Thành phố Hồ Chí Minh: Xã Long Hải trên đường trở thành đô thị biển hiện đại, giàu bản sắc

Một góc bãi biển và hạ tầng xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Xã Long Hải có diện tích và dân số vượt 5-6 lần tiêu chuẩn đô thị phường, có vị trí địa lý thuận lợi. Đặc biệt, thương hiệu du lịch Long Hải đã nổi tiếng từ hàng chục năm qua. Trong không gian mới rộng mở, cùng cơ chế và quy hoạch tầm nhìn, Long Hải được kỳ vọng sẽ là cực tăng trưởng quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh và cả vùng Đông Nam Bộ.

Hướng đến đô thị biển giàu bản sắc

Long Hải có đường bờ biển dài, bãi tắm đẹp, khí hậu ôn hòa cùng hạ tầng giao thông hiện đại. Trong đó quan trọng nhất là con đường ven biển 994 đi qua xã này và đi qua những địa danh du lịch nổi tiếng tại phía đông Thành phố Hồ Chí Minh: Vũng Tàu, Phước Hải, Hồ Tràm, Bình Châu, kéo dài đến tỉnh Lâm Đồng.

Đường ven biển 994 và cầu Cửa Lấp nối Vũng Tàu với Long Hải. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Từ một địa danh du lịch biển bình dân quen thuộc, những năm gần đây, Long Hải dần lột xác thành một điểm đến đa dạng, đẳng cấp với hàng loạt dự án du lịch bất động sản nghỉ dưỡng đã được chấp thuận đầu tư, tổng giá trị gần 2.800 tỷ đồng. Trong số này có 6 dự án đã đi vào hoạt động, với 2 dự án chuẩn 5 sao, 2 dự án chuẩn 4 sao.

Những tháng cuối năm 2026 này là thời điểm mang tính lịch sử và bước ngoặt lớn đối với sự phát triển của xã này. Thứ nhất, Long Hải là một trong 29 xã của Thành phố Hồ Chí Minh đang trong lộ trình chuẩn bị các điều kiện để chính thức chuyển đổi thành phường. Thứ hai, Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đã kiến tạo một hành lang pháp lý vững chắc thúc đẩy phát triển đô thị, trong đó có Long Hải.

Những cơ sở du lịch ven biển hạng sang ở Long Hải. (Ảnh: Xã Long Hải cung cấp)

Quan trọng hơn nữa trong Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm vừa được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua vào cuối tháng 10/2026, Long Hải-Hồ Tràm là một trong 5 trung tâm vệ tinh trong cấu trúc không gian tổng thể của Thành phố. Dải đất ven biển này sẽ được phát triển chuỗi đô thị du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và dịch vụ biển quốc tế, kết hợp thể thao biển, chăm sóc sức khỏe, hội nghị, sự kiện và kinh tế đêm.

Ông Ngô Thanh Phúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Hải cho biết đây là thời cơ vàng để địa phương cụ thể hóa định hướng bằng quy hoạch rõ ràng, đầu tư có trọng tâm, công khai minh bạch thông tin và phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp quản lý.

Lễ hội Nghinh Ông ở Long Hải - một trong những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất ven biển phía đông Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

“Với nền tảng cơ chế mới và không gian phát triển mới, tôi tin tưởng Long Hải sẽ sớm trở thành một điểm sáng đô thị biển năng động, hiện đại và giàu bản sắc ở cực Đông của Thành phố Hồ Chí Minh”, ông Ngô Thanh Phúc khẳng định.

Và trở thành đô thị thông minh, bền vững

Đại diện Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong thời gian tới tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư quảng bá hình ảnh du lịch Long Hải để thu hút dòng khách chất lượng cao. Đồng thời tham mưu để Thành phố ban hành chính sách hỗ trợ sản phẩm du lịch đặc trưng.

Bãi biển ở Long Hải. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Long Hải đang nằm trong vùng quy hoạch khu vực du lịch quốc gia, đô thị du lịch ven biển chất lượng cao, không chỉ của Thành phố Hồ Chí Minh mà còn của cả vùng Đông Nam Bộ. Với cấu trúc không gian mới được định hình, Long Hải được kỳ vọng sẽ vươn lên thành một tọa độ chiến lược.

Khi hạ tầng kết nối đồng bộ, tư duy quản trị đột phá cùng dòng vốn đầu tư chất lượng cao hội tụ, đô thị biển Long Hải đã sẵn sàng cất cánh, khẳng định tầm vóc của một cực động lực phát triển năng động, văn minh và thịnh vượng ở cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh.

Đường ven biển 994 theo hướng từ Long Sơn sang Long Hải. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Long Hải cho biết trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Long Hải xác định khâu đột phá trọng tâm. Đó là làm sao phát triển du lịch biển chất lượng cao và bền vững. Song song đó là gắn với bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa lịch sử đặc trưng và phát triển kinh tế cộng đồng trên địa bàn.

Đồng thời chỉnh trang hạ tầng đô thị, xây dựng các công trình giáo dục, văn hóa, y tế, thể dục thể thao theo định hướng và tiêu chuẩn chung của đô thị. Để biến cơ hội chiến lược thành hiện thực, hiện xã Long Hải đang triển khai các dự án hạ tầng kết nối và hạ tầng kỹ thuật trọng điểm với tổng mức đầu tư quy mô lớn để hình thành rõ nét diện mạo của một đô thị biển văn minh, hiện đại.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Long Hải. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Ông Lê Công Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Hải cho biết, chính quyền xã xác định đầu tư công phải dẫn dắt bằng những dự án hạ tầng thiết yếu, tạo động lực thu hút đầu tư tư nhân. Đồng thời chính quyền phải chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy phục vụ, đồng hành kiến tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư phát triển dịch vụ, người dân trực tiếp tham gia, hưởng lợi từ sự phát triển.

Ngoài ra, xã cũng đã lên danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, đấu giá đất, triển khai các dự án tái định cư để phục vụ thu hồi đất.

Đoàn viên, dân quân xã Long Hải giúp người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Đáng chú ý, Long Hải đã nắm bắt thời cơ vàng để quy hoạch và đón dòng vốn đầu tư công nghệ cao. Tiêu biểu chính là dự án Khu công nghệ số tập trung Stavian Digital Park (Stavian DP), có tổng mức đầu tư hạ tầng khoảng 471,5 triệu USD.

Dự án trải rộng trên diện tích 317ha liền khối thuộc địa bàn hai xã Long Điền và Long Hải, được định hướng trở thành hạt nhân phát triển kinh tế số của khu vực phía Nam. Dự án này nằm ở vị trí gần trạm cập bờ cáp quang biển quốc tế MVISTA (cách 4,16km) nên đáp ứng hoàn hảo yêu cầu kết nối dung lượng lớn cho các tập đoàn công nghệ siêu lớn.

Bờ biển và khu dân cư ở xã Long Hải. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Dự án này có nhiều phân khu: Trung tâm dữ liệu (PK1), Cụm AI (PK2), Công nghệ bán dẫn (PK3), Công nghệ cao (PK4), Nghiên cứu đào tạo (PK5) và hơn 50ha điện mặt trời.

Khi đi vào hoạt động, Stavian DP tạo ra hàng ngàn việc làm chất lượng cao (tối thiểu 2.000 nhân lực số) và thu hút các "ông lớn" công nghệ toàn cầu như Microsoft, Google, AWS. Từ đó, đưa Long Hải trở thành đô thị thông minh, bền vững.