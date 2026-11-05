Thành phố Hồ Chí Minh: Tuyên truyền phòng, chống ma túy cho gần 700 học sinh

Học sinh Trường trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp tham gia buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Sáng 5/11, tại Trường trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp, phường Phú Mỹ, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp địa phương tổ chức chương trình tuyên truyền lưu động về phòng, chống ma túy với chủ đề “Pháo đài văn minh-Thành phố nghĩa tình”. Chương trình thu hút sự tham gia của gần 700 học sinh và 27 giáo viên

Mục đích của chương trình nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện, phòng ngừa hiểm họa ma túy trong môi trường học đường.

Cán bộ Công an giải đáp thắc mắc cho học sinh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Điểm nổi bật của chương trình là sự đổi mới trong phương pháp tuyên truyền, kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn, sân khấu hóa và giao lưu tương tác, đưa những kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng, chống ma túy đến gần hơn với học sinh bằng hình thức trực quan, sinh động, dễ tiếp thu.

Thông qua những màn biểu diễn trên sân khấu, chương trình đã chuyển tải thông điệp đến các em học sinh phải cảnh giác trước các loại ma túy mới, ma túy tổng hợp có thể được che giấu dưới nhiều hình thức, đồng thời nhắc nhở học sinh không tò mò, không thử và không sử dụng ma túy, và các chất cấm, không rõ nguồn gốc.

Một học sinh đặt câu hỏi nhờ Ban tổ chức giải đáp. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Buổi tuyên truyền cũng đưa ra những tình huống gần gũi trong đời sống, phản ánh thủ đoạn lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý muốn kiếm tiền nhanh để lôi kéo người dân tham gia vận chuyển hàng hóa có liên quan ma túy; từ đó, gửi gắm thông điệp mỗi người cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không tiếp tay cho tội phạm và chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện những dấu hiệu nghi vấn.

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, chương trình còn có giao lưu, hỏi đáp kiến thức và tuyên truyền trực tiếp về phòng chống ma túy cũng góp phần giúp học sinh hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy đối với sức khỏe, tương lai của bản thân, hạnh phúc gia đình và sự bình yên của xã hội; qua đó, nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, biết cách nhận diện nguy cơ và kiên quyết nói không với ma túy.

Chương trình là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.