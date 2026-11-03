Thành phố Hồ Chí Minh: Tuyên dương điển hình 'Dân vận khéo' năm 2026

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: KỲ PHONG)

Thấm nhuần lời dạy của Bác và quán triệt các quan điểm của Đảng về công tác dân vận; Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố với 11 tổ chức cơ sở đảng, gần 5.000 đảng viên hoạt động trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; hệ thống Tòa án, Viện kiểm sát; các cơ quan báo chí, truyền thông; Học viện Cán bộ thành phố và các đơn vị có nhiệm vụ đặc thù đã tham gia góp phần trực tiếp vào chất lượng lãnh đạo, hiệu quả vận hành của hệ thống chính trị và sự phát triển của thành phố.

Phong trào “Dân vận khéo” ở Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố không chỉ dừng ở việc tuyên truyền, vận động hay xây dựng phong trào mà còn được thể hiện trong chính chất lượng công việc: Nắm chắc thực tiễn, tham mưu đúng và trúng; phối hợp thông suốt; giải quyết công việc khách quan, đúng pháp luật; thông tin chính xác, kịp thời; đào tạo cán bộ sát yêu cầu thực tiễn.

Qua đó, phong trào góp phần làm cho chủ trương đúng được thực hiện hiệu quả, những vấn đề phát sinh được xử lý có trách nhiệm và người dân được phục vụ tốt hơn.

Tuyên dương các điển hình dân vận khéo tại hội nghị. (Ảnh: KỲ PHONG)

Với những kết quả nỗ lực đó, năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy quyết định khen thưởng 28 tập thể và 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Dân vận khéo”.

Dịp này, Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố cũng tổ chức trao giải Hội thi trực tuyến “Sáng mãi tên Người-50 năm tự hào Thành phố mang tên Bác”.

Hội thi đã thu hút 1.869 lượt thi của 1.402 thí sinh thuộc 18 chi, đảng bộ và tổ chức chính trị-xã hội tham gia dự thi, đề xuất nhiều ý tưởng về đô thị thông minh, hoàn thiện thể chế, phát triển nhân lực, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa…