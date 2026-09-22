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Thành phố Huế: Nguy cơ sạt lở tại nhiều điểm xung yếu ở xã miền núi Khe Tre

Trước mùa mưa bão đang đến gần, nhiều khu vực ở xã miền núi Khe Tre, thành phố Huế, vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ngập lụt, chia cắt giao thông.

Báo VietnamPlus
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Sạt lở taluy dương trên tuyến cao tốc. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Sạt lở taluy dương trên tuyến cao tốc. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Điểm sạt lở do mưa lũ năm 2025 gây ra, có thể gây mất an toàn cho phương tiện giao thông trên tuyến cao tốc La Sơn-Túy Loan. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Điểm sạt lở do mưa lũ năm 2025 gây ra, có thể gây mất an toàn cho phương tiện giao thông trên tuyến cao tốc La Sơn-Túy Loan. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Các phương tiện bị cấm vào đường dẫn lên cao tốc vì nguy cơ sạt lở. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Các phương tiện bị cấm vào đường dẫn lên cao tốc vì nguy cơ sạt lở. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phương tiện giao thông được cảnh báo khi di chuyển trên tỉnh lộ 14B. (Ảnh: Mai Trang/ TTXVN)

Phương tiện giao thông được cảnh báo khi di chuyển trên tỉnh lộ 14B. (Ảnh: Mai Trang/ TTXVN)

Nguy cơ sạt lở trên tỉnh lộ 14B trước mùa mưa bão. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Nguy cơ sạt lở trên tỉnh lộ 14B trước mùa mưa bão. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Dù đã được xử lý nhưng điểm sạt lở ở Tỉnh lộ 14B vẫn tiềm ẩn nguy cơ bị ảnh hưởng trong mùa mưa bão năm nay. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Dù đã được xử lý nhưng điểm sạt lở ở Tỉnh lộ 14B vẫn tiềm ẩn nguy cơ bị ảnh hưởng trong mùa mưa bão năm nay. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Dù đã được xử lý nhưng điểm sạt lở ở Tỉnh lộ 14B vẫn tiềm ẩn nguy cơ bị ảnh hưởng trong mùa mưa bão năm nay. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Dù đã được xử lý nhưng điểm sạt lở ở Tỉnh lộ 14B vẫn tiềm ẩn nguy cơ bị ảnh hưởng trong mùa mưa bão năm nay. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Dù đã được xử lý nhưng điểm sạt lở ở Tỉnh lộ 14B vẫn tiềm ẩn nguy cơ bị ảnh hưởng trong mùa mưa bão năm nay. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Dù đã được xử lý nhưng điểm sạt lở ở Tỉnh lộ 14B vẫn tiềm ẩn nguy cơ bị ảnh hưởng trong mùa mưa bão năm nay. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Điểm sạt lở tại Km17 tỉnh lộ 14B nhìn từ trên cao. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Điểm sạt lở tại Km17 tỉnh lộ 14B nhìn từ trên cao. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Nguy cơ sạt lở trở lại tại tỉnh lộ 14B trước mùa mưa bão đang đến gần. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Nguy cơ sạt lở trở lại tại tỉnh lộ 14B trước mùa mưa bão đang đến gần. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Điểm sạt lở tại Km17 tỉnh lộ 14B nhìn từ trên cao. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Điểm sạt lở tại Km17 tỉnh lộ 14B nhìn từ trên cao. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Điểm sạt lở tại Km17, Tỉnh lộ 14B. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Điểm sạt lở tại Km17, Tỉnh lộ 14B. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thanh-pho-hue-nguy-co-sat-lo-tai-nhieu-diem-xung-yeu-o-xa-mien-nui-khe-tre-post1137739.vnp