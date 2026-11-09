Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng thương hiệu du lịch thành tài sản dài hạn

Chương trình hướng tới chuyển từ quảng bá sản phẩm du lịch sang xây dựng tài sản thương hiệu có giá trị lâu dài, đồng thời bám sát tinh thần Luật Phát triển đô thị và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Hướng đến quản trị cốt lõi nhất quán

Bưu điện Trung tâm, công trình kiến trúc độc đáo ở trung tâm TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Thực tiễn từ nhiều thương hiệu du lịch thành công trên thế giới cho thấy, sức mạnh thương hiệu không nằm ở việc liên tục thay đổi thông điệp, mà ở khả năng duy trì một câu chuyện nhất quán, đồng thời làm mới cách thể hiện để thích ứng với từng giai đoạn phát triển. Những thương hiệu du lịch thành công thường có một điểm chung - không ngừng làm mới trải nghiệm nhưng kiên trì giữ lại câu chuyện cốt lõi.

Không gian phát triển rộng mở của TP Hồ Chí Minh tạo thêm nhiều lớp trải nghiệm, từ đô thị hiện đại đến làng nghề, di sản, ẩm thực, sông nước, rừng ngập mặn và biển đảo. Điều này không chỉ đặt ra yêu cầu gia tăng số lượng sản phẩm, mà còn đòi hỏi tái cấu trúc mô hình tổ chức hành trình trải nghiệm thành một hệ thống có bản sắc, giúp du khách cảm nhận sự thống nhất trong đa dạng. Nói cách khác, sản phẩm du lịch có thể thay đổi theo thị trường, nhưng những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc điểm đến cần được duy trì lâu dài, đồng thời có khả năng kết nối nhiều loại hình trải nghiệm.

Theo các chuyên gia, một thành phố đầu tư lớn cho sự kiện, truyền thông và phát triển sản phẩm chưa đồng nghĩa với việc sở hữu sức mạnh thương hiệu. Một chiến dịch quảng bá có thể tạo hàng triệu lượt tiếp cận, một sự kiện có thể thu hút đông đảo du khách, nhưng nếu các hoạt động không cùng củng cố định vị chung, giá trị truyền thông sẽ dễ bị phân tán. Thương hiệu điểm đến cần được nhìn nhận như một tài sản vô hình, tích lũy từ mức độ nhận diện, sự khác biệt, niềm tin và trải nghiệm thực tế của công chúng. Với TP Hồ Chí Minh, “Vibrant Ho Chi Minh City” cần được xây dựng thành một nền tảng thương hiệu như vậy.

“Vibrant Ho Chi Minh City – Sống động từng trải nghiệm” hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng hai con số và đưa Thành phố trở thành điểm đến chạm tới cảm xúc của hàng chục triệu du khách. Ngôn ngữ hình ảnh của thương hiệu thể hiện tinh thần đô thị hiện đại, kết hợp những dấu ấn quen thuộc với màu sắc giàu năng lượng, khắc họa một TP Hồ Chí Minh đa dạng, năng động và không ngừng đổi mới. Vì vậy, chuẩn hóa hệ thống nhận diện cần được xem là hoạt động quản trị tài sản thương hiệu, thay vì chỉ dừng lại ở thiết kế logo.

Một trong những điểm đáng chú ý của định hướng phát triển thương hiệu này là hệ thống năm “chất”: Xanh – Giao thoa – Kết nối – An yên – Rực rỡ. Với năm “chất” này, thương hiệu có thể mở rộng ứng dụng trong nhiều hoạt động và khi các giá trị được sử dụng nhất quán. Đồng thời, thương hiệu du lịch có khả năng trở thành một phần trong hệ sinh thái thương hiệu thành phố và có thể biến thương hiệu thành tài sản lâu dài của Thành phố.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông, Công ty cổ phần Lữ hành Vietluxtour chia sẻ, tài sản thương hiệu chỉ có thể phát triển hiệu quả khi có cơ chế quản trị rõ ràng. Việc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh chuẩn hóa Bộ hướng dẫn sử dụng nhận diện thương hiệu (Brand Guidelines) góp phần xác lập các nguyên tắc chung về logo, màu sắc, tỷ lệ, bố cục và ứng dụng, tạo cơ sở để nhiều đơn vị cùng sử dụng một ngôn ngữ nhận diện thống nhất. Khi có quy chuẩn chung, mỗi doanh nghiệp, điểm đến hay đơn vị tổ chức sự kiện có thể phát huy bản sắc riêng, nhưng vẫn đóng góp vào hình ảnh chung của Thành phố. Trong đó, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh giữ vai trò định hướng, chuẩn hóa và hướng dẫn ứng dụng; doanh nghiệp, đối tác và cộng đồng góp phần phát triển giá trị thương hiệu thông qua sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và trải nghiệm thực tế. Đây là cách tiếp cận giúp thương hiệu vừa được bảo vệ, vừa có điều kiện lan tỏa rộng rãi hơn.

