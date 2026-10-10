Thành phố Huế đẩy mạnh chuyển đổi số, kiến tạo động lực phát triển bền vững

Thành phố Huế công bố ba nền tảng chuyển đổi số Hiến kế, Hỗ trợ doanh nghiệp và Bản đồ số dự án thu hút đầu tư.

Việc đưa ba nền tảng số Hiến kế, Hỗ trợ doanh nghiệp và Bản đồ số dự án thu hút đầu tư vào khai thác đánh dấu bước tiến trong xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ tại thành phố Huế. Không chỉ tăng cường tương tác với người dân và doanh nghiệp, các nền tảng còn góp phần minh bạch thông tin, nâng cao trách nhiệm giải quyết công việc và khơi thông nguồn lực cho phát triển bền vững.

Ba nền tảng số mở rộng không gian hiến kế, kết nối cộng đồng

Sáng 9/10, thành phố Huế tổ chức lễ công bố và đưa vào khai thác ba nền tảng số gồm Hiến kế, Hỗ trợ doanh nghiệp và Bản đồ số dự án thu hút đầu tư, hướng tới Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 và Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, góp phần hiện thực hóa những nội dung thành phố đã trao đổi, cam kết với cộng đồng doanh nghiệp. Sự kiện thể hiện quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy Huế, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Phó Bí thư Thành ủy Huế, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh phát biểu tại Lễ công bố

Trong đó, chuyên mục Hiến kế trên nền tảng Hue-S tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức và những người yêu Huế đóng góp ý tưởng, sáng kiến, giải pháp có tính xây dựng cho sự phát triển của địa phương. Các đề xuất có tính thiết thực, khả thi sẽ được xem xét, nghiên cứu để vận dụng trong quản lý, xây dựng kế hoạch, chương trình và triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

Người sử dụng có thể truy cập chuyên mục Hiến kế, thực hiện định danh, xác thực bằng VNeID theo chức năng tích hợp, lựa chọn lĩnh vực và gửi nội dung kèm tài liệu, hình ảnh, video hoặc vị trí liên quan. Người gửi được lựa chọn công khai hoặc không công khai thông tin cá nhân, đồng thời theo dõi trạng thái xử lý và phản hồi.

Theo quy chế, trong vòng 2 ngày kể từ khi tiếp nhận hiến kế trên hệ thống, cơ quan, đơn vị được giao xử lý phải nghiên cứu, xem xét và cập nhật phản hồi. Quy định này góp phần nâng cao trách nhiệm tiếp nhận thông tin, đồng thời tạo cơ sở hình thành kho tri thức phục vụ hoạch định chính sách và phát triển thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh mọi ý kiến đều cần được trân trọng, nghiên cứu và đánh giá trên cơ sở tính khả thi, thẩm quyền. Thành phố cũng định hướng từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ tổng hợp, phân tích và kết nối các ý tưởng, qua đó phát huy trí tuệ cộng đồng trong quá trình xây dựng Huế.

Hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao trách nhiệm phục vụ

Nền tảng Hỗ trợ doanh nghiệp được xây dựng nhằm tạo kênh tương tác thuận tiện để doanh nghiệp phản ánh khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời theo dõi tiến độ và kết quả xử lý kiến nghị trên môi trường số.

Doanh nghiệp đăng ký, xác thực tài khoản, cung cấp thông tin theo yêu cầu và gửi kiến nghị rõ ràng, chính xác, kèm tài liệu liên quan nếu có. Hệ thống quy định thời gian tiếp nhận kiến nghị là 30 phút kể từ khi ghi nhận hợp lệ. Đối với kiến nghị gửi trong khoảng 21 giờ đến 7 giờ 30 phút ngày làm việc tiếp theo, việc tiếp nhận, phân loại và phân phối được thực hiện trong khung giờ làm việc tiếp theo.

Trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xác định thẩm quyền xử lý. Với kiến nghị thuộc thẩm quyền, thời gian kiểm tra, xác minh, xử lý và cập nhật kết quả tối đa là 6 ngày làm việc. Trường hợp phức tạp cần gia hạn, cơ quan xử lý phải nêu rõ nội dung cần kiểm tra và thời gian gia hạn, không vượt quá 7 ngày làm việc tiếp theo.

Những quy định cụ thể về thời hạn và trách nhiệm giúp quá trình xử lý kiến nghị minh bạch, có thể theo dõi, giám sát và đánh giá. Đây cũng là cơ sở để thành phố từng bước kiểm soát trách nhiệm thực thi công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ và củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.

Theo định hướng của lãnh đạo thành phố, nền tảng sẽ từng bước được nghiên cứu tích hợp với quy trình giải quyết thủ tục hành chính dành cho doanh nghiệp. Cách tiếp cận này góp phần giảm trở ngại trong tương tác với cơ quan công quyền, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi và thúc đẩy năng lực cạnh tranh của địa phương.

Minh bạch dữ liệu đầu tư, hướng tới phát triển bền vững

Bản đồ số dự án thu hút đầu tư là kênh thông tin tập trung, chính thức, giúp nhà đầu tư tìm hiểu vị trí, quy mô, lĩnh vực, hiện trạng và những thông tin liên quan đến các dự án được công khai theo quy định.

Dữ liệu bao gồm thông tin chung về dự án, quy hoạch xây dựng, đất đai, hiện trạng khu đất và tình hình triển khai. Các sở, ngành và địa phương có trách nhiệm rà soát, cập nhật dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, sát với thực tế.Việc tập trung hóa thông tin giúp nhà đầu tư thuận tiện hơn trong tra cứu, so sánh và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Huế. Thành phố hướng tới tạo điều kiện để nhà đầu tư đăng ký quan tâm, trao đổi thông tin và theo dõi quá trình phối hợp xử lý trên môi trường số, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên cập nhật những thay đổi liên quan đến quy hoạch, dân cư, hiện trạng sử dụng đất, giao thông, điện, nước và hạ tầng. Đây là những dữ liệu quan trọng để nhà đầu tư đánh giá điều kiện triển khai dự án, hạn chế tình trạng thông tin thiếu đồng bộ và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Lãnh đạo thành phố Huế tại lễ công bố, đưa vào khai thác ba nền tảng số, thúc đẩy chuyển đổi số, minh bạch thông tin và cải thiện môi trường đầu tư, hướng tới phát triển bền vững.

tại buổi Lễ công bố...

Việc đưa ba nền tảng số vào vận hành không chỉ là bước tiến về ứng dụng công nghệ mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản trị, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ. Hiệu quả của các nền tảng phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu, khả năng phối hợp giữa các cơ quan, việc thực hiện đúng thời hạn và sự tham gia tích cực của cộng đồng.

Về lâu dài, chuyển đổi số cần gắn với công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và cải tiến liên tục. Khi ý tưởng được lắng nghe, kiến nghị được xử lý đúng hạn và thông tin đầu tư được cập nhật tin cậy, Huế sẽ có thêm điều kiện huy động trí tuệ xã hội, sử dụng hiệu quả nguồn lực và cải thiện môi trường phát triển.

Đó cũng là nền tảng để thành phố thúc đẩy kinh tế xanh, nâng cao chất lượng quản trị và hài hòa lợi ích giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội với bảo vệ môi trường. Kiên trì hoàn thiện các nền tảng số trên tinh thần phục vụ, đồng hành và phát triển bao trùm sẽ góp phần xây dựng Huế văn minh, hiện đại, giàu bản sắc và phát triển bền vững./.