Đồng chí Lê Quốc Phong (trái) trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tặng các thủ khoa tốt nghiệp đại học năm 2026 (Ảnh: CTV)

Dự chương trình, có đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình nhằm phát huy, lan tỏa truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc; tôn vinh những gương thủ khoa trúng tuyển, thủ khoa tốt nghiệp các trường đại học, học viện, cao đẳng có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và tham gia các hoạt động xã hội.

Đồng thời, chương trình cũng nhằm phát hiện, kết nối, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của Thành phố và đất nước.

Năm nay, chương trình xét chọn, tuyên dương 83 gương thủ khoa tiêu biểu; trong đó, có 35 thủ khoa trúng tuyển và 48 thủ khoa tốt nghiệp các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn Thành phố.

Đại diện lãnh đạo Thành phố trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tặng các thủ khoa trúng tuyển đại học năm 2026. (Ảnh: CTV)

Trong số 35 gương thủ khoa trúng tuyển, nổi bật có tân sinh viên Đinh Ngọc Hải Lam, trúng tuyển ngành Y khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, với số điểm tuyệt đối 30/30 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.

Trong số 48 gương thủ khoa tốt nghiệp, có 41 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, đặc biệt có 6 sinh viên đạt điểm tốt nghiệp tuyệt đối 4.0/4.0 (thang điểm 4).

Bên cạnh những thành tích nổi bật trong học tập, các thủ khoa còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, công tác Đoàn-Hội và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Trong các gương được tuyên dương, có 9 thủ khoa đạt giải cao trong nghiên cứu khoa học, 36 thủ khoa đạt giải trong các cuộc thi học thuật, ý tưởng sáng tạo và 33 thủ khoa là cán bộ Đoàn-Hội các cấp.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn các thủ khoa, dù làm việc ở bất cứ nơi nào, vẫn luôn dành tình cảm, sự quan tâm cho Thành phố; đóng góp công sức, trí tuệ và năng lực của mình vào sự phát triển của Thành phố.

Đồng chí Lê Quốc Phong cho biết: Thành phố đang có những đề án thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và có nhiều chính sách nhằm thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc tham gia vào công việc của Thành phố tại các vị trí khác nhau.

“Thành phố cũng có những 'bài toán lớn' tiếp tục cần sự đóng góp bằng trí tuệ, khả năng của các bạn. Đó là câu chuyện về mô hình tăng trưởng, về thúc đẩy đổi mới sáng tạo, là việc làm sao thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, đóng góp vào sự tăng trưởng; những vấn đề dân sinh như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, không ma túy...”, đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định: Thành phố sẽ dành những điều kiện và chính sách tốt nhất để người có năng lực, nhân tài được tiếp tục phát triển, đóng góp không chỉ cho Thành phố mà còn cho khu vực phía nam và cả nước.