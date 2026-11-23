Triển lãm công nghệ giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Thời gian qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và thúc đẩy học tập suốt đời luôn được Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm đẩy mạnh. Các cấp hội đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy phong trào thi đua tại cơ sở, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội học tập.

Nổi bật là việc triển khai Phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2024-2030” với nhiều hoạt động thiết thực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Trong đó, Hội Khuyến học thành phố phát động công trình thi đua “Mỗi Chi hội khuyến học - một gương điển hình người lớn vượt khó học tập, học tập suốt đời”, thu hút sự tham gia của hơn 7.390 chi hội khuyến học tại các cơ quan, trường học và khu dân cư. Qua phong trào, hơn 6.500 gương điển hình người lớn vượt khó học tập, học tập suốt đời đã được biểu dương tại cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Diệu Anh, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, hằng năm, Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh góp phần thực hiện hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập. Hội Khuyến học các cấp luôn nỗ lực phấn đấu đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”, đáp ứng yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia và góp phần xây dựng xã hội học tập, xây dựng “Thành phố học tập toàn cầu UNESCO” tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Triển lãm Tranh vẽ học sinh Trường trung học phổ thông Nguyễn Du, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Bên cạnh sự tham gia của các tổ chức khuyến học, ngành giáo dục và đào tạo giữ vai trò nòng cốt trong việc duy trì nền tảng giáo dục, mở rộng cơ hội học tập và kết nối các nguồn lực xã hội. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những vấn đề đặt ra trong năm học 2025-2026 là việc sắp xếp tổ chức bộ máy, hợp nhất địa giới với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, hình thành không gian phát triển mới với 168 phường, xã, đặc khu.

Sự thay đổi về quy mô và địa bàn quản lý đòi hỏi thành phố chuyển từ cách tổ chức hoạt động học tập riêng lẻ theo từng địa phương sang xây dựng hệ sinh thái học tập mở, liên thông, bảo đảm bình đẳng và lấy người dân làm trung tâm. Theo đó, xây dựng thành phố học tập không còn là nhiệm vụ riêng của ngành giáo dục mà cần sự phối hợp liên ngành, gắn với phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số, an sinh xã hội, việc làm và phát triển bền vững.

Trên nền tảng đó, công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tiếp tục được duy trì. Tính đến tháng 9/2026, kết quả phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tiếp tục được duy trì vững chắc: phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 đạt 100%, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 đạt 100% và 100% phường, xã, thị trấn đạt xóa mù chữ mức độ 2. Đây là những kết quả quan trọng trong bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục, tạo tiền đề để mở rộng cơ hội học tập cho người dân ở mọi lứa tuổi.

Cùng với việc duy trì các kết quả giáo dục nền tảng, thành phố cũng chú trọng ứng dụng công nghệ nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tri thức và dịch vụ công. Nổi bật là ứng dụng “Công dân số” trở thành một kênh kết nối giữa chính quyền thành phố với người dân thông qua thiết bị di động thông minh, giúp việc tương tác và tiếp cận các dịch vụ thuận tiện hơn. Đến nay, ứng dụng đã ghi nhận hàng triệu triệu lượt người dân tương tác.

Cùng với đó, phong trào "Bình dân học vụ số" góp phần phổ cập kỹ năng số trong cộng đồng, khuyến khích người dân chủ động tiếp cận công nghệ, tham gia các hoạt động chuyển đổi số và khai thác những tiện ích từ môi trường số. Việc kết hợp giữa mở rộng cơ hội học tập và nâng cao năng lực số không chỉ giúp người dân thích ứng với những thay đổi của đời sống mà còn tạo điều kiện để họ chủ động học tập trong môi trường ngày càng phát triển.

Những nỗ lực này cũng được thể hiện qua việc củng cố hệ thống giáo dục hòa nhập, mở rộng cơ hội học tập cho các nhóm yếu thế, hướng đến mục tiêu không để bất kỳ người dân nào bị bỏ lại phía sau trong quá trình xây dựng xã hội học tập. Qua rà soát, các kết quả về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, phát triển mô hình học tập, hỗ trợ nhóm yếu thế và thúc đẩy chuyển đổi số đã tạo nền tảng tích cực để Thành phố Hồ Chí Minh duy trì tư cách thành viên Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.

Triển lãm tranh vẽ học sinh mầm non Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm Giáo dục mầm non Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Tuy nhiên, để xây dựng xã hội học tập thực chất và bền vững, thành phố cần tiếp tục đổi mới cách tiếp cận, trong đó trước hết phải lấy nhu cầu học tập của người dân làm trung tâm. Theo chuyên gia, thành phố phải lấy người dân làm trung tâm. Mọi chương trình học tập tại cộng đồng cần xuất phát từ nhu cầu thật: người lao động cần kỹ năng nghề và kỹ năng số; người cao tuổi cần chăm sóc sức khỏe và công nghệ; thanh niên cần hướng nghiệp; nhóm yếu thế cần cơ hội học tập phù hợp. Khi nhu cầu của người học được đặt ở vị trí trung tâm, phong trào học tập mới chuyển thành nhu cầu tự thân và bền vững.

Bên cạnh đó, dữ liệu và Bộ tiêu chí xây dựng thành phố học tập toàn cầu UNESCO cần được sử dụng như những công cụ phục vụ quản trị và hoạch định chính sách. Thành phố cần xây dựng hệ thống theo dõi thống nhất, có dữ liệu đầu vào, kết quả đầu ra và tác động. Đây là cơ sở để đánh giá đúng những mặt đã làm được, nhận diện hạn chế và xác định các lĩnh vực cần ưu tiên triển khai.

Ngoài ra, chuyển đổi số phải gắn liền với nâng cao năng lực số của người dân. Không chỉ số hóa học liệu, thành phố cần tạo điều kiện để mọi người biết tìm kiếm, đánh giá, khai thác và sử dụng tri thức số an toàn, hiệu quả.

Từ góc độ xây dựng “Thành phố học tập toàn cầu UNESCO”, những kết quả đạt được cho thấy định hướng giáo dục của thành phố đang từng bước mở rộng từ bảo đảm quyền được học sang tạo điều kiện để mỗi người chủ động học tập, cập nhật kiến thức và kỹ năng trong suốt cuộc đời. Đây không chỉ là yêu cầu của quá trình chuyển đổi số mà còn là nền tảng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khả năng thích ứng của người dân và sức cạnh tranh của thành phố trong dài hạn.