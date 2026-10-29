Thành phố Hồ Chí Minh xây thêm trường trung học cơ sở chất lượng cao kinh phí gần 300 tỷ đồng

Lễ khởi công xây dựng ngôi trường trung học cơ sở chất lượng cao với kinh phí gần 300 tỷ đồng

Ngôi trường trung học cơ sở mới gồm 1 tầng hầm và 6 tầng nổi, diện tích đất hơn 10.000m² với 54 phòng học cùng nhà đa năng, nhà ăn, thư viện và hội trường 400 chỗ. Trường có đầy đủ các phòng chức năng như phòng STEM/STEAM, phòng studio, phòng học số và phòng tin học.

Trường có khu nhà ăn và phòng nghỉ bán trú riêng biệt, đảm bảo các điều kiện tốt nhất nhu cầu học tập 2 buổi/ngày của học sinh, giúp phụ huynh học sinh an tâm khi gửi con ở trường. Trường bố trí phòng học hỗ trợ học sinh đặc biệt, nhằm giúp các em công bằng tiếp cận giáo dục.

Khi ngôi trường trung học cơ sở mới đi vào vận hành sẽ tăng thêm quy mô giáo dục cho phường Vườn Lài. Hiện nay phường chỉ có Trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ đáp ứng gần 1.700 học sinh. Trong khi đó, quy mô học sinh 3 trường tiểu học phường Vườn Lài lên đến gần 1.500 em.

Ông Huỳnh Văn Tâm, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vườn Lài phát biểu tại lễ khởi công trường mới.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Huỳnh Văn Tâm, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vườn Lài cho biết ngôi trường trung học cơ sở mới được xây dựng theo định hướng trường chất lượng cao tiên tiến, hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế.

Đây là một trong những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của phường. Dự án sẽ được khánh thành vào quý 2/2028 và đưa vào hoạt động từ năm học 2028-2029.

"Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình sẽ bổ sung cơ sở vật chất giáo dục quan trọng cho phường, tạo thêm cơ hội học tập tốt nhất cho con em trên địa bàn phường, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực cao cho địa phương" - ông Huỳnh Văn Tâm nhấn mạnh.

Năm học 2026-2027, Thành phố Hồ Chí Minh có 86 trường từ mầm non, Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông thực hiện mô hình trường tiên tiến, hội nhập. Trong đó, bậc trung học cơ sở có 19 trường. Học phí mô hình quy định từ 1 triệu 725 ngàn đồng/học sinh/tháng.

Hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất thêm mô hình trường chất lượng cao và trường liên kết giáo dục, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phù hợp với Luật Phát triển đô thị, với nhiều tiêu chí về năng lực ngoại ngữ, tin học của học sinh, giáo viên.

Việc phát triển các mô hình này được thực hiện tại những địa bàn bảo đảm nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Học sinh theo học trên cơ sở tự nguyện và phải đáp ứng yêu cầu tuyển sinh của từng cấp học, bậc học. Quá trình xây dựng các mô hình trường phải có lộ trình chuyển tiếp, bảo đảm tính ổn định của nhà trường và quyền lợi của học sinh đang theo học.