Thành phố Huế: Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X

Chiều 25/10, tại Nhà thi đấu Quảng trường Văn hóa, Thể thao thành phố Huế (số 01 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ), thành phố Huế tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X năm 2026.

Đại hội Thể dục thể thao thành phố Huế lần thứ X năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng, tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị và tổ chức xã hội đối với sự nghiệp phát triển thể dục thể thao trong công cuộc đổi mới quê hương, đất nước. Tạo sự chuyển biến tích cực và sâu sắc về vai trò, lợi ích của việc tập luyện thể dục, thể thao đối với sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần nâng cao đời sống văn hóa - tinh thần và rèn luyện con người phát triển toàn diện trong giai đoạn mới.

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố Huế lần thứ X năm 2026

Đồng thời, biểu dương lực lượng thể dục thể thao quần chúng của thành phố Huế gắn liền với việc đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Động viên, cổ vũ các địa phương, tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong thi đấu. Qua Đại hội nhằm lựa chọn, bổ sung lực lượng vận động viên năng khiếu, thể thao thành tích cao cho các đội tuyển của thành phố tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 và các giải thi đấu cấp quốc gia, quốc tế.

Lễ khai mạc có gần 5.000 người tham gia phục vụ và diễu hành. Trong đó, lực lượng diễu hành gồm 48 khối, với sự tham gia của lực lượng vũ trang, mặt trận, các đoàn thể, quần chúng nhân dân, trọng tài và vận động viên. Các lực lượng khác gồm nghi thức, học sinh, sinh viên dự khán, biểu diễn nghệ thuật, đồng diễn và cầm bảng tên.

Hàng trăm vận động viên trình diễn võ thuật tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, cho biết, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tiếp tục lan tỏa; thể thao quần chúng phát triển tại cơ sở, trường học, cơ quan, đơn vị. Thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả tại các giải đấu cấp quốc gia; vận động viên Huế góp mặt và đạt thành tích tại các đấu trường khu vực, quốc tế như SEA Games, ASIAD.

Theo ông Trần Hữu Thùy Giang, thể dục thể thao góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và đời sống tinh thần của người dân; đồng thời gắn với phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế thể thao của thành phố.

Khối lực lượng vũ trang diễu hành tại đại hội

Đại hội Thể dục thể thao thành phố Huế lần thứ X năm 2026 còn là dịp đánh giá toàn diện phong trào thể thao trên địa bàn, biểu dương các địa phương, tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong thi đấu và tuyển chọn vận động viên năng khiếu, thể thao thành tích cao. Lực lượng vận động viên được tuyển chọn sẽ bổ sung cho các đội tuyển thành phố tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc vào tháng 11/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các giải đấu cấp quốc gia, quốc tế.

Trước đó, đại hội thể dục thể thao các cấp cơ sở tại thành phố Huế đã được tổ chức sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, bảo đảm chất lượng, tiến độ và thu hút người dân tham gia hưởng ứng.