Thành phố Hồ Chí Minh với đối mặt nguy cơ ngập kép do mưa lớn và triều cường

Triều cường gây ngập tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh minh họa: Hương Giang/TTXVN)

Sáng sớm 11/10, triều cường dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Trong khi đó, dự báo chiều và tối cùng ngày, Thành phố và khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Đặc biệt, đỉnh triều trong hai ngày 11-12/10 dự báo ở mức cao nhất đợt, có nơi đạt 1,90-1,95 m, cao hơn mực nước ghi nhận chiều 10/10.

Mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao làm gia tăng nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch và những tuyến đường thường xuyên bị ảnh hưởng.

Theo ghi nhận từ sáng sớm 11/10, khoảng 4 giờ, nước triều dâng tràn lên nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Tân Thuận và xã Hiệp Phước, gây khó khăn cho đi lại cho người dân.

Tại một số đoạn đường, nước ngập sâu khiến người đi xe máy phải di chuyển chậm, nhiều phương tiện có nguy cơ chết máy.

Nước tràn vào nhà ảnh hưởng đến sinh hoạt, buôn bán của người dân; một số hộ phải dùng vật dụng chắn nước trước cửa, liên tục bơm nước từ trong nhà ra ngoài.

Trước đó, chiều 10/10, dù Thành phố Hồ Chí Minh không có mưa lớn, nhiều khu vực còn có thời tiết đẹp, nhưng triều cường đã gây ngập nhiều tuyến đường khu vực phía Nam thành phố.

Nước dâng cao khiến các phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều đoạn đường ngập gần lút bánh xe máy, ảnh hưởng đến việc đi lại vào cuối ngày.

Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước triều đạt 1,87m, vượt mức kỷ lục 1,86m được ghi nhận năm 2025. Diễn biến này cho thấy đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch đang ở mức rất cao và tiếp tục có khả năng lập mức mới trong những ngày tiếp theo.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mực nước triều cao nhất đợt này tập trung trong hai ngày 11 và 12/10. Tại các trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước có thể đạt 1,70-1,75 m, thời gian xuất hiện đỉnh triều khoảng 4-6 giờ và 16-18 giờ.

Riêng tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước được dự báo đạt 1,90-1,95 m, xuất hiện vào khoảng 6-8 giờ và 18-20 giờ. Như vậy, trong ngày 11/10, người dân cần đặc biệt lưu ý cả hai thời điểm triều lên vào sáng sớm và chiều tối, nhất là tại các khu vực thấp trũng, ven sông và ngoài đê bao.

Cơ quan khí tượng cho biết, ngày 11/10, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành Nam Bộ chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Nhiệt độ thấp nhất tại Thành phố phổ biến 24-26 độ C, cao nhất 30-32 độ C; gió nhẹ. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn xảy ra trong thời điểm triều cường đạt đỉnh có thể khiến nước thoát chậm, làm tăng mức độ và phạm vi ngập tại các khu vực có hệ thống thoát nước bị ảnh hưởng bởi mực nước sông dâng cao.

Tình trạng này có thể tác động đến giao thông, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh, nhất là tại các tuyến đường ven sông, kênh rạch, khu dân cư thấp trũng và những nơi thường xuyên xảy ra ngập do triều.

Theo các chuyên gia khuyến cáo, trong bối cảnh triều cường được dự báo tiếp tục ở mức rất cao trong ngày 11 và 12/10, người dân cần chủ động theo dõi thông tin dự báo thời tiết, thủy văn; hạn chế đi qua các đoạn đường ngập sâu, không cố di chuyển qua khu vực nước chảy mạnh, đồng thời kê cao đồ đạc, bảo vệ thiết bị điện và chủ động ngăn nước tràn vào nhà.

Các phương tiện lưu thông qua khu vực ngập cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tránh những đoạn nước sâu khó xác định mặt đường nhằm hạn chế nguy cơ chết máy và tai nạn./.