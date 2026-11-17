Trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho các cá nhân điển hình trong phong trào Dân vận khéo 2026. (Ảnh: QUỐC THANH)

Thấm nhuần lời dạy của Bác, công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố luôn được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội quan tâm thực hiện.

Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị về vai trò của công tác dân vận từng bước được nâng lên; nhiều nơi đã chủ động gắn phong trào với thực hiện nhiệm vụ chính trị, lựa chọn những vấn đề thiết thực tại cơ sở để xây dựng mô hình, huy động nguồn lực và phát huy sự tham gia của nhân dân.

Tinh thần “Dân vận khéo” được thể hiện từ những việc làm gần gũi, thiết thực hằng ngày: một ý kiến của người dân được lắng nghe, một khó khăn cùng nhau tháo gỡ, một việc chung được nhân dân đồng lòng hưởng ứng.

Nhiều mô hình đã huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng, chăm lo an sinh xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và giữ gìn an ninh, trật tự; phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia thực hiện và giám sát.

Một số cách làm chuyển từ vận động một chiều sang chủ động lắng nghe, đối thoại, phối hợp giải quyết kiến nghị, góp phần đổi mới phương thức dân vận, củng cố sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: QUỐC THANH)

Tuy nhiên, phong trào thi đua “Dân vận khéo” vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Cơ cấu mô hình chưa đồng đều giữa các lĩnh vực, còn tập trung nhiều vào văn hóa-xã hội; các mô hình gắn với phát triển kinh tế, tháo gỡ điểm nghẽn, chuyển đổi số và giải quyết việc khó chưa tương xứng yêu cầu. Một số mô hình chưa thể hiện rõ tính sáng tạo, kết quả và khả năng nhân rộng…

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp của 198 tập thể, 186 cá nhân điển hình, đại diện tiêu biểu của phong trào "Dân vận khéo" có mặt tại hội nghị tuyên dương.

Đồng chí biểu dương, đánh giá cao đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận ở cơ sở, cán bộ làm công tác mặt trận, đoàn thể tại khu phố, ấp đã trực tiếp vận động nhân dân, kiên trì và cùng nhau cộng đồng trách nhiệm, đồng hành cùng thành phố, các kết quả đó đã góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân.

Trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho các tập thể điển hình trong phong trào Dân vận khéo 2026. (Ảnh: QUỐC THANH)

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt sâu sắc quan điểm "Dân là gốc", tư tưởng của Hồ Chí Minh về công tác dân vận; xác định phong trào thi đua yêu nước "Dân vận khéo" là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, của cơ quan, địa phương, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và huy động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân.

Cấp ủy, tổ chức đảng cần phát huy quyền làm chủ, vai trò chủ thể, tinh thần chủ động sáng tạo của nhân dân gắn với việc tham gia vào phong trào "Dân vận khéo"; qua đó củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân tại cơ sở, gắn với việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận của xã hội.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình. (Ảnh: QUỐC THANH)

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" phải gắn với việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới và xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại từng cơ sở, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Các đơn vị chú trọng thực hành phong cách dân vận: gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân, nói đi đôi với làm và sản phẩm phục vụ nhân dân làm thước đo đánh giá cho sự phát triển của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị của mình phụ trách.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, cả hệ thống chính trị tiếp tục nhân rộng điển hình "Dân vận khéo" đã được tuyên dương ở các cấp, nỗ lực xây dựng mô hình mới. Các gương điển hình đã được tuyên dương tiếp tục giữ gìn, phát huy, mở rộng ảnh hưởng, truyền cảm hứng, động lực phấn đấu cho nhiều cá nhân và tại đơn vị của mình để cùng tham gia phong trào thi đua yêu nước ngày càng mạnh mẽ hơn, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.