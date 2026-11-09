Thành phố Huế rà soát, nắm tình hình công tác tuyển quân năm 2027

Theo báo cáo của Hội đồng NVQS thành phố Huế, đến thời điểm này, hội đồng NVQS các phường, xã đã hoàn thành công tác sơ khám nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác sơ khám được hội đồng NVQS các địa phương triển khai chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình, quy định; các đối tượng được tạm hoãn và miễn nghĩa vụ quân sự được xét duyệt chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng luật định.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, hội đồng NVQS các phường, xã cũng đã nêu những khó khăn trong quá trình tuyển quân, đồng thời trình bày một số kiến nghị, đề xuất với hội đồng NVQS thành phố nâng cao chất lượng tuyển quân trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận và giao nhiệm vụ tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai công tác tuyển quân phải bảo đảm công bằng, khách quan, công khai, đúng luật. Tập trung thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước trong công tác tuyển quân, nhất là công tác khám sức khỏe và việc thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2027.

Đại tá Đoàn Sinh Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Huế phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Bộ CHQS thành phố tham mưu với UBND thành phố các điểm giao nhận quân trang trọng, chặt chẽ, bảo đảm chỉ tiêu, nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027.