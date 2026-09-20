Thành phố Huế: Người công nhân giỏi, bám lưới giữ an toàn dòng điện

Bám lưới, giữ an toàn trong từng phần việc

Sinh năm 1993 tại phường Dương Nỗ, thành phố Huế, anh Đồng Sĩ Trình được đào tạo chuyên ngành Điện công nghiệp. Đến nay, anh đã có gần 9 năm gắn bó với công việc quản lý vận hành lưới điện trung, hạ áp tại Tổ Quản lý vận hành đường dây và trạm, Điện lực Phú Vang, Công ty Điện lực Huế.

Anh Đồng Sĩ Trình (bên phải) thực hiện công tác trên lưới điện

Với anh Trình, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định là trách nhiệm hàng đầu. Từ những công việc thường xuyên đến nhiệm vụ đột xuất, anh luôn giữ tinh thần chủ động, nghiêm túc và nỗ lực hoàn thành công việc được giao.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, anh Trình cho biết, công việc quản lý vận hành lưới điện trung, hạ áp đòi hỏi người công nhân thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc tình trạng thiết bị và kịp thời nhận diện những nguy cơ có thể gây sự cố. Với địa bàn Phú Vang trải rộng, có nhiều khu vực ven biển, đầm phá và thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão, công việc kiểm tra, sửa chữa, xử lý bất thường trên lưới điện không ít khó khăn.

Ý thức rõ đặc thù công việc, anh Đồng Sĩ Trình luôn chủ động theo dõi tình hình vận hành, tích cực tham gia kiểm tra đường dây, trạm biến áp và xử lý các tồn tại tại hiện trường. Trong mỗi phần việc, anh tuân thủ nghiêm quy trình, quy định về an toàn lao động, đồng thời phối hợp với đồng nghiệp để bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Đối với anh Trình, hoàn thành nhiệm vụ không chỉ là sửa chữa xong một vị trí khiếm khuyết hay khôi phục thành công một đường dây. Điều quan trọng hơn là bảo đảm dòng điện được vận hành an toàn, phục vụ ổn định hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Tinh thần trách nhiệm ấy càng thể hiện rõ trong những đợt xử lý sự cố, khắc phục hậu quả thiên tai. Khi đơn vị hoặc Công ty Điện lực Huế cần huy động lực lượng, anh luôn sẵn sàng tham gia, không quản ngại thời gian, khoảng cách và điều kiện làm việc khó khăn.

Là thành viên tích cực của lực lượng xung kích Công ty Điện lực Huế, anh Trình nhiều lần có mặt tại những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề của bão, lũ để hỗ trợ các đơn vị bạn khôi phục lưới điện.

Năm 2024, sau khi bão số 3 gây thiệt hại nghiêm trọng tại tỉnh Quảng Ninh, anh Trình cùng đoàn công tác của Công ty Điện lực Huế nhanh chóng lên đường hỗ trợ khắc phục hậu quả. Tại hiện trường ngổn ngang, khối lượng công việc lớn, yêu cầu tiến độ khẩn trương, anh cùng đồng đội làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần sửa chữa các vị trí hư hỏng, từng bước khôi phục cấp điện cho người dân.

Những ngày làm việc xa nhà, liên tục ngoài hiện trường cho thấy tinh thần tổ chức kỷ luật và sự sẵn sàng của người công nhân ngành Điện khi đồng nghiệp, đơn vị bạn và người dân cần hỗ trợ.

Anh Đồng Sĩ Trình nhận danh hiệu Công nhân lao động giỏi năm 2026

Một dấu ấn khác trong quá trình công tác của anh Trình là tham gia hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3. Trong điều kiện tiến độ gấp và thời tiết khắc nghiệt, anh Trình cùng các lực lượng tham gia đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được phân công với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, góp phần đưa công trình về đích theo kế hoạch.

Những đóng góp trong quá trình thực hiện công việc này được Công ty Điện lực Huế, Tổng công ty Điện lực miền Trung và Tập đoàn Điện lực Việt Nam ghi nhận, khen thưởng.

Từ công việc chuyên môn đến những việc làm vì cộng đồng

Không chỉ tận tâm với công việc chuyên môn, anh Đồng Sĩ Trình còn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Hàng năm, anh Trình phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Huế thực hiện sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện miễn phí cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại chín xã, phường thuộc địa bàn đơn vị quản lý.

Với người công nhân trẻ, mỗi bóng đèn được thắp sáng, mỗi đường dây trong nhà dân được sửa chữa an toàn không đơn thuần là một phần việc kỹ thuật mà còn là cách người thợ điện chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng. “Đồng chí Đồng Sĩ Trình là công nhân trẻ có tay nghề, tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật tốt. Trong công việc, đồng chí luôn chủ động bám sát địa bàn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó, nhiệm vụ đột xuất và phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp”, Lãnh đạo Điện lực Phú Vang nhận xét.

Anh Đồng Sĩ Trình (thứ 2 bên trái sang) cùng đồng nghiệp được lãnh đạo Điện lực Phú Vang quan tâm, động viên tại hiện trường công tác

Theo lãnh đạo Điện lực Phú Vang, khi được huy động tham gia các công trình trọng điểm hoặc hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, anh Trình đều thể hiện tinh thần quyết tâm, nghiêm túc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng nghiệp cùng tổ công tác cũng đánh giá anh là người nhiệt tình, chịu khó và luôn sẵn sàng hỗ trợ anh em. Khi xử lý công việc ngoài hiện trường, anh đặt an toàn lên trước, chủ động trao đổi để cả nhóm thống nhất cách thực hiện. Trong những thời điểm xảy ra sự cố hoặc phải làm việc trong điều kiện thời tiết khó khăn, anh vẫn giữ tinh thần tích cực, cùng đồng đội cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất.

Những nỗ lực trong công việc được ghi nhận qua nhiều năm. Anh Đồng Sĩ Trình liên tục đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trong các năm 2022, 2023, 2024 và 2025; được Công ty Điện lực Huế khen thưởng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 và có thành tích tiêu biểu trong hỗ trợ xây dựng đường dây 500kV mạch 3.

Anh Trình cũng được Tổng công ty Điện lực miền Trung khen thưởng vì tham gia khắc phục hậu quả bão số 3 tại Quảng Ninh và được Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao tặng Huy hiệu ghi nhận đóng góp trong quá trình xây dựng đường dây 500kV mạch 3.

Danh hiệu “Công nhân lao động giỏi” năm 2026 là sự ghi nhận đối với quá trình lao động nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của anh Đồng Sĩ Trình. Từ công việc quản lý vận hành lưới điện đến những chuyến đi hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, từ công trình trọng điểm đến những phần việc miễn phí cho các hộ khó khăn, anh Trình lựa chọn cách thể hiện trách nhiệm bằng những công việc cụ thể.