Thành phố Huế: Chủ động nguồn hàng thiết yếu trước mùa mưa bão

Chủ động dự trữ từ cơ sở, không để thiếu hàng khi mưa lũ

Từ tháng 9 hàng năm, khu vực thành phố Huế bắt đầu mùa mưa lũ, qua đó thiên tai có thể làm gián đoạn lưu thông, gây ngập lụt và chia cắt một số khu vực. Trước thực tế đó, thành phố Huế yêu cầu các địa phương chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu, trong khi các doanh nghiệp, hệ thống phân phối chuẩn bị nguồn hàng và phương án cung ứng.

Các mặt hàng thiết yếu phục vụ mùa mưa lũ được các siêu thị, trung tâm thương mại chuẩn bị số lượng lớn.

Theo Sở Công Thương thành phố Huế, công tác dự trữ hàng hóa phải thực hiện theo phương châm “bốn tại chỗ”, lấy cấp xã, phường và cộng đồng dân cư làm nền tảng, đáp ứng yêu cầu xử lý tình huống ngay từ cơ sở.

Các địa phương phải chủ động chuẩn bị điều kiện thiết yếu để xử lý tình huống ban đầu, nhất là tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, chia cắt, cô lập. Nguồn lực cấp thành phố được sử dụng để điều phối, hỗ trợ những địa bàn bị ảnh hưởng nặng hoặc vượt quá khả năng ứng phó của địa phương.

Cùng với đó, các địa phương được yêu cầu kịp thời thông tin tình hình thiên tai, lụt bão và vận động người dân chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu từ 5-7 ngày, nhất là khi có tình huống thiên tai, lụt bão.

Một trong những phương án được Sở Công Thương đặt ra là “dự trữ mềm”. Theo đó, địa phương rà soát các cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu và xây dựng kế hoạch dự trữ thông qua hợp đồng nguyên tắc hoặc thỏa thuận cung ứng với doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà phân phối và cơ sở kinh doanh.

Kế hoạch phải xác định rõ chủng loại, số lượng hàng hóa, địa điểm tập kết, phương thức vận chuyển, thời gian cung ứng và trách nhiệm của các bên. Sở Công Thương đồng thời lưu ý không tổ chức mua sắm, lưu kho khi chưa thực sự cần thiết.

Đối với xăng dầu, các địa phương được yêu cầu chủ động phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu để chuẩn bị nguồn dự trữ, bảo đảm cung ứng ổn định, liên tục khi có dự báo thiên tai, lụt bão và trong suốt mùa mưa bão.

Các địa phương cũng phải xây dựng phương án luân chuyển, bổ sung nhiên liệu kịp thời khi xảy ra sự cố, sẵn sàng cung ứng phục vụ công tác cứu trợ thiên tai.

Nguồn hàng dự trữ phải bảo đảm rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ, đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và có hạn sử dụng dài hạn. Doanh nghiệp có thể đăng ký số lượng dự trữ cao hơn mức dự trữ của thành phố nếu đủ năng lực cung ứng.

Nhiều sản phẩm phục vụ mùa mưa lũ được bày bán nơi dễ thấy, nhiều chủng loại.

Doanh nghiệp tăng dự trữ, chuẩn bị phương án tiếp ứng

Tại siêu thị AEON Huế, doanh nghiệp cho biết trước mùa mưa bão năm 2026 đã chủ động dự trữ nguồn hàng cần thiết với lượng nhiều hơn ngày thường, đặc biệt chú trọng nhóm hàng tươi sống.

Các nhóm hàng được tập trung gồm gạo, mì tôm các loại, rau, củ, quả, thịt, cá, đồ đông lạnh và sữa uống các loại. Bên cạnh đó là những mặt hàng cần sử dụng khi xảy ra sự cố mất điện, mất nước như đèn pin, pin, áo mưa, ủng và đồ đựng thực phẩm sử dụng một lần.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, đại diện siêu thị AEON Huế cho biết, các sản phẩm được bố trí tại những vị trí thuận tiện, dễ nhìn, dễ lấy; đồng thời tăng cường nhân sự tại các trung tâm, siêu thị và duy trì mức giá ổn định.

