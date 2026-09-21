Thành phố Hồ Chí Minh vượt mốc 5 triệu người được khám sức khỏe

Các bác sỹ khám sức khoẻ miễn phí cho người dân. (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Ngày 21/9, thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay đã có hơn 5 triệu người dân trên địa bàn được khám sức khỏe, khám sàng lọc. Đáng chú ý, có 49 xã, phường đạt tỷ lệ khám từ 50% dân số trở lên, trong đó xã Thạnh An đã cán đích với 100% dân số được khám sức khỏe.

Thống kê đến 9 giờ ngày 21/9, toàn Thành phố ghi nhận 5.018.955 người được khám sức khỏe, khám sàng lọc. Trong đó, trẻ em, học sinh là đối tượng được khám nhiều nhất với hơn 2 triệu người, đạt 77,1%.

Trong những ngày gần đây, tiến độ tại các phường, xã, đặc khu tiếp tục có chuyển biến tích cực. Đến nay, 132/168 địa phương đạt tỷ lệ từ 30% trở lên, chiếm 78,6%; trong đó 49 địa phương đạt từ 50% trở lên, 24 địa phương đạt từ 60% trở lên và 9 địa phương đạt từ 70% trở lên.

Một số địa phương có tỷ lệ cao như: xã Thạnh An 100%, phường Phước Thắng 96,9%, phường Long Phước 83,2%, xã Vĩnh Lộc 82,5%, xã An Nhơn Tây 79,5% và xã An Thới Đông 73,2%.

Riêng việc lập hồ sơ khám sức khỏe định kỳ, ba địa phương có tỷ lệ cao nhất hiện nay là xã Thạnh An đạt 98,5% (2.900/2.950 người), phường Phước Thắng đạt 93,5% (41.030/43.904 người) và xã Vĩnh Lộc đạt 80% (40.169/50.366 người).

Hiện toàn Thành phố còn 36/168 địa phương có tỷ lệ khám sức khỏe toàn dân dưới 30% như phường Vĩnh Hội 22%, phường Nhiêu Lộc 22,6%, phường Gia Định 22,8%, phường Cầu Ông Lãnh 23,1%, phường Chánh Hưng 23,2% và phường Bến Thành 23,4%... Sở Y tế đề nghị 36 địa phương này tiếp tục rà soát cụ thể từng nhóm dân cư chưa được khám, xác định nguyên nhân và có giải pháp phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.

Trong giai đoạn tiếp theo, bên cạnh tiếp tục duy trì tiến độ khám cho trẻ em, học sinh, Thành phố sẽ tập trung đẩy nhanh khám sức khỏe đối với sinh viên và người lao động.

Hiện tỷ lệ khám của trẻ em, học sinh đã đạt 77,1%, trong khi người lao động mới chỉ đạt 18,5% và sinh viên đạt hơn 13%. Đây là hai nhóm cần được tập trung trong thời gian tới, nhất là khi các trường đại học, cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã bước vào năm học mới.

Sở Y tế đề nghị các địa phương phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh rà soát số lượng người chưa được khám; xây dựng lịch phù hợp và tăng cường tổ chức các đợt khám tập trung ngay tại trường học, doanh nghiệp, tạo thuận lợi tối đa để sinh viên và người lao động tham gia.

Song song với mở rộng độ bao phủ, Sở Y tế đang tổ chức các đoàn đánh giá chất lượng khám sức khỏe toàn dân tại các cơ sở khám sức khỏe trên địa bàn Thành phố. Những tồn tại trong công tác tổ chức và thực hiện chuyên môn sẽ được kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh; đồng thời những mô hình, cách làm hiệu quả sẽ được ghi nhận, giới thiệu và nhân rộng.

Sở Y tế cũng yêu cầu các địa phương và các cơ sở y tế bảo đảm việc khám thực chất, nâng cao chất lượng chuyên môn, hoàn thiện kết quả trên Hồ sơ sức khỏe điện tử và làm sạch dữ liệu, bảo đảm số liệu trên hệ thống phản ánh đúng số người thực tế đã được khám theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1129/TTg-KGVX ngày 16/9/2026 về việc triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc phải bảo đảm thực chất, đúng đối tượng, không hình thức, không chạy theo tỷ lệ, thành tích; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng chuyên môn và quản lý, sử dụng dữ liệu./.