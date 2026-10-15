Thành phố Huế hỗ trợ 300 triệu đồng giúp người dân huyện Kà Lừm khắc phục hậu quả mưa lũ

Thành phố Huế hỗ trợ 300 triệu đồng, gồm 5 tấn gạo, vật tư, hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yếu cho chính quyền và nhân dân huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào). (Ảnh: Bộ đội biên phòng Huế)

Hoạt động do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế phối hợp với Sở Ngoại vụ thành phố Huế và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông tổ chức, thực hiện theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Huế.

Tại buổi trao hỗ trợ, Đại tá Ngô Đoàn Long, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế, gửi lời thăm hỏi, động viên chính quyền và nhân dân huyện Kà Lừm nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Huyện Kà Lừm là địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh Sê Kông, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nương rẫy. Đợt mưa lũ, sạt lở hồi tháng 8/2026 đã ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân địa phương.

Hoạt động góp phần giúp người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai vượt qua khó khăn. (Ảnh: Bộ đội biên phòng Huế)

Thay mặt chính quyền và nhân dân huyện Kà Lừm, Trung tá Sêng Thông Kệt Kon Bun, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông, cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Ủy ban nhân dân thành phố Huế và lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố. Ông cho biết, thời gian qua, tỉnh Sê Kông nói chung và các bản giáp biên thuộc huyện Kà Lừm nói riêng đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ thành phố Huế và lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Hoạt động góp phần giúp người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai vượt qua khó khăn, đồng thời củng cố tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào, tăng cường quan hệ hợp tác giữa thành phố Huế và tỉnh Sê Kông.