cũng đề nghị các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện những nội dung trình HĐND thành phố tại kỳ họp sắp tới, bảo đảm chất lượng và tiến độ.