Tổng thu tăng nhanh hơn lượng khách

Bưu điện Trung tâm - điểm đến du lịch nổi tiếng bậc nhất TP Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: Hồng Đạt/TTXVN

Ngành du lịch TP Hồ Chí Minh đang từng bước chuyển từ tăng trưởng theo quy mô sang nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế trên mỗi lượt khách. Đơn cử, các loại hình MICE, nghỉ dưỡng, mua sắm, ẩm thực và các sản phẩm mới, cao cấp như du thuyền, tham quan thành phố bằng trực thăng đã góp phần gia tăng chi tiêu của du khách. Trong khi đó, việc nhiều sở, ngành tham gia gắn kết du lịch với thương mại, văn hóa, thể thao và giải trí trên địa bàn đã bước đầu hình thành chuỗi giá trị dịch vụ liên ngành.

Trong 10 tháng năm 2026, ngành du lịch TP Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đóng góp tích cực vào kết quả chung của khu vực dịch vụ và các ngành kinh tế liên quan. Đáng chú ý, tổng thu du lịch đạt 307.216 tỷ đồng, tương đương 93,1% kế hoạch năm. Thị trường khách quốc tế tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với 9,3 triệu lượt, đạt 84,89% kế hoạch. Lượng khách nội địa đạt hơn 44 triệu lượt, tương đương 88,2% kế hoạch năm.

Theo Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh Phạm Huy Bình, kết quả trên là cơ sở để ngành du lịch phấn đấu hoàn thành kế hoạch cả năm đón 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu 330.000 tỷ đồng. Ngành đẩy mạnh triển khai Luật Phát triển đô thị và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới gắn với yêu cầu khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của TP Hồ Chí Minh mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng của ngành.

Hai tháng cuối năm 2026 có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành và phấn đấu vượt các chỉ tiêu du lịch cả năm. Đây cũng là mùa cao điểm đón khách quốc tế và khách du lịch tàu biển. Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh tập trung tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn, tạo điều kiện thu hút du khách, kích cầu tham quan, lưu trú và tiêu dùng dịch vụ. Trước cơ hội này, Sở Du lịch Thành phố xác định tập trung khai thác các động lực tăng trưởng mùa cao điểm, nâng cao giá trị kinh tế từ hoạt động du lịch và mở rộng sức lan tỏa sang các ngành dịch vụ liên quan.

Song song với đó, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh triển khai 5 nhóm giải pháp trọng tâm, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố. Các giải pháp tập trung vào mở rộng thị trường, thu hút khách quốc tế và nội địa; phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao, nâng cao hiệu quả kinh tế từ mỗi lượt khách; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến và khai thác các sự kiện lớn để kích cầu du lịch, tiêu dùng; phát huy lợi thế liên kết không gian du lịch; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Để triển khai các giải pháp này, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đề nghị các sở, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp xây dựng lịch sự kiện, lễ hội cuối năm thống nhất, gắn hoạt động du lịch với các lĩnh vực văn hóa, thể thao, công thương và giao thông. Sở cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp du lịch, lữ hành đồng hành trong tổ chức, quảng bá, kích cầu và bảo đảm các điều kiện phục vụ du khách trong mùa cao điểm.

Một định hướng được Sở chú trọng là chuyển từ tổ chức các sự kiện đơn lẻ sang phát triển kinh tế trải nghiệm bền vững. Theo đó, Thành phố tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng trải nghiệm, gia tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách, từng bước khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn, mang đến nhiều trải nghiệm và tạo động lực để du khách trở lại.