Thành phố Huế công bố chính sách kích cầu, phát triển loạt sản phẩm du lịch mới

Dự hội nghị có: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Huế Nguyễn Chí Tài; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang cùng đại diện các sở, ngành và doanh nghiệp du lịch.

Ưu đãi phí tham quan, mở rộng các sản phẩm kích cầu

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho biết, 10 tháng đầu năm 2026, du lịch Huế ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với hơn 6,9 triệu lượt khách, tăng 28,36% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, khách quốc tế đạt hơn 2 triệu lượt.

Hội nghị công bố chính sách kích cầu và các sản phẩm du lịch mới của UBND thành phố Huế tổ chức. Ảnh: Tấn Tài

Kết quả này thể hiện nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, tạo nền tảng để du lịch Huế tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, trước những biến động của tình hình thế giới, giá năng lượng, chi phí vận chuyển và bất ổn kinh tế, ngành du lịch đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi những chính sách kích cầu phù hợp.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, trên cơ sở rà soát, đánh giá thế mạnh và hạn chế của các điểm đến, Huế sẽ cơ cấu lại sản phẩm hiện có, phát triển các sản phẩm mới, tập trung vào du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực, du lịch mùa mưa và các sản phẩm gắn với sự kiện như Tuần lễ Âm nhạc và Di sản Quốc tế Huế, chương trình truyền hình thực tế sáng tạo, lễ hội ánh sáng. Thành phố cũng chú trọng công bố sớm lịch sự kiện, tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động xây dựng, khai thác hiệu quả các tour, tuyến gắn với sự kiện và hoạt động du lịch.

Tại hội nghị, UBND Thành phố Huế công bố Kế hoạch kích cầu sản phẩm du lịch mới trên địa bàn cùng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai. Theo đó, thành phố áp dụng chính sách hỗ trợ giảm 30% phí tham quan các điểm di tích lịch sử, văn hóa thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế, gồm Đại Nội Huế, Lăng Thiệu Trị, Lăng Dục Đức, Lăng Đồng Khánh và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Chính sách áp dụng đối với các đoàn khách trong nước và quốc tế tham dự hội nghị, hội thảo, triển lãm có số lượng tối thiểu 300 khách; các thành viên trong đoàn lưu trú tại thành phố Huế ít nhất 1 đêm và có chương trình tham quan du lịch tại thành phố. Việc hỗ trợ thực hiện theo mức hỗ trợ, điều kiện được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với khách sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế và các cơ sở y tế đạt chuẩn được UBND thành phố Huế phê duyệt, có lưu trú tối thiểu 1 đêm và kết hợp tham quan du lịch, cũng được áp dụng chính sách kích cầu.

Đáng chú ý, cá nhân sử dụng các tuyến giao thông du lịch mới đến Huế được hỗ trợ giảm 50% phí tham quan các điểm di tích lịch sử, văn hóa thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế. Các tuyến được áp dụng gồm đường sắt Cố đô Huế - Phong Nha và chiều ngược lại; tàu du lịch di sản đầu máy hơi nước Huế - Đà Nẵng và chiều ngược lại; các đường bay nội địa, quốc tế mới đến thành phố Huế. Thời hạn hưởng chính sách giảm phí tham quan là 7 ngày liên tục.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tấn Tài

Cùng với chính sách kích cầu, thành phố giới thiệu Kế hoạch cơ cấu lại các sản phẩm du lịch và phát triển sản phẩm mới giai đoạn 2027-2030. Định hướng đặt ra là phát triển các dòng sản phẩm có tính liên kết, bổ trợ lẫn nhau, lấy nhu cầu và khả năng chi trả của du khách làm cơ sở thiết kế; ưu tiên những sản phẩm có nội dung trải nghiệm rõ ràng, đơn vị cung ứng hoặc vận hành, lịch khai thác, giá bán và kênh phân phối cụ thể.

Việc phát triển sản phẩm được chia thành 3 nhóm: sản phẩm hiện có cần nâng cấp, hoàn thiện, có khả năng đưa vào khai thác từ năm 2027; sản phẩm mới có khả năng đưa vào khai thác từ năm 2027; và sản phẩm mới cần tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị điều kiện phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho biết, kế hoạch kích cầu nhằm thúc đẩy phát triển, đưa các sản phẩm du lịch mới vào khai thác hiệu quả; ưu tiên những sản phẩm có khả năng tạo sức hút thị trường, gia tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu của du khách và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng ngành du lịch.

Ứng dụng AI, phát triển du lịch y tế và sản phẩm trải nghiệm mới

Một trong những nội dung đáng chú ý tại hội nghị là giới thiệu nền tảng Huế TRIPO - AI Trip Planner, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ du khách xây dựng hành trình du lịch cá nhân hóa tại Huế. Nền tảng tích hợp các tiện ích tư vấn lịch trình, ước tính chi phí, thuyết minh tự động, hỗ trợ mua vé và tham quan các điểm du lịch trực tuyến.

Việc đưa nền tảng ứng dụng AI vào phục vụ du khách nằm trong định hướng thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm du lịch tại Huế.

Các đơn vị tham gia ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe tại hội nghị. Ảnh: Tấn Tài

Trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp giới thiệu hai sự kiện dự kiến tổ chức năm 2027, gồm Tuần lễ Âm nhạc và Di sản Quốc tế Huế (Huế Wonderverse Music Fest) và Chương trình truyền hình thực tế sáng tạo (The Hue Creators). Các hoạt động hướng đến kết nối văn hóa, di sản, âm nhạc với những hình thức sáng tạo hiện đại, góp phần làm phong phú trải nghiệm và quảng bá hình ảnh Huế.

Thành phố cũng giới thiệu Đề án “Phát triển du lịch y tế thành phố Huế giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035”, nhằm phát huy thế mạnh y tế chuyên sâu, kết nối dịch vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng và trải nghiệm du lịch.

Dịp này, Hiệp hội Du lịch thành phố Huế ký kết biên bản ghi nhớ với các cơ sở y tế, tăng cường liên kết, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch y tế phù hợp với tiềm năng của thành phố.

Bên cạnh việc công bố chính sách và giới thiệu sản phẩm mới, hội nghị dành thời gian trao đổi, đối thoại về giải pháp thúc đẩy du lịch Huế trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027; tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp chia sẻ khó khăn, đề xuất giải pháp xúc tiến, quảng bá, thu hút khách và mở rộng thị trường.