Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương hơn 1.100 'Nhà giáo trẻ tiêu biểu' năm 2026

Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân và Nguyễn Mạnh Cường trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng những nhà giáo đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” Thành phố Hồ Chí Minh 2 lần liên tục (năm 2024 và 2026). (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Ngày 15/11, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương và trao Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” Thành phố năm 2026.

Đây là hoạt động nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026).

“Nhà giáo trẻ tiêu biểu” là cuộc vận động và giải thưởng do Ban Thường vụ Thành Đoàn thành phố phát động và triển khai từ năm 2008; nhằm ghi nhận, biểu dương và tôn vinh những giáo viên, giảng viên trẻ có nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tích cực tham gia công tác Đoàn-Hội-Đội và các hoạt động vì cộng đồng; đồng thời, tiếp tục lan tỏa hình ảnh người nhà giáo trẻ thành phố tận tâm, trách nhiệm, sáng tạo và không ngừng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Trong năm 2026, Ban tổ chức Giải thưởng đã tiếp nhận 1.645 hồ sơ giới thiệu từ 158 đơn vị, 349 trường học. Qua quá trình xét chọn, thẩm định, Ban Thường vụ Thành Đoàn quyết định tuyên dương 1.113 “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026.

Trong đó, gồm: 228 nhà giáo thuộc khối mầm non, 738 nhà giáo thuộc khối tiểu học và trung học cơ sở, 81 nhà giáo thuộc khối trung học phổ thông, 66 nhà giáo thuộc khối đại học và cao đẳng.

Những nhà giáo được tuyên dương là các điển hình trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, có nhiều sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, tích cực ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số trong giáo dục; đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng và sự phát triển của học sinh, sinh viên.

Đại diện Ban tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng những nhà giáo đoạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” Thành phố Hồ Chí Minh 2 lần liên tục (năm 2024 và 2026). (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Song song đó, Ban Thường vụ Thành Đoàn cũng tuyên dương và trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng 193 nhà giáo đoạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” Thành phố Hồ Chí Minh 2 lần liên tục (năm 2024 và 2026).

Đây là sự ghi nhận đối với quá trình nỗ lực, phấn đấu bền bỉ của đội ngũ nhà giáo trẻ; những người không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo và duy trì những đóng góp tích cực, thiết thực cho sự nghiệp giáo dục của thành phố.