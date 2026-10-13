Thành phố Huế hoàn thành tốt công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế phát biểu tại hội nghị.

Năm 2026, thành phố Huế tổ chức diễn tập đối với 12 địa phương trong đó 10 địa phương diễn tập chiến đấu phòng thủ, 2 địa phương còn lại diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Sau gần 3 tháng chuẩn bị và tổ chức diễn tập, các địa phương đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do năm đầu diễn tập theo hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp, tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm cao, cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia diễn tập đã tích cực, chủ động tổ chức chuẩn bị chu đáo, phối hợp chặt chẽ hoàn thành tốt các yêu cầu đặt ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và nhân dân các xã, phường tham gia diễn tập năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia diễn tập nhận khen thưởng tại hội nghị.

Sau diễn tập, các cơ quan, đơn vị và địa phương rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, phương án tác chiến và kế hoạch phòng thủ dân sự phù hợp với tình hình thực tiễn. Chú trọng vận dụng những kinh nghiệm, kết quả đạt được vào công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, nhất là trong mùa mưa bão, bảo đảm chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có tình huống xảy ra.

Các lực lượng quân sự, công an các cấp tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu xây dựng tiềm lực quốc phòng, củng cố thế trận khu vực phòng thủ gắn với xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.