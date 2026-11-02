Thành phố Huế sớm cụ thể hóa nghị quyết Hội nghị TW 4 thành việc làm và sản phẩm

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Ngày 2/11, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV; các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến (điểm cầu chính tại Thành ủy Huế), kết nối đến điểm cầu các đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các đảng ủy xã, phường.

Tại hội nghị, đại diện Thường trực Thành ủy và các đơn vị đã quán triệt, truyền đạt và triển khai kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Đảng, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Huế.

Phát biểu kết luận, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế Trịnh Mạnh Linh nhấn mạnh Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV đặt ra yêu cầu đổi mới đồng bộ về tư duy, phương thức lãnh đạo, chất lượng đội ngũ cán bộ và năng lực tổ chức thực hiện của toàn Đảng.

Đối với thành phố Huế, đây là những định hướng quan trọng để tạo chuyển biến trong lãnh đạo, chỉ đạo; góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, xây dựng thành phố xanh, thông minh, giàu bản sắc và phát huy giá trị đô thị di sản.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế đề nghị, các cấp ủy, chính quyền tập trung triển khai đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp; trong đó chú trọng 5 yêu cầu trọng tâm.

Trước hết, các địa phương, đơn vị cần sớm cụ thể hóa nghị quyết thành việc làm và sản phẩm, theo phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả); hoàn thành việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện ở cấp cơ sở trước ngày 20/11; từng nhiệm vụ cần xác định rõ người thực hiện, nội dung công việc, trách nhiệm, thẩm quyền, thời gian và kết quả.

Việc xây dựng kế hoạch phải xuất phát từ tình hình thực tế, đặc điểm, tiềm năng và lợi thế của từng địa phương, đơn vị, tránh sao chép máy móc, hình thức; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện.

Cấp ủy các cấp chủ động nắm chắc tình hình, nhận diện đúng những vấn đề đặt ra từ thực tiễn để xác định trọng tâm, khâu đột phá và giải pháp phù hợp; khắc phục lãnh đạo chung chung, thiếu kiểm tra, đôn đốc, đổi mới phương pháp lề lối làm việc để đáp ứng khối lượng công việc và yêu cầu tiến độ ngày càng cao.

Địa phương cần đổi mới thực chất công tác cán bộ, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở; rà soát đội ngũ gắn với yêu cầu sắp xếp tổ chức, xác định vị trí việc làm và liên thông các khâu quy hoạch, đào tạo, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Việc phân công phải bảo đảm đúng người, đúng việc, phù hợp sở trường; quan tâm tăng cường cán bộ có năng lực, chuyên môn cho những địa bàn, lĩnh vực còn thiếu; đánh giá thực chất đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã, phường để làm căn cứ đào tạo, bố trí, điều chuyển hoặc thay thế; kịp thời chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, địa phương tập trung tháo gỡ những vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2026 và chuẩn bị thực chất kế hoạch năm 2027; rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhất là những chỉ tiêu đạt thấp hoặc có nguy cơ không hoàn thành.

Địa phương tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và phát huy vai trò của nhân dân.

Việc kiểm soát quyền lực cần được thực hiện chặt chẽ, nhất là trong những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân./.