Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định nhiều nội dung cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị

Các đồng chí chủ trì kỳ họp. (Ảnh: THẾ ANH)

Dự kỳ họp có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng gồm: Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Cụ thể hóa các quy định của Luật Phát triển đô thị

Kỳ họp xem xét, quyết định nhiều nội dung nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Phát triển đô thị thành các cơ chế, chính sách phù hợp thực tiễn và đồng bộ với các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, giao thông, nhà ở và các lĩnh vực liên quan.

Theo chương trình, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét, quyết nghị 38 nội dung, gồm 29 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và 9 dự thảo nghị quyết cá biệt. Trong đó, có 24 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Luật Phát triển đô thị, có phạm vi điều chỉnh rộng, chứa đựng nhiều vấn đề mới, chưa có tiền lệ và liên quan đến nhiều lĩnh vực rất quan trọng.

Đặc biệt là dự thảo các Nghị quyết: về quy hoạch tổng thể thành phố; quy hoạch đô thị và nông thôn; quy hoạch kiến trúc; quy hoạch không gian ngầm; quy hoạch khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng; quản lý, khai thác và phát triển công trình ngầm; tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư. Đây là những nội dung mới, có mối liên hệ chặt chẽ với việc tổ chức không gian phát triển, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai, hạ tầng và định hình phương thức phát triển đô thị trong thời gian tới.

Kỳ họp sẽ xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng. (Ảnh: THẾ ANH)

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét, quyết nghị các cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực giáo dục-đào tạo; hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho một số nhóm người yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ nhân viên y tế và bảo hiểm y tế cho người tham gia hiến máu; mở rộng đối tượng, điều kiện tham gia và cơ chế mua bán điện; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khởi nghiệp; quy định kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Tại kỳ họp lần này, bên cạnh nhóm Nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị, kỳ họp cũng sẽ xem xét các dự thảo Nghị quyết về: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030; Chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường nội trú; Quyết định chủ trương đầu tư các dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ nam kênh Đôi; đầu tư hoàn thiện hạ tầng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc thành phố; Giao cơ quan chủ quản thực hiện dự án xây dựng cầu Rạch Dơi; Chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án tuyến đường sắt Bến Thành-Cần Giờ; dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng đường Nguyễn Văn Linh tại đặc khu Côn Đảo …

Chính sách mới phải tạo chuyển biến thực chất cho người dân, doanh nghiệp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Võ Văn Minh cho biết: Kỳ họp diễn ra trong thời điểm thành phố đang tập trung triển khai các chủ trương, chính sách mới; tiếp tục hoàn thiện thể chế, tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tạo lập môi trường và điều kiện thuận lợi để khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phục vụ phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Võ Văn Minh phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: THẾ ANH)

Đồng chí nhấn mạnh: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là khẩn trương triển khai Luật Phát triển đô thị đã được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2026. Đây không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là cơ hội để thành phố tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, phương thức quản trị; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; chủ động, sáng tạo giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển của một đô thị đặc biệt, có quy mô lớn và giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị các vị đại biểu nghiên cứu thật kỹ từng dự thảo nghị quyết; tập trung thảo luận những vấn đề cốt lõi, nhất là sự cần thiết ban hành chính sách, phạm vi và đối tượng tác động, nguồn lực và tính khả thi trong tổ chức thực hiện, cũng như tác động cụ thể đối với người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của thành phố.

“Mỗi chính sách triển khai Luật Phát triển đô thị được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định hôm nay không chỉ phải đúng quy định, mà quan trọng hơn là phải trả lời được các câu hỏi: Chính sách có giải quyết được những vấn đề thực tiễn đang và sẽ đặt ra không? Có đủ tính vượt trội để tháo gỡ các điểm nghẽn, huy động và phát huy tối đa các nguồn lực không? Có tạo thêm dư địa, động lực và sức bật mới cho sự phát triển không ngừng của thành phố không? Có tạo ra chuyển biến thực chất trong đời sống kinh tế-xã hội để người dân và doanh nghiệp trên địa bàn có thể cảm nhận được không?”, đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Đối với các dự án, đồng chí Võ Văn Minh đề nghị các vị đại biểu căn cứ tình hình thực tế, đánh giá sự cần thiết, tính cấp bách, hiệu quả đầu tư, khả năng cân đối nguồn lực, tiến độ, phương án tổ chức thực hiện và tác động đến đời sống người dân trong khu vực dự án để có những ý kiến đóng góp xác đáng trước khi Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định.

Đối với các chính sách hỗ trợ, cần xem xét bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục tiêu, công bằng, minh bạch và khả thi trong thực tế.

Với tinh thần đổi mới, thực chất, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân thành phố, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố bày tỏ tin tưởng các đại biểu sẽ phát huy cao nhất trí tuệ, kinh nghiệm; thảo luận thẳng thắn và xây dựng, tập trung vào những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những nội dung có tác động lớn, những nội hàm mới hoặc cần tiếp tục hoàn thiện để mỗi Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp vừa bảo đảm yêu cầu pháp lý, vừa giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển trước mắt và lâu dài của thành phố.

Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày (ngày 21/9 và sáng 22/9).