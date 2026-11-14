Thành phố Huế: Lan tỏa yêu thương từ những ổ bánh mì 0 đồng

Những ổ bánh mì ấm lòng người nhận

Suốt 4 năm qua, cứ hai tuần một lần, vào sáng thứ Hai, chương trình "Bánh mì o đồng" được Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Huế thực hiện đều đặn giữa nhịp sống tất bật của thành phố Huế. Những ổ bánh mì được trao tận tay người lao động nghèo, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Với nhiều người, đó là một bữa sáng giản dị. Nhưng phía sau món quà nhỏ ấy là sự quan tâm, sẻ chia được duy trì đều đặn suốt nhiều năm qua.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Huế trao những ổ bánh mì 0 đồng đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần sẻ chia từ những việc làm bình dị.

Người bán vé số, những tài xế xe công nghệ tranh thủ ghé nhận bánh trước khi bắt đầu ngày làm việc; những bệnh nhân phải điều trị dài ngày hay người nhà túc trực chăm sóc người thân tại bệnh viện... Họ là những người mà chương trình “Bánh mì 0 đồng” của Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Huế hướng đến.

Không có những món quà lớn hay giá trị vật chất đáng kể, mỗi ổ bánh mì được trao đi đơn giản là một phần ăn sáng, nhưng cũng là lời động viên đối với những người đang phải chật vật mưu sinh hoặc lo toan chi phí điều trị bệnh.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Nguyễn Doãn Quan, Phó Chủ tịch kiêm Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Huế cho biết, chương trình xuất phát từ mong muốn chia sẻ, đồng hành với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, đặc biệt là người lao động phải vất vả mưu sinh từ sáng sớm và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang gặp khó khăn về kinh tế.

Theo ông Quan, đây là năm thứ tư Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Huế (Hiệp hội) duy trì hoạt động này. Cứ hai tuần một lần, vào sáng thứ Hai, chương trình trao khoảng 400 ổ bánh mì, với tổng kinh phí khoảng 4 triệu đồng mỗi đợt.

“Chúng tôi mong muốn bắt đầu từ một việc làm rất nhỏ, rất bình dị nhưng thường xuyên và thiết thực. Một ổ bánh mì có thể không lớn về giá trị vật chất, nhưng vào buổi sáng, đối với một người lao động có thu nhập còn hạn chế hay một bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang phải lo toan chi phí điều trị, đó có thể là một bữa ăn sáng ý nghĩa, giúp họ vơi đi phần nào khó khăn”, ông Quan chia sẻ.

Mỗi ổ bánh mì được chuẩn bị với bánh mì, nhân thịt, chả, rau và các loại gia vị đi kèm. Hiệp hội chú trọng lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng; bánh được chuẩn bị mới, đóng gói sạch sẽ và trao đến người nhận trong thời gian phù hợp nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Kinh phí thực hiện chương trình chủ yếu đến từ sự đóng góp của các doanh nghiệp, thành viên Hiệp hội và những tấm lòng hảo tâm. Mỗi sự chung tay, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần để hoạt động thiện nguyện được duy trì thường xuyên.

Giá trị lớn nhất của chương trình không chỉ ở những ổ bánh mì, mà ở sự kết nối giữa người trao và người nhận, ở tình cảm và sự sẻ chia.

Giá trị nằm ở những nụ cười nhận lại

Điều khiến những người thực hiện chương trình nhớ mãi không hẳn là những câu chuyện đặc biệt, mà đôi khi chỉ là một lời cảm ơn, một nụ cười hay ánh mắt vui mừng của người nhận bánh mì.

Ông Nguyễn Doãn Quan cho biết, trong mỗi lần tổ chức, các thành viên Hiệp hội đều gặp những hoàn cảnh khiến mình không khỏi xúc động. Có người bán vé số, tài xế xe công nghệ tranh thủ nhận bánh trước giờ làm; có bệnh nhân điều trị dài ngày, người nhà phải túc trực chăm sóc người thân tại bệnh viện, trong khi ngay cả bữa ăn sáng cũng phải tính toán, cân nhắc.

“Có những người khi nhận ổ bánh mì chỉ nhẹ nhàng nói lời cảm ơn, có người nở nụ cười rất chân thành. Chính những điều bình dị đó lại khiến chúng tôi cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của chương trình”, ông Quan nói.

Theo ông Quan, một ổ bánh mì không thể giải quyết những khó khăn lớn mà người nhận đang đối mặt. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc được trao tặng, họ có thể cảm nhận được sự quan tâm và tình người. Điều Hiệp hội nhận lại sau mỗi buổi trao bánh không chỉ là những lời cảm ơn. Đôi khi, chỉ một cái gật đầu, một nụ cười thân thiện hay ánh mắt vui mừng cũng đủ để những người tham gia cảm thấy công sức mình bỏ ra thực sự có ý nghĩa.

“Giá trị lớn nhất của chương trình không nằm ở số lượng 400 ổ bánh mì mỗi lần, mà nằm ở sự kết nối giữa người trao và người nhận, ở tình cảm và sự sẻ chia được trao đi một cách tự nhiên, không khoảng cách”, ông Quan chia sẻ.

Không chỉ riêng chương trình “Bánh mì 0 đồng”, trong những năm qua, Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Huế còn triển khai nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng như “Tết vì người nghèo”, “Trung thu Thắp sáng yêu thương”, “Tiếp bước đến trường” và hỗ trợ người dân trong, ngoài thành phố bị ảnh hưởng bởi bão lụt.

Với Hiệp hội, trách nhiệm xã hội, tinh thần nhân ái và sự sẻ chia là những giá trị cần được nuôi dưỡng, lan tỏa song hành với nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thời gian tới, Hiệp hội mong muốn tiếp tục vận động doanh nghiệp hội viên chung tay, duy trì hai đợt trao bánh mỗi tháng, đồng thời từng bước lan tỏa chương trình đến nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Ông Quan cho rằng, hoạt động thiện nguyện không nhất thiết phải bắt đầu bằng những chương trình lớn hay nguồn kinh phí thật nhiều. Mỗi doanh nghiệp có thể đóng góp bằng những việc làm phù hợp với điều kiện của mình, từ một phần kinh phí, sản phẩm, ngày công đến sự đồng hành và lan tỏa thông tin.

“Doanh nghiệp không chỉ được đánh giá qua quy mô, doanh thu hay những đóng góp về kinh tế, mà còn qua trách nhiệm đối với người lao động, cộng đồng và xã hội nơi mình hoạt động”, ông Quan nhấn mạnh.

Từ những ổ bánh mì được trao vào mỗi sáng thứ Hai, thông điệp sẻ chia được gửi gắm theo cách gần gũi, không phô trương. Bởi đôi khi, sự tử tế không cần bắt đầu từ những điều lớn lao, mà chỉ cần một việc làm nhỏ được thực hiện bằng sự chân thành và bền bỉ.