Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng phương thức tuyển sinh vào lớp 10 linh hoạt

Học sinh Trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đi vào vận hành theo quy mô hợp nhất cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố, sau một năm vận hành thống nhất trên quy mô ba khu vực hợp nhất, công tác tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 vẫn còn một số bất cập về đồng bộ hóa phương thức thi và chênh lệch điều kiện dạy học giữa các khu vực, đòi hỏi phải có kế hoạch khắc phục trong năm học tới.

Năm học 2026-2027, số học sinh lớp 9, Thành phố ước tính hơn 210.000 em, tăng hơn 40.000 em so với năm học 2025-2026. Điều này đặt ra áp lực lớn nhu cầu học lớp 10 Trung học phổ thông công lập của học sinh, song song đó là áp lực trong công tác tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10.

Trước áp lực quy mô thí sinh tăng đột biến sau sáp nhập, một trong những giải pháp trọng tâm trong công tác thi và đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2027-2028 được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đặt ra đó là tính toán mở rộng năng lực tiếp nhận hệ công lập, phân tích rà soát điểm sàn trúng tuyển theo địa bàn dân cư; xây dựng phương án tuyển sinh lớp 10 linh hoạt, kết hợp hình thức xét tuyển và thi tuyển phù hợp với thực tiễn địa phương.

Năm học 2026-2027, Thành phố Hồ Chí Minh xét tuyển vào lớp 10 đối với những trường nằm ở địa bàn có đặc thù riêng, bao gồm: Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Thạnh An, xã đảo Thạnh An; Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu, đặc khu Côn Đảo và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bà Rịa Vũng Tàu. Các trường Trung học phổ thông công lập còn lại tuyển sinh theo hình thức thi tuyển 3 môn: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.

Ông Hoàng Công Phú, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Vĩnh Lộc B, xã Tân Vĩnh Lộc nhìn nhận, tại một số trường Trung học phổ thông nằm ở khu vực vùng ven, địa bàn ít trường THCS, việc tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 luôn trong tình trạng thiếu chỉ tiêu, công tác tuyển bổ sung cũng không đạt như kỳ vọng.

"Học sinh vùng ven thiệt thòi hơn so với học sinh nội thành trong điều kiện tiếp cận giáo dục. Khi tính toán xây dựng phương thức tuyển sinh linh hoạt theo khu vực, Thành phố có thể nghiên cứu phương án xét tuyển đối với những trường Trung học phổ thông có đặc thù khó tuyển như trên, để vừa tạo điều kiện cho học sinh ở khu vực ngoại thành có thể tiếp tục theo học trường Trung học phổ thông công lập, vừa đảm bảo đủ chỉ tiêu cho trường Trung học phổ thông, đáp ứng tốt các điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục. Đặc biệt, cách thức này qua đó cũng sẽ tác động, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương", ông Hoàng Công đề xuất.

Ông Hoàng Công Phú nhấn mạnh rằng, phương thức xét tuyển nếu áp dụng đối với khu vực này thì cần tính toán song song với chất lượng ở bậc THCS, đảm bảo thực chất.

Bà Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn, phường Tân Định nhận định áp lực tuyển sinh vào lớp 10 hàng năm thường tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm - nơi chịu áp lực học sinh đông song số lượng trường Trung học phổ thông hầu như không biến động.

Do đó, nếu tính toán đồng bộ các giải pháp tuyển sinh lớp 10 linh hoạt theo khu vực, theo trường, mở rộng hình thức xét tuyển với một số trường ở các khu vực phù hợp sẽ là giải pháp để giảm áp lực cho khu vực trung tâm.

Từ thực tế đơn vị, ông Tân Trung Nghĩa, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Hội nhìn nhận, để giảm áp lực kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập, giải pháp cốt lõi vẫn là mở rộng năng lực tiếp nhận của hệ thống Trung học phổ thông công lập, song song đó thay đổi nhận thức của phụ huynh, học sinh, xã hội về hệ giáo dục thường xuyên để mỗi học sinh được theo học tại môi trường phù hợp nhất với bản thân.

"Hầu hết phụ huynh vẫn quan điểm rằng chọn học giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp sau THCS thì con em mình sẽ chịu thiệt thòi. Dù giáo dục thường xuyên, nghề nghiệp hiện nay đã có nhiều khởi sắc song vẫn chưa thực sự thu hút được phụ huynh học sinh lớp 9.

Do vậy, cần chính sách thực chất hơn nhằm nâng cao chất lượng và sức hút của hệ giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, tạo điều kiện để mỗi học sinh sau tốt nghiệp Trung học cơ sở đều có lộ trình học tập phù hợp với năng lực và định hướng bản thân, thay vì chỉ hướng đến trường Trung học phổ thông công lập như một lựa chọn duy nhất", ông Tân Trung Nghĩa nhấn mạnh.