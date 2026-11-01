Thành phố Huế khơi nguồn sáng tạo từ di sản, hiện thực hóa Nghị quyết số 80

Chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành giá trị sáng tạo

Thành phố Huế dang nghiên cứu, xây dựng chương trình truyền hình thực tế sáng tạo đa quốc gia mang tên The Huế Creators, dự kiến triển khai mùa đầu tiên năm 2027. Từ văn hóa, di sản, con người và những đề bài thực tế của địa phương, chương trình hướng tới thử nghiệm cách chuyển hóa nguồn lực văn hóa bản địa thành những giá trị đương đại. Chương trình được giới thiệu tại "Hội nghị công bố chính sách kích cầu và sản phẩm du lịch mới" trên địa bàn thành phố Huế đến năm 2027, ngày 31/10.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại Hội nghị công bố chính sách kích cầu và sản phẩm du lịch mới thành phố Huế đến năm 2027.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang cho rằng, The Huế Creators được nghiên cứu trên cơ sở định hướng của Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Chương trình cũng nằm trong nội dung nghiên cứu, xây dựng chương trình truyền hình thực tế sáng tạo đa quốc gia thuộc Kế hoạch phối hợp hành động về phát triển văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch đến năm 2030, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND thành phố Huế ký ngày 14/10/2026.

Trong bối cảnh văn hóa được xác định là nguồn lực nội sinh, du lịch là một động lực tăng trưởng, đồng thời công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo được thúc đẩy để tạo giá trị gia tăng mới, Huế lựa chọn chương trình truyền hình thực tế đa quốc gia như một cách tiếp cận mới để khai thác nguồn lực văn hóa.

Theo định hướng phát triển, Huế không chỉ là bối cảnh ghi hình mà là chủ thể xuyên suốt chương trình, từ xác định đề bài, cung cấp tư liệu, kết nối các nguồn lực bản địa đến tư vấn, đồng sáng tạo và kiểm chứng mức độ phù hợp của từng kết quả.

The Huế Creators được phát triển như một mô hình thí điểm kết nối bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa với sản xuất nội dung, phát triển tài sản sáng tạo, hình thành sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm mới. Điểm khác biệt của chương trình nằm ở quy trình đồng sáng tạo có kiểm chứng. Các nhà sáng tạo tìm hiểu nguồn gốc và bối cảnh văn hóa, làm việc trực tiếp với nghệ nhân, chuyên gia và cộng đồng đang gìn giữ, thực hành văn hóa trước khi cùng phát triển ý tưởng.

Nghệ nhân, chuyên gia và cộng đồng địa phương trực tiếp đồng hành, từ chia sẻ tri thức, hướng dẫn thực hành đến đồng sáng tạo và kiểm chứng kết quả. Qua đó, chương trình hướng tới bảo đảm chất liệu văn hóa được sử dụng đúng nguồn gốc, phù hợp bối cảnh và tôn trọng những giá trị cần gìn giữ.

Định hướng thành phố Huế khai thác tối đa đặc trưng về di sản, văn hoá, con người Huế... để tạo sự khác biệt trong thu hút du khách

Ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc điều hành dự án, đại diện đơn vị phát triển và sản xuất The Stars cho biết, The Huế Creators hướng tới trở thành một IP (quyền sở hữu trí tuệ) truyền hình thực tế nguyên bản do người Việt sáng tạo, lấy văn hóa, di sản và con người Huế làm nguồn cảm hứng, hướng đến khu vực và thế giới.

Từ Huế kết nối sáng tạo ra quốc tế

Theo ông Trần Hữu Thùy Giang, mùa đầu tiên của The Huế Creators dự kiến quy tụ 10 nhà sáng tạo đến từ 5 quốc gia gồm Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia và Hàn Quốc, cùng 5 nghệ sĩ hoặc nhân vật sáng tạo Việt Nam.

Các nhà sáng tạo được tuyển chọn dựa trên năng lực kể chuyện và thế mạnh trong sản xuất nội dung, sáng tạo hình ảnh, âm nhạc, thiết kế hoặc các lĩnh vực phù hợp. Khả năng hợp tác và tôn trọng sự khác biệt văn hóa cũng là những tiêu chí quan trọng.

Bên cạnh di sản, các giá trị văn hóa, ẩm thực cùng sự đóng góp của nghệ nhân, chuyên gia là nguồn lực quan trọng để quảng bá du lịch Huế đến khu vực và thế giới.

TikTok đồng hành cùng The Huế Creators với vai trò đơn vị phát triển chương trình và nền tảng kết nối chiến lược. Đơn vị này hỗ trợ kết nối cộng đồng sáng tạo tại các thị trường, tìm kiếm và tuyển chọn nhà sáng tạo, đồng thời tham gia truyền thông, đào tạo và tư vấn phát triển nội dung cho chương trình.

Theo lộ trình, chương trình triển khai tiền kỳ, tuyển chọn và phát triển nội dung từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027. Giai đoạn ghi hình tại Huế dự kiến diễn ra từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4/2027. Sau hậu kỳ, kiểm chứng nội dung văn hóa và hoàn thiện các phiên bản phát hành, 15 tập dự kiến được phát sóng hằng tuần từ tháng 6 đến tháng 9/2027.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết, thành phố nhận thức rõ những yêu cầu mới đặt ra trong bối cảnh các cơ chế, chính sách đang có nhiều thay đổi, đòi hỏi ngành du lịch địa phương phải chủ động thích ứng và đổi mới phương thức phát triển. Đối với những sản phẩm du lịch mới, thành phố Huế sẽ tập trung tháo gỡ, khắc phục triệt để những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

“Việc đổi mới sản phẩm, đẩy mạnh kích cầu và khai thác hiệu quả các lợi thế đặc trưng được kỳ vọng sẽ góp phần đưa du lịch Huế phát triển theo hướng đa dạng, chất lượng, bền vững, từng bước khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế”, ông Giang nhấn mạnh.

Từ một chương trình truyền hình thực tế, The Huế Creators được định hướng trở thành mô hình thử nghiệm kết nối chiều sâu văn hóa với sức sáng tạo đương đại. Với Huế là điểm khởi nguồn, chương trình hướng tới mở rộng cơ hội hợp tác, phát triển những giá trị mới từ nguồn lực văn hóa và từng bước đưa những câu chuyện Việt Nam đến với công chúng quốc tế.