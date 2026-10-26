Thành phố Huế: Phấn đấu 60% doanh nghiệp ứng dụng AI vào năm 2030

Ngày 20/10/2026, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang ký ban hành Kế hoạch số 587/KH-UBND triển khai Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở thực hiện Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 28/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời gắn với Chương trình hành động số 286/CTr-UBND ngày 19/5/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 1/4/2026 của Thành ủy Huế về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Thành phố triển khai kế hoạch theo hướng kế thừa, đồng bộ với các chương trình, đề án về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, dữ liệu, đô thị thông minh và thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo đã ban hành. Huế ưu tiên khai thác, tích hợp, nâng cấp các nền tảng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và hạ tầng số hiện có; không đầu tư mới hệ thống, nền tảng có chức năng trùng lặp khi có thể sử dụng chung, kết nối, tích hợp, thuê dịch vụ hoặc nâng cấp.

Bên cạnh mục tiêu 60% doanh nghiệp ứng dụng AI ghi nhận hiệu quả về năng suất, chi phí và doanh thu, Huế đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng nền tảng AI trong công việc hằng tuần; 60% quyết định chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước được hỗ trợ bởi dữ liệu và AI. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công được hỗ trợ bởi AI phấn đấu tăng tối thiểu 30% so với năm 2026.

Về sản phẩm đầu ra, thành phố phấn đấu 100% sở, ban, ngành và địa phương ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược. Các dịch vụ công trực tuyến có tần suất sử dụng cao, quy trình phù hợp và dữ liệu sẵn sàng sẽ được lựa chọn để thí điểm tích hợp AI hỗ trợ; việc mở rộng được thực hiện trên cơ sở đánh giá hiệu quả, an toàn và khả năng vận hành.

AI sẽ từng bước được ứng dụng vào một số khâu phù hợp trong tiếp nhận, kiểm tra, phân loại, tra cứu, tổng hợp hoặc dự thảo nội dung xử lý hồ sơ thủ tục hành chính. Việc ứng dụng AI không thay thế thẩm quyền quyết định và trách nhiệm của cán bộ, công chức.

Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh thành phố được định hướng nâng cấp theo hướng tích hợp AI để phục vụ phân tích, dự báo, cảnh báo, giám sát và hỗ trợ ra quyết định.

Về phát triển nhân lực, Huế đặt mục tiêu đào tạo, phát triển tối thiểu 100 nhân lực trình độ đại học trở lên có năng lực ứng dụng AI trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm; đồng thời đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng tối thiểu 200 người lao động có khả năng triển khai, vận hành và ứng dụng AI trong các ngành, lĩnh vực.

Tầm nhìn đến năm 2045, thành phố phấn đấu đưa AI trở thành nền tảng vận hành chủ đạo của Nhà nước, nền kinh tế và xã hội. Các thể chế, mô hình quản trị, quy trình nghiệp vụ, sản phẩm, dịch vụ, phương thức sản xuất, kinh doanh và hệ thống hạ tầng quan trọng được định hướng chuyển đổi căn bản theo hướng thiết kế, phát triển và vận hành trên nền tảng AI.

Kế hoạch xác định các trụ cột triển khai gồm phát triển nhân lực AI và kỹ năng AI toàn dân; dữ liệu, mô hình AI; nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ AI; ứng dụng AI trong quản trị, chỉ đạo, điều hành; phát triển hệ sinh thái AI; bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu và quản trị rủi ro trong triển khai AI.

Các giải pháp đột phá được xác định gồm hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; huy động nguồn lực, bảo đảm kinh phí; tuyên truyền, nâng cao nhận thức và văn hóa sử dụng AI có trách nhiệm; tăng cường điều phối và trách nhiệm thực thi.

Thành phố yêu cầu tất cả hệ thống AI được ứng dụng, triển khai trên địa bàn phải tuân thủ nghiêm các quy định về bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu và bảo mật thông tin.