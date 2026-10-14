Thành phố Huế: Những lá đơn tình nguyện tham gia bảo vệ Tổ quốc

Tiếp nối truyền thống, viết tiếp hành trình cống hiến

Những lá đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND) năm 2027 đang được nhiều thanh niên trên địa bàn thành phố Huế viết bằng sự chủ động và tinh thần trách nhiệm. Với mỗi người, lựa chọn này xuất phát từ mong muốn được khoác lên mình màu áo người chiến sĩ Công an, rèn luyện bản lĩnh, ý chí và đóng góp sức trẻ cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

Thanh niên La Thị Hồng Lĩnh trực tiếp đến Công an xã Vinh Lộc nộp đơn tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Từ xã Vinh Lộc đến các địa bàn miền núi như A Lưới 4, Nam Đông, những nguyện vọng tình nguyện gắn với những câu chuyện, hoàn cảnh khác nhau. Trong đó, có người mong muốn tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình, có người xem môi trường Công an là cơ hội để thử sức, trưởng thành và thực hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.

Tại xã Vinh Lộc, Công an xã vừa tiếp nhận đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND năm 2027 của hai thanh niên trên địa bàn. Đáng chú ý, một trong hai trường hợp là nữ thanh niên La Thị Hồng Lĩnh, sinh năm 2005, người bày tỏ mong muốn tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình bằng lựa chọn của tuổi trẻ.

Trong đơn tình nguyện, Hồng Lĩnh cho biết, em sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng, với bà nội là Mẹ Việt Nam anh hùng và hai bác là liệt sĩ Công an nhân dân. Truyền thống gia đình là một trong những động lực để em suy nghĩ về trách nhiệm của bản thân đối với đất nước, cũng như con đường mình muốn lựa chọn trong những năm tháng tuổi trẻ.

Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đến khi học tại trường cao đẳng, em luôn mong muốn đóng góp cho công tác Đoàn bằng những việc làm thiết thực. Với em, tham gia nghĩa vụ CAND là cách tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, đồng thời tạo cơ hội để bản thân rèn luyện và cống hiến trong môi trường lực lượng vũ trang.

Trong lá đơn, nữ thanh niên bày tỏ nguyện vọng được tham gia nghĩa vụ CAND năm 2027, trở thành một phần của lực lượng mà em trân trọng bởi truyền thống và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Em xem đây vừa là niềm tự hào, vừa là cơ hội để tuổi trẻ sống có lý tưởng, trách nhiệm và ý nghĩa.

Điều đáng chú ý trong chia sẻ của em Hồng Lĩnh là sự nhìn nhận về những khó khăn phía trước. Em hiểu con đường đã lựa chọn sẽ có nhiều thử thách, vì vậy xác định phải nỗ lực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mong muốn được khoác lên mình màu áo người chiến sĩ Công an, với em, không chỉ nằm ở niềm tự hào mà còn đi cùng ý thức về trách nhiệm và sự cố gắng của bản thân.

Em Huỳnh Văn Hải, sinh năm 2008, trú tại thôn Giang Chế, xã Vinh Lộc, cũng tự nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ CAND năm 2027. Theo thông tin từ địa phương, em Hải có phẩm chất đạo đức, tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú tín nhiệm; trong quá trình sinh sống, em nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, Trung tá Nguyễn Cửu Tường Duy, Trưởng Công an xã Vinh Lộc, cho biết sau khi triển khai kế hoạch của Công an thành phố Huế về công tác thực hiện nghĩa vụ, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền trên địa bàn, vận động thanh niên chủ động tìm hiểu và thực hiện trách nhiệm công dân.

Đến nay, xã Vinh Lộc có hai trường hợp tình nguyện viết đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ CAND năm 2027, trong đó có một trường hợp nữ. Theo Trung tá Nguyễn Cửu Tường Duy, qua công tác tuyên truyền, nhận thức của thanh niên về trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc được thể hiện rõ hơn qua việc chủ động đăng ký tham gia nghĩa vụ. Điều này cho thấy tinh thần chủ động và ý thức trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên vùng cao chủ động đăng ký nghĩa vụ Công an

Không chỉ tại Vinh Lộc, tinh thần tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND năm 2027 còn được thể hiện qua những lá đơn của thanh niên ở các địa bàn miền núi thành phố Huế.

Thanh niên Hồ Văn Đông tự nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2027.

Tại xã A Lưới 4, em Lê Anh Tuấn, sinh năm 2008, người dân tộc Tà Ôi, trú tại thôn Ka Vin, đã tìm hiểu các điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn và tự nguyện viết đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ CAND.

Sinh ra và lớn lên tại địa bàn vùng cao, em nhận thức được trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước. Mong muốn tham gia nghĩa vụ CAND của em gắn với việc được học tập, rèn luyện trong môi trường kỷ luật, nâng cao ý chí, tác phong và trưởng thành qua thực tiễn. Vì vậy, em mong muốn đóng góp sức trẻ, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Việc chủ động tìm hiểu các điều kiện tuyển chọn trước khi viết đơn cho thấy em Anh Tuấn đã có sự quan tâm đến con đường mình lựa chọn. Với nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ lực lượng CAND, em mong muốn có cơ hội thử thách bản thân, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và thực hiện trách nhiệm của người thanh niên đối với đất nước.

Tại xã Nam Đông, em Hồ Văn Hà Đông, sinh năm 2008, người dân tộc Cơ Tư, trú tại thôn Ta Ring, cũng tự nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ CAND năm 2027. Với Đông, đây là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh, sức khỏe, ý thức tổ chức kỷ luật và trưởng thành qua thực tiễn công tác.

Trước mùa tuyển quân năm 2027, những lá đơn tình nguyện không chỉ thể hiện lựa chọn của từng cá nhân mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong thanh niên thành phố Huế. Từ mong muốn ban đầu đến hành trình thực hiện nghĩa vụ, mỗi người trẻ sẽ cần tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh và ý thức kỷ luật, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được tuyển chọn.

Với những thanh niên đã chủ động viết đơn, hành trình phía trước bắt đầu từ quyết tâm của chính mình: sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách, rèn đức, luyện tài và đóng góp sức trẻ cho quê hương, đất nước. Từ những hành động cụ thể ấy, tinh thần xung kích của thanh niên tiếp tục được lan tỏa, góp phần tạo khí thế tích cực hướng tới mùa tuyển quân năm 2027.