Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương 32 nông dân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc

Ban tổ chức trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho các nông dân có thành tích xuất sắc, đạt danh hiệu “Nông dân tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2026 (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Thành Trung đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội Nông dân Việt Nam; hành trình xây dựng, trưởng thành và những dấu ấn trong công tác của Hội Nông dân Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương và thành phố qua các thời kỳ…

Sau hơn một năm hợp nhất 3 địa phương, công tác Hội và phong trào nông dân thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hội chú trọng thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; thông qua những hoạt động thiết thực như diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói”, tổ chức các hoạt động chăm lo an sinh xã hội và hỗ trợ hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố trao 1.500 suất học bổng Lương Định Của với tổng trị giá 3 tỷ đồng. (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Năm 2026, Hội Nông dân thành phố đã hỗ trợ 21 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động chăm lo, hỗ trợ hội viên, nông dân.

Trong giai đoạn tới, các cấp Hội Nông dân của thành phố sẽ tập trung thực hiện tốt việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hướng mạnh về cơ sở, gần nông dân hơn…; hỗ trợ nông dân nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng liên kết và nâng cao giá trị nông sản; xây dựng người nông dân văn minh, chuyên nghiệp, chủ động thích ứng với yêu cầu của nền nông nghiệp hiện đại.

Các cấp Hội Nông dân của thành phố sẽ làm tốt hơn nữa vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; nâng cao chất lượng đối thoại, diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói”, nhất là ở cơ sở; chủ động phản ánh, kiến nghị những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc của hội viên, nông dân.

Hội Nông dân thành phố trao con giống, công cụ sản xuất, phương tiện sinh kế hỗ trợ cho các hộ hội viên nông dân. (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Dịp này, Ban tổ chức đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước tặng thưởng cho ông Lê Minh Dũng, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân thành phố và ông Mai Minh Quang, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ban tổ chức cũng trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho 32 nông dân có thành tích xuất sắc, đạt danh hiệu “Nông dân tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2026.

Đây là những gương nông dân có thành tích nổi bật trong lao động, sản xuất, kinh doanh; mạnh dạn chuyển đổi mô hình, ứng dụng khoa học-công nghệ, xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm OCOP, tạo việc làm, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ những nông dân khác cùng phát triển. Trong đó, có 3 hội viên được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới năm 2026”.

Hội Nông dân thành phố cũng hỗ trợ con giống, công cụ sản xuất, phương tiện sinh kế cho 12 hộ hội viên nông dân của các xã An Thới Đông, Nhà Bè và Hiệp Phước (gồm: Bạt trải ruộng muối, hệ thống quạt nuôi tôm, máy trộn bê-tông, tủ đông, máy bơm nước và tôm giống, tổng số tiền 172.177.000 đồng), với mong muốn giúp các gia đình có thêm điều kiện phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.

Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị đã thực hiện kích hoạt Chương trình “Hợp tác 6 nhà, tạo chuỗi liên kết hỗ trợ nông dân nâng cao giá trị sản phẩm nông sản giai đoạn 2026-2030”. (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Đồng thời, Ban tổ chức cũng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” của Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho 78 cá nhân; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho một cá nhân.

Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố tiếp tục trao 1.500 suất học bổng Lương Định Của với tổng trị giá 3 tỷ đồng từ nguồn Quỹ “Tết nghĩa tình Xuân Bính Ngọ 2026” cho 1.500 học sinh là con em hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn của 7 cụm thi đua thuộc Hội Nông dân thành phố.

Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Chủ thể sản phẩm OCOP thành phố. (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Tại buổi lễ, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng ký kết các chương trình hợp tác với 8 cơ quan, đơn vị; nhằm tăng cường sự liên kết, huy động nguồn lực hỗ trợ nông dân. Đồng thời, đại diện Hội Nông dân thành phố và 8 cơ quan, đơn vị đã thực hiện kích hoạt Chương trình “Hợp tác 6 nhà, tạo chuỗi liên kết hỗ trợ nông dân nâng cao giá trị sản phẩm nông sản giai đoạn 2026-2030”.

Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng trao quyết định thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Chủ thể sản phẩm OCOP thành phố (gồm 72 thành viên).