Thành phố Hồ Chí Minh vượt mốc 6 triệu lượt khám sức khỏe

UBND phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám chữa bệnh cho người dân trên điạ bàn.

Điểm đáng chú ý không chỉ là quy mô dữ liệu ngày càng lớn mà còn là khả năng khai thác dữ liệu để nhận diện những vấn đề sức khỏe nổi bật, xác định các nhóm có nguy cơ và định hướng các hoạt động dự phòng, chăm sóc sức khỏe phù hợp. Đây là bước chuyển quan trọng trong chuyển đổi số y tế: từ số hóa thông tin khám sức khỏe sang khai thác dữ liệu phục vụ quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân.

Bước đầu nhận diện mô hình bệnh tật và phân tầng nguy cơ sức khỏe người dân

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh: Thứnhất, xác định được những vấn đề sức khỏe nổi bật khác nhau trong dân số của Thành phố.Kết quả phân tích dữ liệu khám sức khỏe cho thấy mô hình bệnh tật được ghi nhận có sự khác biệt rõ giữa các nhóm tuổi.

Ở nhóm từ 6 đến dưới 18 tuổi, các vấn đề về thị lực và sức khỏe răng miệng chiếm tỷ lệ đáng chú ý. Trong 388.793 lượt ghi nhận của nhóm tuổi, tật khúc xạ chiếm 48,01% và sâu răng chiếm 34,63%. Kết quả này gợi mở nhu cầu tăng cường sàng lọc thị lực, chăm sóc răng miệng và các hoạt động dự phòng trong trường học.

Ở nhóm từ 18 đến dưới 60 tuổi, bên cạnh các vấn đề về mắt và răng miệng, dữ liệu bắt đầu ghi nhận đáng chú ý các bệnh không lây nhiễm. Trong 1.468.938 lượt ghi nhận, tăng huyết áp chiếm 6,72%, đái tháo đường típ 2 chiếm 1,66% và rối loạn lipid máu chiếm 1,65%. Đây là những vấn đề cần được quan tâm phát hiện sớm, tư vấn và quản lý ngay từ độ tuổi lao động.

Ở nhóm từ 60 tuổi trở lên, các bệnh mạn tính trở nên nổi bật hơn. Trong 812.377 lượt ghi nhận, tăng huyết áp chiếm 16,17%, đái tháo đường típ 2 chiếm 5,51% và đục thủy tinh thể do tuổi già chiếm 5,45%. Những kết quả này cho thấy sự cần thiết của việc quản lý bệnh mạn tính, theo dõi sức khỏe định kỳ và tổ chức chăm sóc liên tục cho người cao tuổi.

Thứhai, lần đầu tiên tiếp cận phân tầng nguy cơ sức khỏe của người dân Thành phố từ nguồn dữ liệu lớn về khám sức khỏe toàn dân. Một kết quả đáng chú ý của việc khai thác dữ liệu quy mô lớn là khả năng bước đầu phân tầng một số nguy cơ sức khỏe, thay vì chỉ thống kê các bệnh đã được phát hiện.

Đối với nguy cơ tim mạch, việc phân tích dựa trên các thông tin lâm sàng, bệnh sử và các chỉ số sức khỏe phù hợp, trong đó có áp dụng mô hình đánh giá nguy cơ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Kết quả cho thấy, trong các hồ sơ đủ điều kiện phân tầng thuộc nhóm trên 40 tuổi, 30,72% được xếp vào nhóm nguy cơ tim mạch cao và rất cao, gồm 14,70% nguy cơ cao và 16,02% nguy cơ rất cao.

Đây là một kết quả đáng quan tâm, cho thấy ý nghĩa của việc chủ động nhận diện người có nguy cơ để ưu tiên tư vấn, đánh giá chuyên sâu và triển khai các biện pháp dự phòng phù hợp, thay vì chỉ tập trung điều trị khi bệnh đã xuất hiện.

Đối với bệnh thận mạn, phân tích kết hợp tuổi, mức lọc cầu thận ước tính và kết quả protein niệu cho thấy 6,20% hồ sơ đủ điều kiện đánh giá thuộc nhóm nghi ngờ mắc bệnh thận và 12,39% thuộc nhóm chưa ghi nhận bệnh nhưng có yếu tố nguy cơ. Kết quả này giúp nhận diện những trường hợp cần tiếp tục theo dõi, kiểm tra và đánh giá chuyên sâu.

Đối với nguy cơ đái tháo đường, phân tích kết quả đường huyết lúc đói ở người trưởng thành chưa có tiền sử chẩn đoán đái tháo đường cho thấy 19,70% hồ sơ thuộc ngưỡng tiền đái tháo đường và 10,90% có kết quả xét nghiệm đạt ngưỡng gợi ý chẩn đoán đái tháo đường.

Những kết quả này có ý nghĩa trong việc phát hiện sớm các bất thường, xác định nhóm cần được tư vấn thay đổi lối sống, xét nghiệm bổ sung hoặc chuyển đến cơ sở y tế để đánh giá. Cần nhấn mạnh rằng các tỷ lệ phân tầng được tính trên những hồ sơ đáp ứng điều kiện phân tích của từng nhóm nguy cơ, không phải trên toàn bộ người dân đã tham gia khám sức khỏe. Kết quả phân tầng nguy cơ là công cụ hỗ trợ sàng lọc và quản lý sức khỏe, không thay thế chẩn đoán xác định của bác sĩ.

Thứba, những vấn đề sức khỏe nổi bật khác nhau trong dân số và phân tầng nguy cơ sức khoẻ giúp cho Ngành y tế Thành phố chọn lựa những can thiệp ưu tiên trong thời gian tiếp theo.

Thông qua Hồ sơ sức khỏe điện tử, kết quả khám và thông tin phân tầng nguy cơ sẽ từng bước được sử dụng để hỗ trợ Trạm Y tế theo dõi sức khỏe người dân, quản lý bệnh không lây nhiễm, tư vấn dự phòng và kết nối với bệnh viện khi cần thiết. Đồng thời, hệ thống Dashboard phân tích dữ liệu sức khỏe đang được tiếp tục phát triển nhằm hỗ trợ ngành Y tế theo dõi mô hình bệnh tật, phân bố nguy cơ theo nhóm tuổi và địa bàn, từ đó xây dựng các kế hoạch can thiệp phù hợp với nhu cầu thực tế.

Để đạt được mục tiêu này, ngành Y tế tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng dữ liệu, hoàn thiện việc chuẩn hóa và liên thông thông tin giữa các cơ sở khám chữa bệnh, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu sức khỏe cá nhân.

Trong thời gian tiếp theo, Sở Y tế Thành phố tiếp tục phối hợp với các chuyên gia, cơ sở đào tạo và bệnh viện để hoàn thiện phương pháp phân tích, kiểm chứng kết quả, phát triển các công cụ phân tầng nguy cơ và từng bước đưa kết quả phân tích vào hoạt động thực tiễn của hệ thống y tế cơ sở.