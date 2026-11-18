Ban tổ chức vinh danh các nhà giáo tiêu biểu (Ảnh: THẾ ANH)

Ngày 18/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026) và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trải qua các giai đoạn phát triển, các thế hệ nhà giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của nghề dạy học, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, sự năng động và sáng tạo.

Dù trong điều kiện thuận lợi hay trước những khó khăn, thử thách, đội ngũ nhà giáo vẫn luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quyết định đối với chất lượng giáo dục và sự phát triển bền vững của ngành.

Ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm (Ảnh: THẾ ANH)

Ngày Nhà giáo Việt Nam vì vậy không chỉ là dịp để bày tỏ lòng biết ơn, mà còn là thời gian để chúng ta cùng suy ngẫm sâu sắc hơn về trách nhiệm và những yêu cầu mới đặt ra đối với người thầy trong một giai đoạn phát triển cao hơn của thành phố và của đất nước.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn phát triển mới, Đảng và Nhà nước tiếp tục khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước.

Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Luật Nhà giáo và đặc biệt là Luật Phát triển đô thị đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, mở ra những cơ hội và động lực mới để Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển giáo dục và đào tạo.

Trong định hướng phát triển của thành phố với quy hoạch tầm nhìn trăm năm, giáo dục và đào tạo luôn được xác định là nền tảng chiến lược, giữ vai trò then chốt trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm (Ảnh: THẾ ANH)

Trên cơ sở những cơ chế, chính sách mới, ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục chủ động tham mưu, cụ thể hóa các chính sách phát triển hệ thống trường lớp, trang thiết bị trường học, nâng cao chất lượng giáo dục, thu hút và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, phát triển các mô hình trường tiên tiến, hiện đại.

Đồng thời, mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế có nền giáo dục phát triển, tăng cường trao đổi tri thức, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp cận những mô hình giáo dục tiên tiến của thế giới.

Quan tâm đến giáo dục toàn diện cho học sinh bằng việc dạy làm người, dạy tri thức, dạy kỹ năng sống, chăm sóc y tế học đường, bảo đảm an toàn và dinh dưỡng trong trường học.

Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, yếu tố có ý nghĩa quyết định vẫn chính là đội ngũ nhà giáo. "Bởi suy cho cùng, mọi chủ trương đổi mới, mọi chính sách phát triển và mọi thành tựu khoa học, công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được chuyển hóa thành chất lượng giáo dục trong từng nhà trường, từng lớp học và trong sự trưởng thành của mỗi học sinh”, ông Nguyễn Tấn Phát nhấn mạnh.

Gửi lời chúc mừng đến các thầy giáo, cô giáo, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao những kết quả ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đạt được.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm (Ảnh: THẾ ANH)

Tuy nhiên, ngành giáo dục thành phố vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: áp lực gia tăng dân số cơ học, chênh lệch điều kiện học tập giữa các khu vực, thiếu giáo viên một số môn học đặc thù và yêu cầu cấp bách về phòng, chống bệnh thành tích.

Từ thực tiễn này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị toàn ngành tập trung thực hiện năm nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục đổi mới tư duy quản lý và quản trị giáo dục, khắc phục triệt để bệnh thành tích trong kiểm tra, đánh giá học sinh.

Đổi mới thực chất phương pháp dạy và học, đẩy mạnh giáo dục STEM, AI, triển khai đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học.

Kết hợp hài hòa giữa giáo dục tri thức hiện đại với bồi đắp văn hóa truyền thống và lòng nhân ái, nghĩa tình.

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng trường học thông minh, khai thác hiệu quả nền tảng học bạ số, học liệu số.

Và chăm lo toàn diện để nâng cao đời sống thầy, cô giáo, xây dựng đội ngũ nhà giáo giỏi chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm.

Quang cảnh lễ kỷ niệm (Ảnh: THẾ ANH)

Tại lễ kỷ niệm, Ban tổ chức tuyên dương chín nhà giáo tiêu biểu năm 2026; Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026 vinh danh 50 cán bộ quản lý, giáo viên tiêu biểu; Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ III năm 2026 vinh danh 10 nhà giáo tiêu biểu thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng và đại học trên địa bàn thành phố.