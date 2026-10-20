Thành phố Huế: Ký quy chế phối hợp phát triển văn hóa, thể thao, du lịch; truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Lê Văn Chương

Theo quy chế, về công tác thông tin đối ngoại, tập trung phối hợp thực hiện tốt các nội dung như: hủ động trao đổi thông tin về tình hình biên giới, vùng biển và khu vực ngoại biên đối diện có liên quan; phối hợp xử lý thông tin sai sự thật liên quan đến chủ quyền biển, đảo, an ninh biên giới. Xây dựng các sản phẩm truyền thông đa phương tiện, ấn phẩm, triển lãm và truyền thông số quảng bá Huế và tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia. Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; đầu tư, bổ sung trang thiết bị, phương tiện thông tin, tuyên truyền hiện đại cho các đồn Biên phòng, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quảng bá và thông tin đối ngoại ở khu vực biên giới, vùng biển.

Phối hợp tổ chức các chương trình, sự kiện lồng ghép công tác thông tin đối ngoại với các hoạt động giao lưu, du lịch và văn hóa giữa thành phố Huế với hai tỉnh Sekong và Salavan của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Thông qua các hoạt động giao lưu, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và những thành tựu phát triển của Việt Nam đến nhân dân các địa phương bạn.

Đối với công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, hai đơn vị thống nhất tập trung thực hiện hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Xây dựng các mô hình “Điểm sáng văn hóa trên biên giới”, “Không gian văn hóa đọc”, “Điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng”, “Câu lạc bộ văn hóa dân gian”.

Đồng thời, hai đơn vị phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa gắn với công tác dân vận và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; vận động xóa bỏ hủ tục. Triển khai hiệu quả Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại các đồn Biên phòng và địa bàn khu vực biên giới. Xây dựng mô hình “Tủ sách Biên phòng”, “Tủ sách pháp luật”, “Không gian đọc sách”, “Thư viện chuyên đề Hồ Chí Minh”, “Thư viện lưu động”. Luân chuyển sách, báo, tài liệu; tổ chức các hoạt động khuyến đọc và phát triển văn hóa đọc. Ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động thư viện và khai thác tài nguyên thông tin số.

Chương trình chiếu phim sẽ được hai đơn vị triển khai sớm tại các xã, phường biên giới. Ảnh: Lê Văn Chương

Hai bên sẽ phối hợp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; tư liệu gắn liền với vùng Đầm phá Tam Giang - Cầu Hai và khu vực biên giới, vùng biển. Tổ chức các hoạt động giáo dục di sản, chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao năng lực của Bộ đội Biên phòng thành phố trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa khu vực biên giới, biển đảo. Phối hợp nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn hai tuyến biên giới biển và đất liền giai đoạn 2026 - 2030.

Hai bên đã thống nhất nội dung, trách nhiệm của mỗi bên trong việc tổ chức thực hiện. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế chịu trách nhiệm một số nội dung, trong đó có việc tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành, triển khai các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới, vùng biển. Chỉ đạo các đồn Biên phòng phối hợp với Bộ phận Văn hóa - Xã hội các xã, phường biên giới xây dựng kế hoạch ký kết chương trình phối hợp, tham mưu thành lập các tổ điều hành và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp tại địa phương.