Quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: NGỌC TUYẾT).

Tọa đàm được tổ chức nhằm huy động trí tuệ tập thể, lấy ý kiến đóng góp sâu sắc từ các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và đại diện các đơn vị tham gia xây dựng trực tiếp để hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

Qua thời gian triển khai, mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã đạt được những bước phát triển vượt bậc về diện rộng. Đến nay, toàn thành phố đã xây dựng được 7.677 mô hình tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, lực lượng vũ trang và cộng đồng dân cư. Trước sự phát triển đa dạng đó, yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay là phải chuyển dịch mạnh mẽ từ số lượng sang chất lượng, đưa các không gian này đi vào chiều sâu thực chất.

Đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: NGỌC TUYẾT).

Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục xây dựng và phát huy hiệu quả Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, Bộ tiêu chí được xây dựng nhằm tạo ra một thước đo chung thống nhất nhưng đủ linh hoạt, giúp nhận diện giá trị lan tỏa và tính bền vững của từng mô hình, kiên quyết không chạy theo hình thức.

Dự thảo Bộ tiêu chí định hướng cấu trúc gồm năm nhóm tiêu chí cốt lõi: chất lượng nội dung và chủ đề; hiệu quả hoạt động và chất lượng trải nghiệm; tác động và sức lan tỏa xã hội; cơ sở vật chất và môi trường trải nghiệm; năng lực quản lý và vận hành.

Ban tổ chức đã tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp, đồng thời đã nhận được 18 bài tham luận từ thực tiễn quản lý và nghiên cứu. Nội dung các bài viết tập trung vào hai nhóm chính: Học hỏi từ các mô hình đã làm tốt và tìm cách cụ thể hóa các tiêu chí để dễ đánh giá, dễ áp dụng.

Các đại biểu chủ trì buổi tọa đàm. (Ảnh: NGỌC TUYẾT).

Nhiều ý kiến thẳng thắn chỉ ra rằng, lượt người tham gia hay số lượng tư liệu trưng bày mới chỉ là phần bề nổi, điều quan trọng hơn là phải đo lường được sự chuyển biến thực chất về nhận thức, hành vi và văn hóa ứng xử của con người sau khi tương tác với không gian đó. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ số, xây dựng bảo tàng trực tuyến hay không gian ảo cũng được xem là giải pháp then chốt để tăng tính tiếp cận cho người dân.

Các ý kiến đóng góp tại tọa đàm sẽ là cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng để Ban tổ chức tiếp tục hoàn thiện, sớm tham mưu ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tiêu biểu trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.