Để bảo đảm nguồn cung liên tục, siêu thị AEON Huế cho biết chủ động lên kế hoạch và làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ hàng hóa trong thời gian diễn ra bão và cả giai đoạn sau bão. Doanh nghiệp đồng thời tăng sản lượng lưu trữ tại các trung tâm phân phối, kho trung chuyển để kịp thời đáp ứng khi nhu cầu phát sinh.

Trong trường hợp mưa lũ kéo dài, giao thông bị chia cắt, AEON Huế cho biết đã chuẩn bị kịch bản ứng phó với thời tiết xấu và sẵn sàng tăng lượng hàng cung ứng cho người dân khi thời tiết chuyển biến nghiêm trọng.

Về kỹ thuật và hạ tầng, doanh nghiệp cho biết đã tính toán các phương án thoát nước, trang bị hệ thống ngăn ngập lụt và hệ thống máy phát điện công suất lớn để duy trì nguồn điện dự phòng liên tục cho toàn bộ vận hành.

Doanh nghiệp cũng chủ động phối hợp với các đối tác vận chuyển có thiết bị chuyên dụng có thể hoạt động và vận chuyển hàng hóa trong điều kiện thiên tai. Đồng thời, AEON Huế làm việc với các nhà cung cấp để bảo đảm không đứt gãy nguồn hàng thiết yếu và phối hợp với chính quyền địa phương để kịp thời hỗ trợ khách hàng, người dân trên địa bàn.

Các siêu thị, doanh nghiệp sẵn sàng cung ứng hàng thiết yếu khi mưa lũ, thiên tai gây gián đoạn giao thông, đứt gãy thị trường.

Cùng với AEON Huế, siêu thị Co.opmart Huế cho biết đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ sớm, thường xuyên theo dõi sức mua, lượng tồn kho và khả năng cung ứng để điều chỉnh kế hoạch nhập hàng. Hệ thống này ưu tiên các nhóm hàng có nhu cầu sử dụng cao trong mùa mưa bão như gạo, mì ăn liền, nước uống đóng chai, dầu ăn, thực phẩm đóng hộp, lương khô, gia vị, hàng tiêu dùng thiết yếu cùng thực phẩm tươi sống, rau củ quả.

Ông Đặng Tứ Minh San, Giám đốc siêu thị Co.opmart Huế cho biết, đơn vị duy trì liên hệ với các nhà cung cấp để sẵn sàng bổ sung hàng hóa khi sức mua tăng cao, nhất là trước thời điểm mưa lớn, bão hoặc nguy cơ ngập lụt. Công tác kiểm soát nguồn gốc, chất lượng, điều kiện bảo quản và giá bán được thực hiện song song với việc theo dõi sức mua và nguồn cung.

Trước đó, ngày 5/8/2026, Sở Công Thương thành phố Huế đề nghị các doanh nghiệp thương mại, phân phối lớn trên địa bàn rà soát năng lực cung ứng và đăng ký chi tiết số lượng dự trữ theo từng danh mục hàng hóa có thế mạnh của đơn vị. Danh mục dự trữ được xây dựng với những mặt hàng thiết yếu như gạo, mì ăn liền, sữa tươi tiệt trùng và nước uống đóng chai. Trong đó, gạo có mức dự trữ tối thiểu 10.000kg, tối đa 20.000kg; mì ăn liền từ 10.000-20.000 thùng; lốc 4 hộp sữa tươi tiệt trùng 180ml từ 5.000-10.000 lốc; nước uống đóng chai 500ml từ 100.000-200.000 chai. Các mặt hàng nhu yếu phẩm khác tùy thuộc đăng ký của doanh nghiệp.