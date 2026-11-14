Thành phố Hồ Chí Minh: Tuần lễ nông sản vùng miền Bình Đông kết nối nhiều tỉnh, thành phố

Nhiều đặc sản vùng miền được giới thiệu tại Tuần lễ nông sản vùng miền Bình Đông năm 2026. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Sự kiện quy tụ 260 gian hàng đến từ 11 tỉnh, thành phố tham gia nhằm kết nối cung cầu nông, thủy sản với Festival Tôm Cà Mau lần thứ II góp phần quảng bá đặc sản vùng miền và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Với chủ đề “Kết nối cung cầu-Nâng tầm sản phẩm-Phát triển bền vững”, tuần lễ giới thiệu đa dạng nông sản, thủy hải sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP và đặc sản của nhiều địa phương. Trong đó, tôm, cua Cà Mau cùng nhiều sản phẩm chế biến từ thủy sản là điểm nhấn thu hút người tiêu dùng.

Không gian sự kiện gồm ba khu vực chính: triển lãm thủy hải sản, đặc sản vùng miền; kết nối giao thương; trưng bày rau, củ, quả, trái cây và nông sản đặc trưng.

Người dân tham quan, mua sắm tại chương trình. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Phát biểu khai mạc, ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong giao thương, xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá sản phẩm của Cà Mau.

Ông Huỳnh Chí Nguyện cho biết: “Việc tăng cường hợp tác giữa hai địa phương, nhất là trong khuôn khổ chương trình hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030 sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội để doanh nghiệp hai bên phát huy lợi thế, bổ sung nguồn lực và mở rộng không gian phát triển.

Sự kiện thu hút đông đảo người dân tham gia. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Qua sự kiện này, Ban tổ chức mong muốn giới thiệu rộng rãi đến người dân, doanh nghiệp và du khách tại Thành phố Hồ Chí Minh những tiềm năng, thế mạnh về nuôi trồng, môi trường đầu tư của các địa phương; đồng thời quảng bá các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, thủy hải sản và sản phẩm chế biến từ thủy sản gắn với những giá trị văn hóa, du lịch đặc sắc của mỗi vùng đất”.

Bà Vũ Yến Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Đông cho biết, điểm mới của tuần lễ là đẩy mạnh kết nối cung cầu, hướng đến xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài giữa nhà sản xuất, hợp tác xã, hộ kinh doanh với các hệ thống phân phối, thay vì chỉ tập trung mua bán trong thời gian diễn ra sự kiện.

Bên cạnh hoạt động mua sắm, người dân và du khách còn được thưởng thức đờn ca tài tử Nam Bộ, khám phá ẩm thực vùng miền, trải nghiệm làm bánh dân gian và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống. Tuần lễ không chỉ tạo điểm hẹn mua sắm, trải nghiệm văn hóa cho người dân mà còn góp phần quảng bá thương hiệu nông sản, mở rộng đầu ra cho sản phẩm địa phương, thúc đẩy liên kết kinh tế giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố.

Sự kiện diễn ra đến hết ngày 18/11.