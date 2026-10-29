Thành phố Huế cảnh báo mưa lớn, yêu cầu hai hồ thủy điện xả tràn

Theo ghi nhận đêm 28/10 và sáng 29/10, tại thành phố Huế có mưa to, mưa rất to. Trước nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó, đồng thời yêu cầu vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn tại hồ thủy điện A Lưới và hồ chứa thủy điện A Lin B1 từ ngày 31/10.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập lụt cục bộ đề nghị các địa phương chủ động ứng phó

Theo báo cáo của Chi cục Thuỷ lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế lúc 9h ngày 29/10, trong 24 giờ qua, lượng mưa tại thành phố Huế phổ biến 70-250mm, riêng khu vực Bạch Mã đạt 250-300mm. Trong ngày và đêm 29/10, lượng mưa dự báo phổ biến 30-100mm, có nơi trên 150mm; phía Bắc thành phố có mưa to, mưa rất to, phía Nam có nơi mưa rất to, phía Tây có mưa rải rác, có nơi mưa to.

Dự báo trong ngày và đêm nay 29/10, tại thành phố Huế phía Bắc có mưa to, mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Tây có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 30-100mm, có nơi trên 150mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Ngoài ra, trong ngày và đêm nay 29/10 trên vùng biển thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác.

Trước đó, ngày 28/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung và Công ty Cổ phần Thủy điện Trường Phú vận hành điều tiết hồ thủy điện A Lưới và hồ chứa thủy điện A Lin B1, nhằm bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương.

Tăng cường khơi thông cống rãnh phòng tránh ngập úng tại các tuyến giao thông

Cụ thể, hồ thủy điện A Lưới được yêu cầu vận hành tăng dần lưu lượng qua tràn, có thể đạt 400m³/s, dự kiến bắt đầu lúc 11h ngày 31/10.

Đối với hồ chứa thủy điện A Lin B1 thuộc cụm hồ A Lin 3 - A Lin B1, lưu lượng qua tràn cũng được yêu cầu tăng dần, tránh đột biến và có thể đạt 300m³/s. Thời gian vận hành dự kiến lúc 12h ngày 31/10.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế yêu cầu các đơn vị vận hành khẩn trương thông báo cho người dân vùng hạ du và các địa phương xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3 biết để chủ động phòng tránh, đề phòng ngập trong khu vực lòng hồ A Lin 3 và A Lưới.

Trước nguy cơ gió mạnh trên biển, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá trong những ngày tới, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó, kịp thời thông tin, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh.

Tại khu vực ven biển, đầm phá, lực lượng chức năng cần tăng cường thông báo, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và phương tiện.

Đối với các công trường xây dựng, giao thông, thủy lợi, chủ đầu tư và nhà thầu được yêu cầu bảo đảm an toàn cho người lao động, máy móc, thiết bị, vật tư và phương tiện thi công; bố trí cảnh báo, rào chắn tại khu vực công trình, chủ động phòng ngừa tai nạn, không để xảy ra sự cố gây nguy hiểm đến tính mạng người dân và người lao động.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị phương án từ sớm, từ xa, sẵn sàng xử lý các tình huống thiên tai có thể xảy ra, nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản.